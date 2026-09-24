México

Sheinbaum advierte a empresas de EEUU que buscan cobrar multas a migrantes en México: necesitarán permiso de la SRE

Las compañías también pretenden operar en Guatemala y Honduras

Claudia Sheinbaum de frente ante dos micrófonos con un fondo donde se lee parcialmente la frase Conferencia del Pueblo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia de prensa diaria en la que rechazó el cobro de multas a migrantes en México por parte de empresas estadounidenses. (Youtube | Claudia Sheinbaum (Imagen intervenida con Gemini IA para calidad))
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que sea posible que empresas privadas estadounidenses operen en México para cobrar multas impagadas a migrantes deportados. Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy advirtió a las compañías que:

“No podrían, no tendrían que poder, necesitan el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, afirmó Sheinbaum.

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Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos no le ha notificado ninguna información respecto a esta situació n de acuerdo con la mandataria.

Información en proceso...

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