México

Caso Karla Margarita: vinculan a proceso a conductor de inDrive por feminicidio de la estudiante de Medicina en Jalisco

La Fiscalía del Estado presentó registros de la plataforma, videos del C5 y dictámenes forenses que acreditaron violencia sexual y agravantes del delito

El hombre fue quien llevó a Karla tras pedir un servicio de traslado en moto taxi por aplicación pero la llevó a una brecha, la atacó y mató informó la Fiscalía Foto: Fiscalía y redes
El hombre fue quien llevó a Karla tras pedir un servicio de traslado en moto taxi por aplicación pero la llevó a una brecha, la atacó y mató informó la Fiscalía Foto: Fiscalía y redes
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Un juez vinculó a proceso a Eduardo Isaac N, conductor de motocicleta de la aplicación inDrive, por el feminicidio de la estudiante de Medicina Karla Margarita Pérez Jiménez. El juez segundo de lo penal, Luis Alberto Castellanos, dictó la resolución el 23 de septiembre en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, tras un ataque ocurrido el 14 de septiembre cuando la joven abordó un viaje en motocicleta y fue conducida a un despoblado en Zapopan.

El juzgador impuso al acusado dos años de prisión preventiva oficiosa. Además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó registros de inDrive y videos del C5 contra Eduardo Isaac N

La audiencia se realizó en las salas 3 y 4 de los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito 1. Comenzó a las 11:12 horas y concluyó a las 12:46 horas del 23 de septiembre.

Medios locales detallaron que la Fiscalía del Estado presentó registros de la plataforma inDrive, videos de cámaras privadas y del sistema C5. Estos elementos permitieron reconstruir los movimientos del acusado y de la motocicleta tras el abordaje de Karla Margarita.

Tras la muerte de Karla Margarita, estudiantes del CUCBA bloquearon vialidades y exigieron justicia, iluminación y transporte seguro.
Tras la muerte de Karla Margarita, estudiantes del CUCBA bloquearon vialidades y exigieron justicia, iluminación y transporte seguro.

Karla Margarita Pérez Jiménez desapareció el 14 de septiembre después de solicitar un viaje en motocicleta por inDrive en la colonia Prados Vallarta, Zapopan. Su cuerpo apareció sin vida dos días después en una brecha rumbo a Nextipac, con lesiones que un dictamen forense atribuyó a un agente punzocortante y a violencia sexual.

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De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia, la joven abordó el servicio a las 20:42 horas de ese día en la avenida Patria y Lázaro Cárdenas. La estudiante no llegó al destino solicitado.

Los registros de inDrive mostraron un desvío de la ruta original y una parada de 24 minutos en un punto fijo. Después, la motocicleta circuló sin la pasajera cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, según reconstruyó la publicación.

El dictamen de mecánica de lesiones estableció que Karla Margarita fue “sometida y arrastrada”. La estudiante presentó heridas en el tórax, los pulmones y el cuello, provocadas por un objeto punzocortante.

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El informe forense confirmó además que la joven sufrió violencia sexual y fue despojada de sus prendas interiores. El Ministerio Público señaló que estos elementos permitieron acreditar agravantes del delito de feminicidio.

El acusado se quedó con el teléfono celular y la bolsa de la víctima, de acuerdo con la reconstrucción del caso. Asimismo, se agregó que Eduardo Isaac vendió el celular por 200 pesos a Rosalío Brandon, guardia de una fábrica de la zona.

La defensa de Eduardo Isaac N alegó un asalto, pero el juez Luis Alberto Castellanos desestimó la versión

El padre del imputado, Francisco Javier, declaró como testigo de la defensa durante la audiencia, según relató la publicación. El hombre contó que su hijo lo llamó el día de los hechos para pedirle ayuda tras un supuesto asalto.

Según el padre, dos hombres interceptaron a Eduardo Isaac y lo amenazaron mientras prestaba el servicio de transporte. Francisco Javier afirmó ante el semanario que su hijo “se asustó y huyó” del lugar

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El padre contó que le exigió a su hijo regresar por la pasajera porque era “su responsabilidad”. Ambos intentaron ubicar el sitio de la agresión y después acudieron a presentar una denuncia.

Eduardo Isaac realizó una llamada al número de emergencias desde el teléfono de su padre. Posteriormente, Francisco Javier le sugirió guardar la ropa que llevaba puesta, la cual fue entregada a la pareja del acusado.

El juez Luis Alberto Castellanos cuestionó que el acusado no activara el botón de pánico disponible en la aplicación durante el supuesto asalto. También señaló que Eduardo Isaac tenía en su poder el celular de la víctima y no lo usó para pedir auxilio.

El imputado no presentaba lesiones ni contaba con un parte médico que respaldara la agresión relatada. El Ministerio Público calificó de inverosímil la versión de los dos hombres y sostuvo que el acusado buscaba “engañar” a la autoridad.

Familiares y amigos marcharon en Irapuato para exigir justicia por Karla Margarita.
Familiares y amigos marcharon en Irapuato para exigir justicia por Karla Margarita.

La Fiscalía incorporó el testimonio de Uriel, amigo de la víctima, quien declaró que la joven usaba con frecuencia motocicletas de aplicación como medio de transporte. El juez desestimó la versión de la defensa y resolvió vincular a proceso a Eduardo Isaac por el delito de feminicidio.

El acusado declinó hacer declaraciones durante la audiencia. El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence el 22 de diciembre y la prisión preventiva oficiosa se extenderá hasta el 23 de septiembre de 2028.

El asesor jurídico de los padres de la víctima, Juan Gerardo de León Castro, dijo a Proceso que “había elementos muy fuertes” para lograr la vinculación exitosa. El abogado añadió que la familia de Karla Margarita atraviesa un momento de profunda afectación y pidió no ser contactada directamente.

Infobae documentó la búsqueda, la captura y la reacción de la familia de Karla Margarita Pérez

Infobae informó que la vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Blanca Trujillo, confirmó el hallazgo del cuerpo en conferencia de prensa. La funcionaria explicó que la búsqueda incluyó un operativo con drones tras el reporte de desaparición de la joven.

El hermano de la víctima, Carlos Pérez, anunció la muerte de la joven a través de redes sociales y convocó a una marcha para exigir justicia. El medio detalló que Carlos Pérez escribió: “no me regresaba sin mi hermana”, antes de confirmar el hallazgo.

Familiares y estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por Karla Margarita.
Familiares y estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por Karla Margarita.

Infobae reportó que agentes de la Comandancia de Feminicidios detuvieron a Eduardo Isaac N un día después del hallazgo del cuerpo. La publicación precisó que la joven fue encontrada con el uniforme quirúrgico azul y la bata blanca que usaba en su internado en el Hospitalito de Zapopan.

Asimismo, se indicó que las autoridades localizaron una motocicleta calcinada cerca del sitio donde apareció el cuerpo. El teléfono celular de la víctima y el vehículo fueron incorporados como indicios para la investigación pericial.

El diario El Financiero reportó que la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) endureció los operativos contra el traslado de pasajeros en motocicleta tras el crimen. La dependencia aseguró 41 motocicletas y aplicó multas de hasta 22 mil 628 pesos a los infractores.

El artículo 215, fracción XVI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe ese tipo de servicio, según precisó el diario. inDrive se comprometió ante la dependencia a retirar del estado la opción de traslado en motocicleta en un plazo de 24 horas.

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