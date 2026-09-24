Sheinbaum advierte a empresas de EEUU que buscan cobrar multas a migrantes en México: necesitarán permiso de la SRE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que sea posible que empresas privadas estadounidenses operen en México para cobrar multas impagadas a migrantes deportados. Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy advirtió a las compañías que:
“No podrían, no tendrían que poder, necesitan el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, afirmó Sheinbaum.
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Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos no le ha notificado ninguna información respecto a esta situació n de acuerdo con la mandataria.
Información en proceso...
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