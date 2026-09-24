México

El truco con vinagre que devuelve el brillo a los vidrios

Sin gastar en limpiadores especiales existe una fórmula avalada por instituciones sanitarias y educativas para dejar los vidrios impecables

Unas manos con guantes rojos de goma sostienen un frasco pulverizador que rocía líquido blanco sobre un vidrio sucio.
Con este ingrediente se pueden quitar manchas de huellas, sarro y grasa superficial en los vidrios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El truco con vinagre que devuelve el brillo a los vidrios funciona porque el ácido que contiene es capaz de disolver las manchas blancas que deja el agua sobre el cristal, según documentan extensiones universitarias de Estados Unidos.

El vinagre blanco de uso doméstico contiene entre 4% y 8% de ácido acético, suficiente para quitar esas manchas sin comprar limpiadores comerciales.

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La más común es mezclar una parte de vinagre por una parte de agua, aplicarla con un rociador y retirarla con un paño limpio.

Ilustración de una persona con guantes amarillos usando un limpiacristales en una mampara de ducha con gotas de agua.
El ácido acético del vinagre disuelve los residuos de calcio que deja el agua en los vidrios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el vinagre quita las manchas del vidrio

Chemical Safety Facts, una plataforma especializada en seguridad química del Consejo Estadounidense de Química, confirma que el vinagre “se puede usar en el hogar como limpiador de ventanas” porque su acidez disuelve tanto la grasa como la suciedad pegada al cristal.

Un vidrio con marcas de huellas dactilares, palmas de manos y manchas de polvo frente a un interior desenfocado.
La grasa de las manos se transfiere al cristal con cada contacto directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas blancas que aparecen en los vidrios después de la lluvia se forman por los minerales que trae el agua, principalmente calcio.

Cuando el vinagre toca esos residuos, los descompone y los convierte en algo que se puede limpiar fácilmente con un paño.

Cómo limpiar los vidrios con vinagre paso a paso

La receta más sencilla, según la Extensión de la Universidad de Arkansas, se prepara con tres cucharadas de vinagre blanco por cada cuarto de taza de agua, mezcladas en una botella con rociador.

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Para vidrios más sucios, se le puede agregar una cucharada de jabón líquido para trastes.

El primer paso es rociar la mezcla directamente sobre el vidrio, cubriendo toda la superficie sin dejar que escurra hacia el marco.

Una mano rocía líquido con un pulverizador transparente sobre el umbral de madera y el cristal de una puerta oscura, con baldosas en el suelo.
El vinagre no deja residuos tóxicos ni requiere enjuague posterior en el vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después hay que dejarla actuar unos minutos para que el ácido alcance a disolver las manchas y la grasa acumulada.

Para tallar y secar, la Extensión de la Universidad de Florida recomienda usar un paño de microfibra. El movimiento debe ser en una sola dirección para evitar que queden marcas.

Si las manchas son muy resistentes, como las que dejan los aspersores de riego se puede aplicar el vinagre sin diluir directamente sobre la zona afectada y dejarlo reposar más tiempo antes de tallar.

Un detalle que documentan varias universidades es evitar limpiar las ventanas cuando el sol les pega directo.

Hombre sonriente con gorro de lana y camisa azul limpia una ventana con un paño amarillo. Sostiene una botella rociadora con vinagre y agua.
Dejar actuar el vinagre unos minutos permite que el ácido disuelva la suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor hace que el líquido se seque demasiado rápido, antes de que dé tiempo a retirarlo bien, y eso es lo que provoca las marcas y rayas después de terminar.

El vinagre limpia, pero no mata gérmenes

Chemical Safety Facts precisa que el vinagre no está aprobado como desinfectante por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), así que no conviene confiar en él para eliminar bacterias o virus de una superficie.

Una persona con guantes amarillos aplica un producto sobre una mampara de cristal con un paño blanco en un baño luminoso.
El vinagre remueve suciedad visible pero no elimina bacterias ni virus de forma confiable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para vidrios, sin embargo, las universidades coinciden en que el vinagre sí funciona para quitar el sarro, la grasa y el polvo, sin dejar residuos y sin necesidad de enjuagar después.

Profeco advierte qué no mezclar con el vinagre

La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda el vinagre blanco entre los productos de limpieza del hogar porque es barato y no tiene sustancias tóxicas, según su guía oficial publicada en su portal.

