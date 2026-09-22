Trump llama a México el “epicentro” del narco ante la ONU: destaca “muy buena relación” con Sheinbaum

El presidente estadounidense volvió a colocar al país vecino en el centro del debate global sobre narcotráfico, en un escenario diplomático que amplifica las fricciones y eleva la presión sobre Ciudad de México

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a señalar este martes 22 de septiembre a México como el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, durante su participación en el debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York. En el mismo mensaje, comparó a estas organizaciones con el “ejército islámico del hemisferio occidental” y afirmó que deben ser “asesinadas, exiliadas o detenidas” por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Pese al tono de sus señalamientos, el mandatario también calificó de “muy buena” la relación de su gobierno con el de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el mismo discurso se refirió además a Cuba, donde la delegación de ese país abandonó la sala durante su intervención, y a Groenlandia, horas después de que Estados Unidos firmara un acuerdo de seguridad con Dinamarca por el territorio ártico.

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El mandatario estadounidense sostiene durante el debate general de la Asamblea General que el país concentra el fenómeno y equipara a esas agrupaciones con un ejército islámico regional ante líderes mundiales. REUTERS/MIKE SEGAR

¿Cómo arrancó el discurso?

Trump inició su intervención conmemorando los 250 años de independencia de Estados Unidos y afirmó que el país es “más fuerte que nunca”. También defendió su política migratoria y aseguró que “cero migrantes” habían cruzado la frontera sur en fechas recientes.

“Muy buena relación” pese a los señalamientos a México

El mandatario estadounidense repitió su caracterización del territorio mexicano como epicentro del crimen organizado, aunque reconoció progresos compartidos, en una tensión diplomática que la presidenta Sheinbaum gestiona con límites precisos

Pese a insistir en calificar a México como “epicentro” de la violencia de los cárteles, Trump sostuvo que su gobierno mantiene una “relación muy buena” con el de Sheinbaum y afirmó que “han avanzado mucho” en la materia. Dijo que México “no quiere a los cárteles” en su territorio y auguró que, “cuando llegue ese día”, la región será “más segura” y “un lugar más hermoso donde se puede vivir y prosperar”.

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Estas declaraciones se suman a una serie de señalamientos previos del mandatario estadounidense contra México, entre ellos su afirmación de marzo pasado en la cumbre “Escudo de las Américas”, donde también usó la expresión “epicentro de la violencia de los cárteles”. En esa ocasión, Sheinbaum respondió que México mantiene cooperación en seguridad e inteligencia con Washington, pero rechazó cualquier intervención militar estadounidense en territorio nacional: “Orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró la mandataria.

Cárteles, comparados con “el ejército islámico”

La retórica de guerra del mandatario, respaldada en ataques que han dejado más de treinta muertos, tensiona el marco legal de las intervenciones y cuestiona los límites del uso de la fuerza en el hemisferio

Trump recordó que, desde el inicio de su gestión, designó a los cárteles de droga como organizaciones terroristas y ordenó al Ejército de Estados Unidos “eliminarlos”.

“Los cárteles de droga son el ejército islámico del hemisferio occidental. Son enemigos de la civilización. Utilizan la extorsión, el asesinato como instrumentos de terror.”

El mandatario agregó que, “como el ejército islámico”, estas organizaciones deben ser “asesinadas, exiliadas o detenidas como combatientes extranjeros, sin posibilidad de que vuelvan a tener la libertad”. Aseguró además que Estados Unidos ha realizado “decenas de ataques” contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y que, según su versión, ha logrado reducir de forma significativa el flujo de drogas por vía marítima.

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Estos señalamientos se dan en un contexto ya documentado: desde 2025, el Pentágono —hoy renombrado por la administración como “Departamento de Guerra”— ha reportado al menos ocho ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de más de 30 muertos según cifras difundidas por el propio gobierno estadounidense. Estas operaciones no han sido verificadas de forma independiente en todos los casos, y organizaciones y legisladores en Estados Unidos han cuestionado su respaldo legal.

Cuba “va a caer”: la delegación abandona la sala

El presidente estadounidense sostiene que el gobierno comunista enfrenta la mayor presión que haya sufrido, mientras sus representantes se levantan y salen del recinto, según CNN en Español, durante su intervención

Sobre Cuba, Trump afirmó que su gobierno busca “un cambio fundamental” en la isla, donde dijo que el “régimen comunista” enfrenta “la mayor presión que jamás haya sufrido” y lo describió como un “Estado fallido” que “va a caer”. La delegación cubana se puso de pie y abandonó la sala en el momento en que el presidente estadounidense pronunciaba estas frases.

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Trump confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza negociaciones directas con el gobierno cubano, aunque no precisó el estado ni los términos de dichas conversaciones. Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de La Habana sobre el contenido de ese diálogo.

Groenlandia e Irán

Sobre Irán, Trump sostuvo que sería posible alcanzar un acuerdo tras las elecciones legislativas de medio término en ese país, aunque advirtió que la alternativa sería “aniquilar a la República Islámica”, según recogió CNN en Español.

En cuanto a Groenlandia, adelantó planes para establecer una “gran presencia militar” en la isla, un anuncio que se suma al acuerdo de seguridad firmado ese mismo día entre Estados Unidos, Dinamarca y el gobierno groenlandés.

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