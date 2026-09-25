México

Homicidio doloso en Tabasco disminuyó 54%, reporta Gobierno: más de 6 mil personas han sido detenidas en dos años

Más de seis mil personas fueron detenidas en la entidad durante ese periodo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Primer plano de una cinta amarilla que dice "PELIGRO: NO PASAR" y "CINTA DE PRECAUCIÓN", con policías mexicanos desenfocados detrás.
Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El homicidio doloso en Tabasco bajó 54 por cciento en los últimos dos años, según el reporte que presentó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, en la conferencia matutina de este viernes desde Villahermosa.

De acuerdo con las estadísticas, el promedio diario de este delito pasó de 3.5 a 1.6 casos entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, mientras que más de seis mil personas fueron detenidas en la entidad durante ese periodo.

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La funcionaria atribuyó la baja al fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad pública. También destacó la coordinación entre el gobierno federal y el Gobierno del Estado de Tabasco como factor determinante en el resultado.

Noche: operativo policial con vehículos del OIJ y agentes uniformados. Cinta de seguridad amarilla en primer plano, luces de patrullas rojas/azules sobre asfalto mojado.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y patrullas de la policía participan en un operativo nocturno en Costa Rica, con cinta de seguridad amarilla delimitando el área y luces de emergencia encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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