Cárteles Unidos: la alianza que nació para frenar al CJNG y convirtió a “El Kamoni” en jefe regional

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, “El Kamoni”, fue detenido en Tepalcatepec, Michoacán, donde era identificado como jefe regional del Cartel de Tepalcatepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La captura de Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, en Tepalcatepec, Michoacán, volvió a colocar bajo los reflectores a Cárteles Unidos, una alianza criminal que nació de la unión de distintas organizaciones de la entidad con un objetivo común: frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Kamoni” fue detenido el 23 de septiembre de 2026 durante un operativo en Tepalcatepec, donde las autoridades lo identificaron como jefe regional del Cartel de Tepalcatepec, con presencia en Tepalcatepec y Buenavista. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que existía además una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

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El detenido era buscado por autoridades estadounidenses, que habían ofrecido hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su captura. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra “El Kamoni” y otros cuatro presuntos dirigentes de Cárteles Unidos.

Una alianza nacida en medio de la expansión del CJNG

El origen de Cárteles Unidos se encuentra en 2019, cuando el avance del CJNG hacia el occidente de Michoacán generó una reacción entre organizaciones criminales y grupos armados que hasta entonces operaban de manera independiente.

Uno de los principales puntos de esa resistencia fue Tepalcatepec, donde operaba el grupo encabezado por Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, conocido como Cartel de Tepalcatepec o Cartel del Abuelo.

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Cárteles Unidos surgió en 2019 como una alianza de grupos que buscaban frenar la expansión del CJNG en Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo tenía antecedentes en movimientos de autodefensa de la región, pero posteriormente fue relacionado con actividades delictivas. En agosto de 2019, después de enfrentamientos con el CJNG, el Cartel de Tepalcatepec declaró públicamente la guerra a la organización jalisciense.

La confrontación llevó al acercamiento con Los Viagras, una organización surgida de escisiones de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. De esa unión comenzó a consolidarse la estructura conocida como Cárteles Unidos.

Posteriormente se incorporaron o fueron asociados con la coalición remanentes de los Caballeros Templarios, facciones de la Familia Michoacana y los Blancos de Troya, entre otros grupos. Sin embargo, su composición nunca fue completamente fija.

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La propia naturaleza de Cárteles Unidos explica por qué distintas organizaciones pueden aparecer bajo su paraguas en diferentes momentos. Se trata de una alianza de grupos con liderazgos y territorios propios, más que de una organización vertical con una sola cadena de mando.

“El Kamoni”, de una detención en 2016 a operador de alto nivel

Dentro de esa estructura se desarrolló la trayectoria criminal de “El Kamoni”, quien ya había sido detenido en 2016, cuando era identificado con el nombre de Édgar Cabadas Torres y señalado como integrante del grupo H-3.

Cárteles Unidos: la alianza contra el CJNG en Michoacán La captura de "El Kamoni" reactiva la atención sobre esta coalición criminal. Explora por pestañas. La captura Origen de la alianza Grupos que la integran Presión de EEUU y México 23 sep fecha de la detención $3M USD recompensa ofrecida por EEUU 5 líderes acusados en 2025 2016 primera detención registrada Edgar Valeriano Orozco Cabadas, "El Kamoni", fue detenido el 23 de septiembre de 2026 en Tepalcatepec, Michoacán, identificado como jefe regional del Cartel de Tepalcatepec. Estados Unidos había ofrecido hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su captura, tras los cargos presentados en agosto de 2025. El Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos contra "El Abuelo", "Poncho", "Wicho" o "R5", "El Kamoni" y "El Gordo", los cinco señalados como dirigentes de alto nivel de Cárteles Unidos. En 2016, bajo el nombre de Édgar Cabadas Torres, ya había sido detenido como integrante del grupo H-3, tras el homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores en La Ruana, Buenavista. 2019 — Expansión del CJNG ▶ El avance del CJNG hacia el occidente de Michoacán genera una reacción entre organizaciones criminales y grupos armados que hasta entonces operaban de forma independiente. Agosto 2019 — Guerra declarada en Tepalcatepec ▶ El Cartel de Tepalcatepec, encabezado por Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", declara públicamente la guerra al CJNG tras enfrentamientos directos. Acercamiento con Los Viagras ▶ La confrontación con el CJNG lleva al Cartel de Tepalcatepec a aliarse con Los Viagras, grupo surgido de escisiones de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Consolidación de Cárteles Unidos ▶ Se incorporan o son asociados remanentes de los Caballeros Templarios, facciones de la Familia Michoacana y los Blancos de Troya, entre otros grupos, en una composición que nunca fue completamente fija. Cartel de Tepalcatepec origen ▶ También conocido como Cartel del Abuelo, con antecedentes en movimientos de autodefensa de la región, posteriormente relacionado con actividades delictivas. Los Viagras aliado histórico ▶ Organización surgida de escisiones de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Fueron señalados como parte de Cárteles Unidos durante años, aunque después se reportaron rupturas y acercamientos con el CJNG. Remanentes de los Caballeros Templarios incorporado ▶ Restos de esta organización fueron asociados con la coalición en distintos momentos de su formación. Facciones de la Familia Michoacana incorporado ▶ Grupos derivados de esta organización también fueron vinculados con la alianza en su etapa de consolidación. Blancos de Troya incorporado ▶ Otro de los grupos asociados con Cárteles Unidos, dentro de una estructura de composición variable. Cartel de Los Reyes bajo el paraguas ▶ Identificado por el Departamento de Justicia de EEUU como una organización que opera bajo el paraguas de Cárteles Unidos. Septiembre 2020 — Tanque en Aguililla ▶ Integrantes de la alianza exhiben un tanque de guerra en Aguililla, en una demostración de fuerza dirigida contra el entonces líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Diciembre 2024 — Ataque en Cotija ▶ La entonces Secretaría de la Defensa Nacional atribuye a Cárteles Unidos un ataque con artefacto explosivo improvisado contra militares en Cotija, con dos soldados muertos y cinco heridos. Febrero 2025 — Designación como FTO y SDGT ▶ Estados Unidos designa a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Agosto 2025 — Cargos contra cinco líderes ▶ Washington presenta cargos contra "El Abuelo", "Poncho", "Wicho" o "R5", "El Kamoni" y "El Gordo", además de anunciar recompensas por su captura. 23 de septiembre de 2026 — Captura de "El Kamoni" ▶ Es detenido en Tepalcatepec, uno de los territorios donde se originó la alianza. Existía una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Aquella captura ocurrió después del homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores desaparecidos en La Ruana, Buenavista. Años después, el nombre de “El Kamoni” volvió a aparecer relacionado con la violencia de Tierra Caliente.

