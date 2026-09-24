México

Violencia en Edomex: 10 muertos en 48 horas en cinco municipios; este es el mapa de los ataques

La FGJEM investiga los hechos como parte de disputas territoriales entre grupos delictivos, pese a que el gobierno estatal reporta una baja de 35.9% en homicidios dolosos durante 2026

Un puesto metálico cerrado tras una cinta amarilla de policía, con vehículos policiales e iluminación de sirenas en una calle nocturna.
Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)
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10 personas murieron asesinadas y cinco más resultaron heridas de bala en cinco municipios del Estado de México durante el lunes 21 y el martes 22 de septiembre. Los hechos ocurrieron en Tultitlán, Otumba, Jaltenco, Acolman y Chalco, donde sujetos armados en motocicletas y vehículos ejecutaron ataques directos y abandonaron cuerpos vinculados a disputas entre grupos delictivos por el control territorial, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La secuencia de hechos abarcó calles residenciales, carreteras federales y un tramo de la autopista México-Tulancingo. Cada municipio registró al menos un homicidio o una agresión armada en un lapso de 48 horas.

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Tultitlán suma tres muertes y un herido en San Mateo Cuautepec y San Francisco Chilpan

Vecinos de San Mateo Cuautepec reportaron la mañana del martes el hallazgo de un cuerpo dentro de un canal de aguas negras sobre la calle Benito Juárez. El sitio se ubica frente a una estación del Mexibús, en la zona conocida como Fuentes del Valle.

La policía municipal acordonó el lugar y personal de la FGJEM realizó las primeras diligencias. Los peritos detectaron posibles signos de violencia en el cuerpo antes de su traslado.

Cinta amarilla con la inscripción ESCENA DEL CRIMEN - PROHIBIDO PASAR en primer plano frente a viviendas y patrullas con luces encendidas.
Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después, vecinos escucharon detonaciones en la calle 21 de Marzo, en San Francisco Chilpa. Dos sujetos en motocicleta dispararon contra dos hombres que esperaban transporte público, según testigos que hablaron con N+.

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Uno de los hombres murió en el lugar y el otro fue trasladado a un hospital con heridas de bala. Más tarde, agentes localizaron a un joven sin vida con impactos de arma de fuego en la Sierra de Guadalupe, cerca de un relleno sanitario.

Otumba y Jaltenco vinculan a Joselyn Sandoval Calderón con dos jóvenes desaparecidos en Nextlalpan

En Otumba, vecinos de la calle Torres Adalid reportaron un automóvil estacionado con dos cuerpos en su interior. Los hombres, de entre 20 y 25 años, presentaban un disparo en la cabeza y el vehículo se encontraba a pocas calles del Palacio Municipal.

Un día después, autoridades hallaron el cuerpo de Joselyn Sandoval Calderón en la autopista México-Tulancingo, cerca del mismo punto. La mujer cursaba la carrera de derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), plantel Valle de Chalco.

Cinta amarilla con la leyenda Policía no pasar en primer plano sobre asfalto mojado y un patrullero con luces encendidas al fondo.
Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía estatal investiga un posible vínculo sentimental entre Joselyn y uno de los hombres hallados en Otumba. Esa hipótesis surgió de reportes extraoficiales y aún no cuenta con confirmación de la FGJEM.

En Jaltenco, habitantes de la colonia Alborada reportaron un Chevrolet Chevy gris con bolsas negras en su interior. Los peritos confirmaron que las bolsas contenían restos humanos desmembrados de al menos cuatro personas.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Brayan Felisiano, de 17 años, y Leonardo Augusto, de 21. Ambos jóvenes tenían reporte de desaparición desde el sábado 19 de septiembre en el fraccionamiento Paseos del Valle, en Nextlalpan.

La FGJEM abrió carpetas de investigación bajo protocolos de alto impacto para esclarecer el caso. Los especialistas forenses continúan los trabajos para identificar a las otras víctimas encontradas en el mismo vehículo.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chalco, Acolman y las cifras oficiales: Edomex reporta una baja de 35,9% en homicidios en 2026

Sobre la carretera federal México-Puebla, en el tramo conocido como “el tubo azul”, hombres armados atacaron a un ocupante de un vehículo deportivo negro. El hombre murió en el lugar, en la zona limítrofe de La Paz, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Un repartidor que circulaba en una camioneta de botanas quedó atrapado en el fuego cruzado y también falleció. El Ministerio Público ordenó el levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos tras horas de bloqueo vial, según un video que documentó la agresión.

En un hecho distinto dentro del mismo municipio, una persecución y balacera dejó a un presunto delincuente abatido y a otro herido de bala. Una mujer policía resultó lesionada durante el operativo, que terminó con la detención de siete presuntos responsables, según UnoTV.

En Acolman, sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon contra un automóvil de alta gama sobre la carretera Lechería-Texcoco, a la altura de “El Faro”. La unidad recibió aproximadamente 40 impactos de bala que alcanzaron a sus cuatro ocupantes.

Cinta plástica amarilla con bordes a cuadros negros y la frase NO PASE impresa sobre un fondo oscuro.
Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos de los tripulantes murieron y dos más resultaron heridos. Un dispositivo de seguridad se activó tras el ataque, aunque no logró la detención de los responsables.

El saldo combinado de los dos días llegó a diez muertos y cinco heridos, cifra confirmada tanto por Proceso como por el portal UnoTV. Los hechos ocurren en un estado que acumula 620 asesinatos en lo que va de 2026, de los cuales 574 se cometieron con arma de fuego, según datos citados por Milenio.

¿Por qué se registró esta violencia si las cifras oficiales muestran una baja? El propio gobierno estatal admite que persisten disputas territoriales entre grupos delictivos en municipios del norte y oriente de la entidad, pese a la reducción general del promedio diario de homicidios dolosos.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó, según Infobae, que los homicidios dolosos bajaron 35,9% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Los delitos de alto impacto registraron una caída de 27% en ese mismo lapso.

Cinta plástica amarilla con la inscripción NO PASE en letras negras tirada sobre el pavimento junto a un borde de hierba.
Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Zona Oriente de la entidad, integrada por 15 municipios bajo el esquema del Mando Unificado, reportó una disminución de 37% en homicidios dolosos. El robo de vehículos en esa misma zona bajó 53%, de acuerdo con el portal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó que 2025 cerró con el menor número de homicidios en el Estado de México de los últimos 15 años. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que el promedio diario de víctimas fue de 4,2 casos ese año.

Esa cifra colocó a la entidad en el quinto lugar nacional por homicidios dolosos, cuando en 2024 ocupaba el tercer puesto. Los municipios del norte, como Jaltenco y Nextlalpan, mantienen sin embargo registros de violencia que las autoridades vinculan con disputas por el control territorial.

La FGJEM mantiene abiertas las carpetas de investigación por los diez homicidios y las cinco agresiones armadas registradas entre el lunes y el martes. Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad había reportado detenciones vinculadas directamente con los ataques de Tultitlán, Otumba, Jaltenco, Chalco y Acolman.

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