Aleks Syntek arremete contra Pati Chapoy y la acusa de “destruir a su familia”, exige cárcel

El músico continúa generando polémica en redes sociales. (EFE/Live Nation)

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El reconocido músico y compositor mexicano, Aleks Syntek, ha protagonizado uno de los arranques más viscerales y mediáticos de su carrera al publicar una serie de declaraciones explosivas a través de sus redes sociales.

En un acto sin precedentes, el artista arremetió de manera directa contra el gremio del periodismo de espectáculos en México, haciendo especial énfasis en la figura de Paty Chapoy y su equipo de colaboradores, a quienes acusa de haber “destruido” a su familia a base de “chismes”.

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La petición en contra de Paty Chapoy y periodistas

La controversia escaló rápidamente tras la difusión de imágenes que muestran mensajes atribuidos a la cuenta oficial de Aleks Syntek. En el primer mensaje, con un fondo verde oliva, el intérprete de “Duele el Amor” lanza una petición y una acusación contundente:

“Amigos: Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Paty Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO Hasta que prometan no dar notas falsas. GRACIAS”

El cantautor arremetió contra la conductora de Ventaneando. (IG Aleks Syntek)

Este mensaje no solo marca una clara postura defensiva, sino que establece un ultimátum que ha puesto a temblar a la industria del entretenimiento en el país. La afirmación de que no volverá a pisar territorio mexicano hasta que se le garantice que no se publicarán notas falsas sobre su vida es un movimiento arriesgado que podría tener severas repercusiones en su carrera y en sus futuras giras.

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El señalamiento directo a Paty Chapoy personaliza el conflicto, reabriendo viejas heridas y posicionando a Syntek en una guerra frontal contra una de las figuras más influyentes del periodismo de entretenimiento en México.

(Captura de pantalla @alekssyntek.oficial)

“Mentirolyandia” y la Propuesta del Polígrafo: La Escalada del Conflicto

En un segundo mensaje, este con un fondo magenta, Syntek lleva su defensa a un nivel superior, proponiendo medidas extremas para probar su inocencia y exigiendo retribución contra quienes, según él, han manipulado la opinión pública:

“Y si gustan me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que’ convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este PAÍS llamado “MENTIROLANDIA”

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Este fragmento de texto revela un nivel profundo de frustración y desesperación. Al ofrecerse a someterse a un detector de mentiras, Syntek busca desesperadamente recuperar su credibilidad.

Más alarmante es su solicitud de apoyo para encarcelar a aquellos que lo han pintado como un “peligro para este país”. El uso de términos como “convencieron a los jóvenes de México” y la denominación de su propio país como “MENTIROLANDIA” denota un agudo resentimiento y una sensación de persecución mediática que parece haber alcanzado su punto de quiebre.

El cantautor arremetió contra la conductora de Ventaneando. (IG Aleks Syntek)

¿Qué ha sucedido con Aleks Syntek en los últimos días?

Para comprender la magnitud de este estallido, es imperativo analizar el contexto de las últimas semanas, que han sido particularmente turbulentas para el músico. Syntek ha estado en el ojo del huracán debido a una serie de comentarios y acciones que lo han convertido en blanco de críticas feroces.

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Una de las polémicas más notorias surgió a raíz de sus persistentes y vehementes críticas hacia el género urbano, específicamente el reguetón. Syntek ha calificado este tipo de música como “bullicio” y ha expresado su preocupación por la exposición de los niños a letras que considera inapropiadas, e incluso “producidas por simios” en algunas ocasiones. Estas declaraciones, aunque defendidas por algunos, le han valido acusaciones de elitismo y falta de respeto hacia un género extremadamente popular, provocando enfrentamientos con fans y otros artistas del medio.

Otra controversia que lo ha perseguido es la derivada de un incidente en 2018, cuando fue acusado de acoso por un joven británico de 17 años que alegaba haber recibido mensajes inapropiados del músico por Instagram. Syntek siempre ha negado estas acusaciones, calificándolas de un malentendido o manipulación de sus palabras, pero el estigma persiste y ha sido reavivado periódicamente por la opinión pública y los medios de comunicación.

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En las últimas semanas, los rumores y la especulación sobre su vida personal y profesional han cobrado nueva fuerza, posiblemente impulsados por la cobertura mediática de programas de espectáculos. La combinación de estas polémicas preexistentes con lo que él percibe como una “destrucción de su familia a base de chismes” ha culminado en este ultimátum público y la decisión de alejarse de México.

El músico y cantante mexicano Aleks Syntek realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales tras los cuestionamientos generados por sus interacciones con el público durante las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La Historia de Conflictos con Paty Chapoy

El conflicto entre Aleks Syntek y Paty Chapoy no es nuevo, pero ha alcanzado un nuevo pico de intensidad con estas declaraciones. A lo largo de los años, Ventaneando, el programa insignia de Chapoy, ha cubierto la carrera y las controversias de Syntek de una manera que el músico considera tendenciosa y perjudicial.

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Aunque en el pasado han existido momentos de tregua o aparentes relaciones cordiales en entrevistas, la subyacente tensión siempre ha sido palpable. Chapoy, conocida por su estilo directo y a menudo incisivo, no ha dudado en cuestionar o reportar sobre los escándalos que han rodeado al artista. Para Syntek, esta cobertura ha cruzado la línea del periodismo ético para convertirse en una campaña de desprestigio basada en especulaciones no comprobadas.

La acusación actual de que Paty Chapoy y “sus colegas” (refiriéndose probablemente a otros periodistas de espectáculos influyentes) “destruyeron a su familia” es el ataque más grave que Syntek ha lanzado contra la periodista hasta la fecha. No se trata simplemente de una crítica a su trabajo, sino de una imputación directa de un daño profundo y personal que ha tenido repercusiones familiares. Esta declaración redefine la relación entre el artista y la periodista, pasando de una rivalidad mediática a una batalla personal con implicaciones legales potenciales si se lleva a cabo la amenaza del polígrafo.

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El cantante no detalló cuáles son las acusaciones contra la periodista. (Captura de pantalla: Instagram/ventaneandouno)

El impacto del ‘Maestro’ en redes sociales

Las declaraciones de Aleks Syntek han generado una ola de reacciones en las redes sociales, dividiendo a la opinión pública. Muchos fans y seguidores expresan su apoyo incondicional al músico, empatizando con su sensación de acoso mediático y defendiendo su derecho a la privacidad y a la protección de su familia. Por otro lado, detractores y críticos aprovechan la oportunidad para recordar sus polémicas pasadas y criticar su actitud hacia el reguetón, calificando su ultimátum de “exagerado” o “victimizante”.

La industria del entretenimiento en México observa con cautela este conflicto. Si Syntek cumple su amenaza de no regresar al país, esto podría tener repercusiones significativas en la realización de conciertos, eventos y colaboraciones musicales.

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Además, su decisión de atacar directamente a figuras clave del periodismo de espectáculos podría generar un efecto dominó, inspirando a otros artistas a levantar la voz contra lo que consideran una cobertura mediática injusta o intrusiva.

Las publicaciones de Aleks Syntek representan un punto de inflexión en su carrera y en su relación con los medios de comunicación mexicanos. Es un grito de auxilio, una defensa vehemente de su integridad familiar y una denuncia de las prácticas que considera poco éticas en el periodismo de espectáculos. Al mismo tiempo, es un recordatorio de la fragilidad de la reputación en la era de las redes sociales y del inmenso poder que ejercen los programas de entretenimiento en la percepción pública.