México

Últimos días de registro para la Beca Benito Juárez: qué necesitas para no quedarte sin el apoyo

Comienza la cuenta regresiva para los interesados en recibir mil 900 pesos cada dos meses

Una mano sostiene billetes de quinientos pesos mexicanos junto a un calendario de septiembre de 2026 y una figura de birrete.
El portal becabenitojuarez.gob.mx permanece disponible para nuevos registros hasta el cierre del plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los aspirantes a la Beca Benito Juárez tienen 5 días a partir de hoy para completar su registro en línea, ya que el plazo cierra el 30 de septiembre.

El trámite asegura un depósito de 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de bachillerato en escuelas públicas y requiere una cuenta de Llave MX, documentos digitalizados y datos escolares precisos.

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El apoyo se entrega durante cinco bimestres del ciclo escolar, sin pagos en julio y agosto por el periodo vacacional, lo que suma 9,500 pesos al año por estudiante.

La cuenta de Llave MX es el primer paso obligatorio para acceder al sistema de registro.
La cuenta de Llave MX es el primer paso obligatorio para acceder al sistema de registro.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento, pues la plataforma puede saturarse por la cantidad de solicitudes simultáneas.

Las asambleas informativas se realizan del 14 al 30 de septiembre

Antes de completar el registro en línea, los estudiantes deben acudir a la asamblea informativa de su plantel.

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirma que estas reuniones se realizan del 14 al 30 de septiembre en escuelas públicas de todo el país.

Los carteles en los planteles informan sobre horarios y sedes de las asambleas informativas. (Facebook/Julio León)
Los carteles en los planteles informan sobre horarios y sedes de las asambleas informativas. (Facebook/Julio León)

Durante las asambleas, personal capacitado explica paso a paso el proceso de solicitud y entrega datos como la Clave de Centro de Trabajo del plantel, necesaria para completar el trámite digital.

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La fecha, hora y sede de cada reunión se difunden mediante carteles colocados dentro de las escuelas.

El segundo canal de difusión son los grupos estatales de WhatsApp, donde se comparten avisos y actualizaciones sobre el programa.

Los enlaces de acceso, organizados por entidad, están disponibles en linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

El coordinador de las Becas para el Bienestar confirmó las fechas de registro. (Facebook/Julio León)

Para dudas o asistencia personalizada, la coordinación también habilitó la línea telefónica 079, que opera los siete días de la semana, las 24 horas.

Qué es la Llave MX y cómo se obtiene

El primer requisito indispensable es contar con una cuenta de Llave MX, la herramienta que permite iniciar sesión en el portal oficial y precargar información del solicitante. Sin ella no es posible avanzar en ningún paso del registro.

Para crearla, el aspirante debe ingresar a www.llave.gob.mx, seleccionar la opción “Crear Cuenta” y capturar su CURP. El sistema pide marcar la casilla de verificación humana antes de continuar con el proceso de validación.

Un hombre, una niña y una mujer miran una computadora portátil junto a un cartel con el logotipo de Llave MX dentro de un símbolo de prohibición.
Los estudiantes sin cuenta previa pueden crear su Llave MX minutos antes de iniciar el registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP del estudiante debe estar certificada, es decir, verificada contra el Registro Civil a través de RENAPO. El documento correspondiente debe incluir la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, visible en la parte inferior de la constancia descargable.

Los documentos que pide la plataforma oficial

Una vez dentro del portal becabenitojuarez.gob.mx, el sistema solicita la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el aspirante.

Con ese dato se completan el turno, el grado y el periodo escolar correspondiente.

Cuatro jóvenes sentados a una mesa revisan un documento frente a una computadora y una burbuja con un birrete, una lista y un edificio.
El folio generado al final del trámite permite consultar el estatus de la solicitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es cargar los datos de domicilio junto con un comprobante reciente, con antigüedad máxima de tres meses.

Se aceptan recibos de luz, gas, agua, predial, teléfono fijo o internet, así como constancias de residencia emitidas por autoridades locales.

Todos los archivos deben subirse en formato PDF, JPG o PNG sin superar los 3 megabytes de peso.

Si el estudiante es menor de edad, el trámite exige además los datos de la madre, el padre o la persona tutora: CURP certificada, identificación oficial digitalizada, número de celular y correo electrónico.

El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)
Las asambleas informativas se realizan de forma presencial dentro de cada escuela pública. (Foto: Gobierno de México)

Qué pasa después de enviar la solicitud

Al finalizar la carga de datos y documentos, el sistema pide revisar que toda la información sea correcta antes de continuar.

El siguiente paso es aceptar el aviso de privacidad y seleccionar la opción para concluir el registro.

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar en una mesa de madera. La rodean tres billetes de 500 pesos, cuatro de 200 pesos y cinco de 100 pesos.
La beca forma parte de los programas sociales dirigidos a la educación media superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma genera un comprobante o folio que debe guardarse, ya que permite dar seguimiento al estado de la solicitud en el portal.

La información capturada queda sujeta a un proceso de validación por parte de las autoridades del programa antes de confirmar la incorporación del estudiante al padrón de beneficiarios.

Quiénes pueden solicitar el apoyo

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en bachilleratos o preparatorias públicas, tanto de modalidad general como tecnológica.

El programa establece que todos los alumnos de nivel medio superior en instituciones públicas tienen derecho a recibir el apoyo, siempre que no cuenten ya con otra beca federal con el mismo propósito.

Diez estudiantes mexicanos con uniforme escolar reciben tarjetas o sobres de dos mujeres adultas sonrientes, frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
El cierre del periodo de inscripción no contempla prórrogas adicionales para los rezagados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro puede realizarse a cualquier hora del día dentro del periodo habilitado, lo que incluye horarios nocturnos o de madrugada en caso de que la plataforma presente saturación durante el día.

Esta flexibilidad busca que los aspirantes eviten quedarse fuera por fallas técnicas de última hora.

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