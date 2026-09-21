México

Dónde sí y dónde no: las superficies en las que sí se recomienda usar vinagre blanco y en las que nunca debes aplicarlo

A pesar de sus beneficios, no todas las superficies reaccionan bien a su uso

Botella de vinagre blanco, pulverizador transparente, paño beige doblado y mesa de madera frente a una puerta de madera.
El vinagre blanco, un pulverizador y un paño limpios ilustran las soluciones caseras para la desinfección y limpieza del hogar, dispuestos en la entrada de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El vinagre blanco es uno de los productos más usados para la limpieza del hogar por su capacidad para remover sarro, residuos de jabón y malos olores.

Sin embargo, su acidez no es adecuada para todas las superficies: mientras puede funcionar en vidrios, azulejos y piezas cromadas, también puede dañar materiales como mármol, granito, madera y aluminio.

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Persona con guantes que limpia una encimera usando un paño, un rociador con la etiqueta vinagre blanco, un limón y un cuenco con polvo blanco.
Una persona limpia la encimera de una cocina con un paño y un rociador de vinagre blanco junto a un limón y bicarbonato de sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superficies ideales para limpiar con vinagre blanco

Estas son las superficies y zonas del hogar donde el vinagre blanco puede ser tu mejor aliado.

-Vidrios y espejos: Retira huellas, salpicaduras y película de jabón. Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador. Rocía poco y seca con microfibra o papel que no suelte pelusa. Evita aplicarlo sobre marcos de piedra natural.

-Azulejos cerámicos y porcelanato: Ayuda a quitar residuos de jabón y manchas de agua dura. Usa una mezcla 1:1 de agua y vinagre. Rocía, deja actuar de 5 a 10 minutos, talla con esponja suave, enjuaga y seca.

-Regadera y mamparas de vidrio: Disuelve sarro y opacidad causada por minerales del agua. Aplica vinagre sin diluir en la zona afectada. Déjalo de 10 a 15 minutos; talla suavemente, enjuaga y seca. Si hay sarro fuerte, repite el proceso.

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-Llaves, regaderas y aireadores cromados: Afloja depósitos minerales y devuelve brillo. Humedece un paño o una bolsa con vinagre y colócala sobre la pieza de 15 a 30 minutos. Retira, talla con un cepillo suave, enjuaga y seca. No lo dejes demasiado tiempo si el acabado está dañado.

-Taza del baño: Reduce anillos de sarro, manchas minerales y olores. Vierte entre 1 y 2 tazas de vinagre. Déjalo actuar al menos 30 minutos o durante la noche; talla con el cepillo y descarga.

-Lavabo de cerámica o porcelana_ Retira residuos de jabón y manchas de agua. Rocía una solución 1:1 de agua y vinagre. Espera unos minutos, limpia con esponja no abrasiva y enjuaga.

-Interior del refrigerador: Limpia manchas ligeras y ayuda a neutralizar olores sin dejar fragancias fuertes. Mezcla partes iguales de agua y vinagre. Pasa un paño húmedo, después otro sólo con agua y seca. No rocíes directamente sobre componentes eléctricos.

-Microondas: Afloja restos secos y neutraliza olores. Coloca en un recipiente apto para microondas 1 taza de agua con 2 cucharadas de vinagre. Caliéntalo hasta que genere vapor; espera unos minutos y limpia el interior con un paño.

-Tablas de plástico y recipientes de plástico: Ayuda con olores y residuos superficiales. Lava primero con jabón y agua. Después pasa un paño con vinagre diluido 1:1, enjuaga y deja secar. No sustituye el lavado ni la desinfección requerida tras manipular carne cruda.

Mano pasando un paño sobre una encimera de madera junto a una botella de vidrio con líquido transparente en una cocina.
Una mano limpia una mancha en una encimera de madera utilizando un paño y una solución casera de vinagre blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superficies donde es mejor no usarlo

  • Mármol, granito, cantera, travertino, terrazo y otras piedras naturales: el ácido puede opacar, rayar o deteriorar el sellado.
  • Pisos de madera, madera encerada o muebles con acabado delicado: puede afectar el barniz, la cera o la capa protectora.
  • Aluminio y algunos metales reactivos: puede mancharlos, oxidarlos o alterar su acabado.
  • Pantallas de celular, TV, computadora y lentes: puede deteriorar recubrimientos anti-reflejantes u oleofóbicos.
  • Juntas de hule, sellos y algunas piezas de electrodomésticos: el uso repetido puede debilitarlos.
  • Superficies porosas o muy dañadas: pueden absorber el líquido y mancharse.

En piedra natural, madera y superficies delicadas, usa un limpiador de pH neutro indicado por el fabricante. Las recomendaciones de salud pública también señalan evitar vinagre en piedra natural, aluminio y madera encerada.

Precauciones importantes al momento de usar vinagre blanco

  • Nunca mezcles vinagre con cloro, blanqueador, lejía o productos que lo contengan. La combinación de ácidos como el vinagre con cloro puede liberar gases peligrosos.
  • Tampoco lo combines en el mismo recipiente con agua oxigenada.
  • Ventila el área, sobre todo al limpiar baño o cocina.
  • Haz una prueba en una zona poco visible antes de aplicarlo en una superficie nueva.
  • No lo uses para lavar frutas, verduras, manos ni heridas.
  • Primero remueve grasa o suciedad pesada con jabón y agua; el vinagre funciona mejor como tratamiento contra residuos minerales y olores.

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