La dependencia advierte que nunca hay que mezclar vinagre con cloro, porque juntos producen gases que pueden irritar la garganta y los pulmones.

Una botella de vinagre blanco sin marcas con tapa plateada sobre una mesa de madera, junto a un cuenco de cerámica y un paño, con luz de ventana de fondo.
El ácido acético es el componente responsable de las propiedades limpiadoras del vinagre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco conviene combinarlo con bicarbonato de sodio, ya que uno anula al otro y la mezcla deja de servir para limpiar, ni mezclar productos de limpieza sin que su etiqueta o instrucciones de uso lo expresen.

Profeco también recomienda no preparar las mezclas de limpieza con más de un día de anticipación, porque pierden su efecto.

Una botella con atomizador turquesa, una jarra con agua, un vaso con vinagre blanco y un frasco de jabón líquido verde sobre una superficie blanca.
El bajo costo del vinagre lo convierte en una alternativa accesible a los limpiadores comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución coincide con los organismos de Estados Unidos en que el vinagre limpia, pero no desinfecta: para eliminar gérmenes se necesitan productos hechos específicamente para eso, como el cloro diluido.

Las diferencias entre limpiar y desinfectar

Limpiar y desinfectar no son lo mismo, aunque suelen confundirse en la limpieza diaria del hogar.

Limpiar retira la suciedad visible, como polvo, grasa y manchas, mientras que desinfectar elimina microorganismos como bacterias y virus.

Una mano con guante azul pasa un paño de microfibra azul sobre una puerta de vidrio con marco de madera.
El vinagre cumple la función de limpiar pero no la de desinfectar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una superficie puede verse completamente limpia y aun así conservar gérmenes en su superficie. Esa diferencia es la que marca por qué el vinagre resulta útil para una tarea y no para la otra.

La desinfección requiere productos con capacidad comprobada para eliminar patógenos, además de un tiempo de contacto específico para que el producto haga efecto.

El vinagre también funciona en marcos y persianas

Las manchas de vidrio no son las únicas que se acumulan alrededor de una ventana. Los marcos, sobre todo los de aluminio o PVC, también acumulan polvo, grasa y restos de insectos con el paso del tiempo.

La Extensión de la Universidad de Arkansas recomienda usar la misma solución de vinagre y agua para limpiar los marcos, aplicándola con un paño húmedo en lugar de rociarla directamente, para evitar que el líquido escurra hacia el vidrio recién limpiado.

Persianas horizontales de color claro con láminas cubiertas de polvo y suciedad. Se ven las cuerdas de las persianas y dos tiradores.
Los marcos de aluminio y PVC acumulan grasa y polvo junto con el vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las persianas, el vinagre diluido ayuda a remover el polvo acumulado entre las láminas.

Basta con humedecer un paño o un guante de tela con la mezcla y pasarlo por cada lámina de forma individual, evitando que el exceso de líquido gotee sobre el piso.

Un detalle que documentan varias guías de limpieza doméstica es que el vinagre no debe usarse en marcos de aluminio anodizado ni en acabados pintados de forma reciente, ya que la acidez puede opacar el color o dañar el recubrimiento con el uso repetido.

Una mano sostiene una bayeta rosa sobre la cinta textil beige de una persiana blanca.
Las persianas retienen polvo entre cada lámina que requiere limpieza individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto dura el efecto del vinagre en los vidrios

El brillo que deja el vinagre en el vidrio no es permanente, depende del ambiente y la exposición de la ventana. En zonas con mucho tráfico vehicular o polvo, el efecto puede durar solo unos días antes de que la superficie vuelva a opacarse.

Las ventanas expuestas a la lluvia o al riego de jardines acumulan manchas minerales con mayor rapidez, por lo que necesitan una limpieza más frecuente que las que están protegidas del exterior.

Ilustración en acuarela de una persona con sombrero de paja y guantes amarillos que pasa un paño sobre el cristal de una ventana.
La lluvia y el riego de jardines aceleran la acumulación de manchas minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prolongar el brillo, algunas guías de limpieza casera recomiendan secar bien el vidrio después de cada lluvia, antes de que el agua se evapore y deje marcas.

Mantener las ventanas libres de polvo entre limpiezas profundas también ayuda a que el efecto del vinagre dure más tiempo.

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