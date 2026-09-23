Sheinbaum responde con ironía a Trump: “Podría decir que es muy difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir”

La presidenta mexicana optó por la mesura ante las declaraciones del mandatario estadounidense sobre los cárteles, aunque dejó implícitas sus propias reservas sobre el consumo de drogas y el tráfico de armas desde el norte

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México y los cárteles, hechos ayer ante la Asamblea General de la ONU. Afirmó que su gobierno mantiene una buena relación con el mandatario estadounidense y que ambos países trabajan de manera coordinada.

Sheinbaum también sostuvo que se toma “una parte de la declaración” de Trump y no la otra. Según la transcripción de la conferencia, un reportero le preguntó qué respondería a las palabras del mandatario sobre la frontera compartida.

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¿Qué dijo Trump en la ONU?

TRUMP AFIRMA QUE TIENE UNA “MUY BUENA RELACIÓN” CON MÉXICO. (ONU)

El martes 22 de septiembre, Trump dijo ante la 81ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York, que México “es el epicentro de la violencia de los cárteles”. También calificó de inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 3 mil 200 kilómetros con un territorio controlado por cárteles, y sostuvo que México debe recuperar el control de su territorio.

En el mismo discurso, según la información publicada, el mandatario:

Comparó a esas organizaciones con “el ISIS del hemisferio occidental”.

Aseguró que el gobierno de Sheinbaum también busca acabar con los cárteles.

Afirmó que Estados Unidos mantiene una “muy buena relación” con el gobierno mexicano y que ambos países han logrado avances contra el crimen organizado.

El mandatario estadounidense repitió su caracterización del territorio mexicano como epicentro del crimen organizado, aunque reconoció progresos compartidos, en una tensión diplomática que la presidenta Sheinbaum gestiona con límites precisos

Sobre la cifra de la frontera, Trump habló de 2 mil millas, unos 3 mil 200 kilómetros. La frontera terrestre entre ambos países mide 3 mil 155 kilómetros, de acuerdo con Mexican Times. En la pregunta formulada a la presidenta se mencionó una frontera de “tres mil kilómetros”.

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La respuesta de la presidenta

La presidenta mexicana optó por la mesura ante las declaraciones del mandatario estadounidense sobre los cárteles, aunque dejó implícitas sus propias reservas sobre el consumo de drogas y el tráfico de armas desde el norte

Sheinbaum recordó que Trump agregó otros conceptos después de la frase sobre los cárteles. Con la participación de una segunda voz en la conferencia, se precisó que el mandatario habló de una buena relación con México y de que el país también combate a los cárteles.

Fue entonces cuando la mandataria respondió con tono irónico, al plantear cómo podría replicar ella misma el señalamiento sobre la convivencia entre ambos países:

“Yo podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir.”

La transcripción registra risas tras esa frase, con la que la presidenta devolvió el planteamiento a Estados Unidos sin formularlo como acusación directa. Sheinbaum explicó que no lo diría “porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el Gobierno de los Estados Unidos”.

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Añadió que ambos gobiernos trabajan de manera coordinada y que “vamos avanzando”.

Contexto: el intercambio de la semana pasada

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla durante el Debate General de la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. EFE/OLGA FEDOROVA

El tema del consumo de drogas y las armas ya había aparecido en la conferencia del jueves 17 de septiembre. Ese día Sheinbaum respondió a un documento de Trump enviado al Congreso estadounidense sobre los países de tránsito y producción de drogas para el año fiscal 2027.

En ese documento, Trump sostuvo que México debe “exponer, arrestar y procesar” a funcionarios públicos que hayan ayudado a los cárteles. En su respuesta, la presidenta dijo que México no necesita que lo juzguen desde afuera. También preguntó dónde está el trabajo para detener a los distribuidores de droga y qué pasa con el lavado de dinero en Estados Unidos.

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En esa ocasión planteó que el consumo de drogas debe abordarse como un asunto de salud pública y afirmó que México actúa contra servidores públicos cuando existen investigaciones y pruebas, sin importar su partido. Sobre las armas, dijo que el poder de fuego del crimen organizado no podría explicarse sin el paso ilegal de armamento desde Estados Unidos.