Unidades móviles Edomex 2026: últimos días para tramitar la licencia de conducir de forma rápida

Las unidades móviles de la Semov continúan disponibles este 24, 25 y 26 de septiembre en ocho municipios del Estado de México para quienes buscan expedir, renovar o reponer su licencia de conducir (@@A_Palac10s/X)

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Las unidades móviles de la Semov continúan disponibles este 24, 25 y 26 de septiembre en ocho municipios del Estado de México para quienes buscan expedir, renovar o reponer su licencia de conducir sin acudir a un módulo fijo.

La recepción de documentos opera de 09:00 a 17:30 horas. La atención concluye a las 18:00 horas de lunes a viernes.

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Las personas que acudan deben revisar la fecha de operación de cada sede, ya que algunos módulos terminan actividades este jueves, otros permanecen el viernes y solo tres estarán disponibles el sábado.

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Ocho municipios mantienen unidades móviles hasta el 26 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, las unidades móviles atienden en Toluca, Tepotzotlán, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Villa Guerrero y Acolman. En Toluca, el módulo se instala en la calle Isidro Fabela, esquina con 5 de Mayo, en el mercado Benito Juárez. La sede corresponde a la colonia Valle Verde.

En Tepotzotlán, el servicio se ofrece en la calle Virreinal, barrio San Martín, frente al Palacio Municipal. La unidad también estará disponible el viernes 25 de septiembre. La atención en Tecámac se concentra en la Plaza Principal, frente al Palacio Municipal. Esta sede opera el jueves y viernes.

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En Coacalco, las personas interesadas pueden acudir a la calle Severiano Reyes, frente al Palacio Municipal. El módulo solo brinda servicio este jueves 24 de septiembre.

Licencia de Conducir Edomex (GEM)

La unidad móvil de Cuautitlán Izcalli se encuentra en avenida Primero de Mayo 100, colonia Centro Urbano. El punto mantiene atención los días 24, 25 y 26 de septiembre.

En Villa Guerrero, el módulo se instala en Plaza Morelos, frente al Palacio Municipal. La sede opera durante los tres días restantes de la jornada: jueves, viernes y sábado. Acolman también mantiene una de las unidades con atención hasta el final de la semana. El punto está ubicado en Calzada de Los Agustinos número 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

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La jornada del viernes 25 de septiembre incorpora un módulo en El Oro, localizado en Constitución 27 C, a un costado del Palacio Municipal. Ese mismo día, la atención en Toluca cambia de ubicación. La unidad se traslada a la calle Aquiles Serdán 9, en la delegación Cacalomacán.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Además de El Oro y Toluca, el viernes continúan los módulos de Tepotzotlán, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Villa Guerrero y Acolman.

Finalmente, para el sábado 26 de septiembre, solo permanecerán abiertas tres sedes: Cuautitlán Izcalli, Villa Guerrero y Acolman. Las unidades conservarán las mismas direcciones asignadas durante los días previos.

El trámite requiere documentos personales y comprobante de pago

Las personas que soliciten una licencia deben presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de domicilio. También deben entregar el comprobante de pago de derechos. El formato puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

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Para la licencia tipo C, la Secretaría de Movilidad solicita el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF.

El expediente para ese tipo de permiso también debe incluir el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y la acreditación del examen de conocimientos correspondiente.

Mexiquenses podrán recibir su licencia de conducir renovada directamente en casa gracias a convenio entre la Secretaría de Movilidad y Correos de México (Gob. Edomex)

La licencia para automovilista tiene costos de $777.00, $1,040.00 y $1,848.00, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para motociclistas, las tarifas son de $777.00, $1,040.00, $1,390.00 y $1,848.00. La licencia de chofer particular cuesta entre $1,017.00 y $2,410.00, según el periodo solicitado.

El permiso provisional tiene una tarifa de $3,694.00. La reposición de tarjeta de circulación cuesta $525.00, la calcomanía tiene un precio de $118.00 y el reemplazo de placas asciende a $1,390.00.

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