“Todo México te debemos una disculpa”: Marco Antonio Regil defiende a Paola Rojas tras polémica con Aleks Syntek

Paola Rojas

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La polémica entre Paola Rojas y Aleks Syntek sumó un nuevo capítulo, pero esta vez la periodista recibió una muestra pública de apoyo de Marco Antonio Regil, quien reconoció que durante años muchas personas trataron como una broma un episodio que, detrás de las cámaras, representaba una situación dolorosa para una familia. El conductor aprovechó una conversación con Rojas para hacer una reflexión sobre la falta de empatía que existió alrededor de aquel momento.

Regil no se limitó a hablar de lo ocurrido recientemente. También asumió su propia responsabilidad por haber formado parte, directa o indirectamente, de quienes no dimensionaron las consecuencias de convertir aquella situación en motivo de comentarios. “Yo creo que todos los mexicanos que en algún momento no pensamos en ti cuando ese episodio sucedió y que no tuvimos la conciencia y la empatía de pensar: oye, atrás de esto no hay ningún chiste, hay una familia que está sufriendo esto”, expresó.

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La intervención ocurrió después de que Aleks Syntek mencionara nuevamente a Paola Rojas y a su expareja, Luis Roberto Alves “Zague”, durante una transmisión en vivo. La referencia provocó que la periodista pusiera un límite públicamente y pidiera que no se volviera a traer a la conversación un episodio que, según explicó, ya había afectado lo suficiente a su familia.

Aleks Syntek vuelve a mencionar un episodio que marcó a Paola Rojas

(Imagen TV/Aleks Syntek)

El origen de esta nueva controversia se encuentra en 2018, cuando se filtró en redes sociales un video íntimo protagonizado por Zague, quien en ese momento era pareja de Paola Rojas. El material se difundió ampliamente y convirtió una situación privada en un fenómeno mediático que expuso a la periodista y a su familia ante miles de comentarios.

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Con el paso de los años, Rojas ha hablado públicamente sobre lo doloroso que resultó aquella etapa, particularmente por la exposición y las consecuencias que tuvo para su entorno familiar. Sin embargo, el episodio volvió a aparecer en la conversación pública después de que Syntek hiciera comentarios sobre Zague y responsabilizara a Rojas por lo ocurrido, sin que quedara claro qué quiso decir exactamente con esa afirmación.

La periodista respondió de manera directa durante su programa y pidió que el cantante no la involucrara nuevamente. “Conmigo no te metas”, expresó Rojas, antes de señalar: “No traigas de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”. También aclaró que siempre había respetado a Syntek y que lamentaba la situación que se había generado.

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Marco Antonio Regil reconoce la falta de empatía

Marco Antonio Regil ha combinado su labor como presentador y locutor con el activismo y el estilo de vida saludable (Foto: Instagram)

Fue entonces cuando Marco Antonio Regil decidió abordar el tema desde otra perspectiva. El conductor reconoció que no solamente existió responsabilidad en quien hizo comentarios sobre el episodio, sino también en quienes contribuyeron a mantenerlo como una especie de entretenimiento sin detenerse a considerar las consecuencias personales.

“Y me incluyo con todos los mexicanos que no pensamos en Paola y que no tuvimos conciencia ni tuvimos empatía”, afirmó Regil. Su reflexión estuvo acompañada por un reconocimiento hacia la manera en que Rojas enfrentó aquella etapa y por una disculpa que extendió más allá de su propia persona.

“Yo también te ofrezco una disculpa. Yo creo que todo México te debemos una disculpa”, expresó. El conductor también destacó la actitud de la periodista al enfrentar nuevamente un episodio que pertenece a su pasado: “Gracias por ser tan madura, tan inteligente emocionalmente y por mantenerte en una pieza”.

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La respuesta de Paola fue breve, pero dejó claro que recibió el gesto de Regil. “Por responder todo, muchas gracias”, contestó la periodista después de escuchar sus palabras. El intercambio puso nuevamente sobre la mesa una discusión que va más allá de Syntek: hasta qué punto una situación privada puede convertirse en entretenimiento cuando detrás de las imágenes existen personas y familias que deben enfrentar las consecuencias.

Paola Rojas decide cerrar la polémica con Aleks Syntek

Paola Rojas amenaza a Aleks Syntek tras culparla del video sexual de Zague y su filtración: “Conmigo no te metas” (RS)

Después de expresar públicamente su molestia por los comentarios de Syntek, Paola Rojas informó que el cantante se comunicó directamente con ella para ofrecerle una disculpa. La periodista explicó que aceptó ese acercamiento y decidió no prolongar el enfrentamiento.

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“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné”, dijo Rojas. Además, pidió que quienes la apoyaban no utilizaran la situación para atacar al músico: “Por favor, no por defenderme, ataquen a nadie”. Para ella, pedir respeto también implica mantener ese mismo respeto hacia la otra persona.

Rojas resumió su postura con una frase contundente: “Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse y se acabó”. Así, mientras la controversia provocó una nueva conversación sobre el video que marcó uno de los momentos más difíciles de su vida pública, la periodista decidió darle la vuelta a la página. En medio de ese cierre, las palabras de Marco Antonio Regil funcionaron como un reconocimiento a una situación que durante años fue tratada por muchos como simple espectáculo.

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