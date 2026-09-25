México recibe el Mundial de Béisbol Sub-15 2026 con las principales potencias juveniles

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La Península de Yucatán se prepara para convertirse en el centro del béisbol juvenil internacional con la celebración de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 WBSC 2026, que se disputará del 25 de septiembre al 4 de octubre en Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo.

El torneo reunirá a 12 selecciones, divididas en dos grupos de seis equipos. Los tres mejores de cada sector avanzarán a la Super Ronda, mientras que los restantes disputarán la Ronda de Colocación.

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México comparte grupo con Japón, Cuba y República Dominicana

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La Selección Mexicana, ubicada en el sexto puesto del ranking mundial, formará parte del Grupo A junto con Japón, Cuba, República Dominicana, Alemania y Sudáfrica.

Japón llegará como actual campeón del mundo y líder del ranking de la WBSC, mientras que México tendrá enfrente a algunas de las principales selecciones del béisbol juvenil.

El Grupo B estará integrado por China Taipéi, Estados Unidos, Venezuela, Australia, Chequia y Nicaragua. China Taipéi ocupa actualmente el segundo lugar del ranking mundial.

Así está conformada la Selección Mexicana Sub-15

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De acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el representativo nacional estará integrado por un roster de 30 peloteros, con jugadores repartidos entre las distintas posiciones.

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Entre los lanzadores aparecen Paul Huerta, Jesús Almada, José Pacheco, José Covarrubias, Iker Leyva, Joseph Galván, Ángel Lara, Alain Zarza y Kevin Machorro.

Los receptores serán Christian Muñoz y Sebastián Armendáriz, mientras que Hernán Chan, Esteban Gallardo, Rodrigo López, Kalet Rosas y Jazael Figueroa forman parte del grupo de jardineros.

El cuadro estará integrado por Alejandro Martínez, Héctor Heureaux, Gustavo Meza y Roberto Garza.

La novena mexicana será dirigida por Luis “Pepón” Juárez, quien tendrá como parte de su cuerpo técnico a Daniel Fernández, Javier Cruz, Santos Hernández, Eduardo Martín, Santiago Huchim y Héctor Castañeda.

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El equipo de trabajo también contará con Jesús Zazueta, como bat boy; Luis Cevallos, como trainer, y Ricardo Bravo, como delegado.

Mérida y Cancún serán las sedes del Mundial Sub-15

El Parque Kukulcán Álamo de Mérida, casa de los Leones de Yucatán, será el escenario de los partidos correspondientes al Grupo A, además de recibir la Super Ronda, el juego por la medalla de bronce y la final.

En Cancún, el Estadio Beto Ávila, inmueble de los Tigres de Quintana Roo, albergará los encuentros del Grupo B y la Ronda de Colocación.

Una vez concluida la fase de grupos, los dos primeros lugares de la Super Ronda avanzarán al partido por el campeonato mundial. Los equipos que terminen tercero y cuarto disputarán el encuentro por la medalla de bronce.

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Los resultados del torneo también tendrán incidencia en el ranking mundial de béisbol varonil de la WBSC, al otorgar puntos para dicha clasificación.

México busca mejorar su historia en el Mundial Sub-15

La edición de 2026 será la 21 en la historia de la Copa Mundial juvenil y la séptima que se disputa bajo el formato Sub-15, establecido en 2012.

Desde la implementación de esta categoría, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y Japón han conseguido levantar el campeonato. Para México, el mejor resultado en esta etapa corresponde al cuarto lugar obtenido en 2012, precisamente en la primera edición del formato Sub-15.

El béisbol mexicano también consiguió una medalla de bronce en 2009, cuando el torneo todavía llevaba el nombre de Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol y se celebró en China Taipéi.

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Yucatán vuelve a recibir una competencia mundial

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México tiene una relación cercana con este campeonato, pues ya ha sido sede en diferentes ocasiones. El país recibió la primera edición de la era Sub-15 en Chihuahua en 2012, volvió a albergar el torneo en Sinaloa en 2014 y posteriormente fue sede en Hermosillo, Sonora, en 2022.

Ahora, Mérida y Cancún toman el relevo para recibir a las selecciones que competirán por el título mundial Sub-15, en un torneo que también representa una oportunidad para que los jóvenes peloteros mexicanos se midan ante algunas de las principales potencias del béisbol juvenil.