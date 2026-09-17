México

Manta de cielo, periódico o microfibra: el mejor material para limpiar vidrios sin dejar manchas ni pelusa

Tres materiales comunes en casa se usan para limpiar vidrios pero no todos dejan el mismo resultado ni cuestan igual

Una mano con guante amarillo pasa un paño blanco sobre un espejo con manchas de jabón, dejando un área limpia sobre la superficie.
La manta de cielo, tela de algodón de tejido abierto, absorbe humedad sin dejar residuo sobre el cristal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La respuesta depende del uso: la microfibra es el material más recomendado para la limpieza diaria de vidrios porque no suelta pelusa y absorbe mejor la humedad, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Asociación para la Industria de la Limpieza (ISSA).

La manta de cielo, tela de algodón de tejido abierto, funciona como alternativa natural con la misma ventaja: no deja residuo de fibra sobre el cristal y es más económico, pero no dura tanto.

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El periódico, según extensiones universitarias de Estados Unidos, sirve solo para el secado final, no para tallar.

Un periódico doblado, un paño blanco y una bayeta azul están sobre una encimera de mármol frente a un espejo con marco negro.
El secado inmediato, antes de que la solución se evapore, es la clave para evitar rayas en el cristal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manta de cielo absorbe sin dejar residuo por su tejido abierto y es más barata

La manta de cielo es recomendable como alternativa a la microfibra en la limpieza cotidiana del hogar, sobre todo para vidrios pequeños como espejos o ventanas de baño.

Otra ventaja es que su costo es menor y, al ser 100% algodón, se puede lavar y reutilizar sin perder la función de secado.

A diferencia del periódico, que es desechable, y de la microfibra, que es una fibra sintética de poliéster y poliamida, la manta de cielo ofrece una opción natural para quien busca evitar materiales sintéticos en la limpieza doméstica.

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Una mujer sostiene un paño blanco sobre un espejo de baño con manchas, mientras su rostro se refleja en la superficie.
La disposición irregular de los hilos, no el grosor de la tela, explica su capacidad de absorción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su disponibilidad en México, donde también se usa para colar alimentos,evita la compra de paños especializados.

La limitación frente a la microfibra está en el rendimiento: la manta de cielo no alcanza la misma resistencia a los lavados que documenta la Asociación para la Industria de la Limpieza (ISSA).

Para vidrios con grasa o manchas de agua dura, la microfibra sigue siendo la opción de mayor rendimiento entre las tres.

Un espejo de marco negro sobre un lavabo blanco con un periódico doblado, una tela de algodón y un paño de microfibra.
El alto contenido mineral del agua es una de las causas más comunes de manchas persistentes en vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pros y contras de usar microfibra

La microfibra combina poliéster y poliamida en una fibra dividida que atrapa partículas en lugar de arrastrarlas por el vidrio. Esa estructura evita las rayas de pelusa que dejan el algodón grueso o el papel.

La Asociación para la Industria de la Limpieza (ISSA) cita un estudio de la Universidad de Washington: los paños de microfibra redujeron bacterias en superficies hasta en 99%, frente a 30% con paños de algodón tradicional.

Una mano sostiene un paño azul sobre un espejo con residuos de espuma en un baño de azulejos blancos.
La estructura de fibra dividida evita las rayas de pelusa comunes en algodón grueso o papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paño de microfibra resiste más lavados antes de perder eficacia, según la misma asociación, pero tiene un costo más elevado. El algodón convencional se desgasta más rápido debido a su estructura.

El periódico solo sirve para el secado final, no para tallar, según universidades de Estados Unidos

La Extensión de la Universidad de Utah incluye al periódico entre cinco fórmulas caseras para vidrio.

La institución recomienda aplicar la solución limpiadora con un rociador y secar con un paño sin pelusa, microfibra o periódico viejo.

Una mujer sostiene un frasco limpiador azul mientras pasa un papel de periódico arrugado sobre el espejo de un baño.
El periódico no se recomienda para tallar los vidrios, solo para el secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión de la Universidad de Georgia documenta que, para resultados libres de pelusa, hay que secar con periódico arrugado y pulir hasta el brillo final, nunca tallar con él la suciedad.

Ninguna de las extensiones universitarias menciona al periódico como primera opción, solo como recurso de secado.