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Para 2025, el Departamento de Justicia estadounidense ya lo identificaba como uno de los cinco dirigentes de alto nivel de Cárteles Unidos acusados de delitos relacionados con tráfico de drogas. Según la acusación, Orozco Cabadas y Luis Enrique Barragán Chávez encabezaban facciones armadas de la alianza.

La acusación estadounidense también señaló el uso de armas de asalto, vehículos blindados, drones con capacidad explosiva y artefactos explosivos improvisados por parte de las facciones dirigidas por ambos hombres.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Orozco Cabadas en su lista de sancionados. La ficha de la OFAC lo identifica como vinculado con Cárteles Unidos y registra como alias “El Kamoni” y “El 50”.

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La investigación estadounidense contra la organización también relacionó a sus integrantes con el tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

Una infografía de Infobae sintetiza la historia, estructura y captura de Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias El Kamoni, integrante del grupo Cárteles Unidos en Michoacán, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una organización marcada por la guerra territorial

Desde su formación, Cárteles Unidos ha mantenido una disputa con el CJNG por el control de Tierra Caliente y otras zonas estratégicas de Michoacán.

Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista, Apatzingán, Chinicuila y otros municipios han formado parte de los escenarios de confrontación. La disputa también involucra corredores utilizados para el tráfico de drogas y actividades de extorsión contra sectores productivos.

En septiembre de 2020, integrantes de la alianza exhibieron un tanque de guerra en Aguililla, en una demostración de fuerza dirigida contra el entonces líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El episodio se convirtió en una de las imágenes más conocidas del poder de fuego alcanzado por la coalición.

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La confrontación continuó durante los años siguientes. En diciembre de 2024, la entonces Secretaría de la Defensa Nacional atribuyó a Cárteles Unidos un ataque con un artefacto explosivo improvisado contra militares en Cotija, donde murieron dos soldados y cinco resultaron heridos.

La composición de la alianza, entretanto, siguió modificándose. Los Viagras fueron señalados como parte de Cárteles Unidos durante años, aunque posteriormente se reportaron rupturas y acercamientos con el CJNG. A su vez, el Cartel de Los Reyes fue identificado por el Departamento de Justicia estadounidense como una organización que opera bajo el paraguas de Cárteles Unidos.

Tepalcatepec fue uno de los principales puntos de origen de la alianza que posteriormente sería conocida como Cárteles Unidos. (Foto AP/Armando Solís, Archivo)

Cárteles Unidos, bajo presión de México y Estados Unidos

La ofensiva contra sus principales integrantes se intensificó en los últimos años. En febrero de 2025, Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

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En agosto de ese mismo año, Washington presentó cargos contra cinco presuntos dirigentes: “El Abuelo”, “Poncho”, “Wicho” o “R5”, “El Kamoni” y “El Gordo”. También anunció recompensas por información que condujera a sus capturas.

El pasado miércoles, “El Kamoni” dejó de ser un prófugo. Su detención en Tepalcatepec, precisamente uno de los territorios donde se originó la alianza, representa la caída de uno de los operadores que Estados Unidos había colocado entre los principales objetivos de Cárteles Unidos.

La captura, sin embargo, ocurre dentro de una estructura cuya principal característica ha sido precisamente su capacidad para reacomodarse, incorporar grupos y modificar sus alianzas en función de la disputa territorial que mantiene en Michoacán.

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