Infografía explicativa con ilustraciones sobre tres tipos de materiales y tres pasos para limpiar marcos, vidrios y marcas de agua dura.
Dejar cualquier fibra sumergida en agua jabonosa por tiempo prolongado la deforma, según Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado inmediato evita las manchas, sin importar el material

La Asociación Internacional de Limpiadores de Vidrio (IWCA) publica junto con la asociación de la industria del vidrio procedimientos que insisten en retirar el exceso de solución antes de que se evapore sola, con un jalador de goma o un paño limpio.

El Instituto Americano de Limpieza (ACI) recomienda quitar primero el polvo y las telarañas del marco antes de aplicar cualquier líquido al vidrio. Esa partícula suelta, mezclada con la solución, es la causa más común de rayas al secar.

Manos protegidas con guantes verdes limpian con un paño doblado el cristal de una ventana blanca.
La técnica impacta más que el material elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres organismos coinciden en un punto: el material importa menos que la técnica.

El secado inmediato, antes de que el líquido se evapore por sí solo, determina si el vidrio queda sin manchas, sea el paño final de microfibra, manta de cielo o papel periódico.

El agua dura deja manchas blancas si no se trata antes de secar

La Extensión de la Universidad de Nebraska-Lincoln documenta que el agua dura (que en México es común) con alto contenido mineral, deja manchas blancas al secarse sobre el vidrio.

La guía recomienda una solución de vinagre blanco para disolver ese residuo antes de que se fije en la superficie.

Cuatro grifos distintos dispensan agua: dos de metal oxidado, uno cromado y uno de plástico negro. Se aprecian mangos de diferentes colores.
Tratar el residuo mineral antes del secado final evita que la mancha se fije en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sol directo seca la solución antes de tiempo y provoca rayas

La IWCA recomienda evitar la limpieza de vidrio bajo exposición solar directa. El calor acelera la evaporación del líquido antes de que el paño alcance a retirarlo, y esa evaporación desigual es otra causa común de rayas visibles.

El ACI coincide en limpiar primero el marco y el borde de la ventana con un paño húmedo, separado del que se usa sobre el cristal.

El sol brillante y deslumbrante ocupa el centro de un cielo azul claro, completamente despejado y sin nubes, con un ligero destello de lente.
No se recomienda secar los espejos al sol directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución recomienda rociar el producto sobre el paño y no directamente sobre el vidrio, para evitar que el líquido escurra hacia el marco y lo dañe.

La microfibra pierde su función si se lava con cloro o suavizante

La ISSA advierte que el cloro y el amoniaco no deben usarse para lavar paños de microfibra porque acortan su vida útil y degradan la fibra dividida que atrapa el polvo.

El suavizante de telas, según la misma asociación, recubre los poros de la fibra con una capa que impide su función de arrastre.

Manos de una persona vertiendo un líquido blanco de una botella sobre un paño azul de microfibra, con una lavadora de fondo.
El suavizante no es una opción efectiva para lavar el trapo de microfibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución recomienda lavar la microfibra por separado, sin mezclarla con prendas de algodón que desprenden pelusa, y con agua fría o tibia para la limpieza regular.

Profeco añade, en su guía de limpieza del hogar, que ninguna solución de limpieza debe prepararse con más de 24 horas de anticipación, porque pierde eficacia.

La dependencia mexicana recomienda además evitar mezclar blanqueador con cloro o con otros desinfectantes, ya que la combinación genera vapores que afectan la salud dentro del hogar.

Ilustración dividida: lado izquierdo con vinagre blanco y elementos de limpieza; lado derecho con lavandina, agua oxigenada, señales de peligro y humo.
La Profeco indica que no se deben mezclar limpiadores caseros a menos de que su etiqueta lo exprese explícitamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco recomienda fibras suaves, sin partículas abrasivas

Profeco clasifica las fibras de limpieza en tres tipos, según un estudio de calidad: abrasiva sola, con esponja de doble cara y suave.

La fibra suave, de nailon o poliéster sin partículas abrasivas, es la que recomienda para vidrio, cerámica y plástico.

Una persona sostiene una esponja con espuma y una botella con rociador detrás del cristal salpicado de una ducha.
La fibra suave, de nailon o poliéster sin partículas abrasivas, es la recomendada para vidrio y cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra con esponja combina poliuretano o celulosa con nailon o poliéster y se destina a vajilla y acero inoxidable, no a cristal.

Profeco advierte que dejar cualquier fibra sumergida en agua jabonosa por tiempo prolongado la deforma y acorta su vida útil.

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