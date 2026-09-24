México

Feminicidio en Puebla: la maestra Alma fue hallada sin vida

González Montiel, de 40 años, fue vista por última vez el 17 de septiembre de 2026 en el fraccionamiento San Miguel, ubicado en el municipio de Cuautlancingo

Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años, fue localizada sin vida tras desaparecer en Cuautlancingo, Puebla
Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años, fue localizada sin vida tras desaparecer en Cuautlancingo, Puebla
Guardar

Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años, fue localizada sin vida en Cuautinchán, Puebla, cinco días después de haber desaparecido en Cuautlancingo. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la identidad de la docente e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades.

González Montiel fue vista por última vez el 17 de septiembre de 2026 en el fraccionamiento San Miguel, ubicado en el municipio de Cuautlancingo. Tras perder comunicación con ella, sus familiares y personas cercanas comenzaron a buscarla.

PUBLICIDAD

La Fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda para solicitar información a la ciudadanía sobre el paradero de la maestra. Durante los días posteriores, compañeros de trabajo, familiares y conocidos difundieron sus datos para tratar de localizarla.

El cuerpo de una mujer fue encontrado en un camino de terracería que conecta Cuautinchán con la comunidad de Santa Cruz Alpuyeca. Después de las diligencias correspondientes, las autoridades determinaron que los restos pertenecían a Alma González Montiel.

Imagen QRRXIUAH6BDRTIBVPFG3DP5GZI

La maestra trabajó en una primaria de San Pablo del Monte

Alma González trabajaba como docente de Educación Física en la primaria Luz y Amor, situada en el barrio de Tlaltepango, en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Su desaparición había movilizado a integrantes de la comunidad educativa y a personas cercanas a la profesora.

PUBLICIDAD

El gobierno municipal de Cuaxomulco también confirmó el fallecimiento mediante una esquela. La administración expresó condolencias a los familiares de la maestra y a la comunidad escolar a la que pertenecía.

El hallazgo ocurrió cinco días después de que la docente fue reportada como desaparecida. La ubicación del cuerpo se encontraba fuera de Cuautlancingo, municipio donde se le vio por última vez antes de que se perdiera comunicación con ella.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los estudios periciales para establecer oficialmente las causas de muerte. Las autoridades no habían difundido los resultados de esas pruebas hasta el 23 de septiembre.

Imagen HFM35HZ3LFBCLGC7TXPF36J2TE

Fiscalía de Puebla mantuvo abierta la investigación por la muerte

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantuvo abierta la carpeta de investigación para esclarecer la agresión contra Alma González Montiel. Personal especializado en investigaciones de feminicidio intervino en las diligencias posteriores al hallazgo.

El caso fue investigado con perspectiva de género. Hasta esa fecha no se habían informado públicamente el móvil de la agresión ni la identidad de alguna persona detenida por los hechos.

La muerte de la maestra ocurrió en un año en el que Puebla acumuló siete carpetas de investigación por feminicidio entre enero y agosto de 2026. Los registros de la Fiscalía estatal señalaron que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 17 indagatorias por ese delito.

La diferencia entre ambos periodos representó una reducción de 58.8% en las carpetas iniciadas por feminicidio. El Gobierno de Puebla también informó en septiembre que los casos registrados entre enero y agosto habían disminuido alrededor de 58% frente al mismo lapso del año anterior.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez
Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

Las cifras no incluyen todos los asesinatos de mujeres en Puebla

Las estadísticas correspondieron únicamente a los expedientes clasificados oficialmente como feminicidio. La cifra no representó el total de mujeres asesinadas en la entidad, debido a que otros casos pudieron ser registrados bajo distintas categorías delictivas.

Puebla mantuvo vigente una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. El mecanismo estableció medidas de prevención, seguridad y justicia para atender la violencia contra las mujeres en municipios de la entidad.

Organizaciones civiles cuestionaron durante 2026 el avance en el cumplimiento de algunas de las medidas contempladas en la alerta. La investigación sobre el fallecimiento de González Montiel se sumó a los casos que permanecían bajo revisión de las autoridades ministeriales.

La Fiscalía estatal informó en septiembre sobre su Programa de Identificación Humana. Entre enero y agosto de 2026, el organismo identificó y restituyó 167 cuerpos: 108 correspondieron a personas poblanas y 59 a personas originarias de otras entidades.

Temas Relacionados

mexico-noticiasPueblamaestraasesinadafeminicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum advierte a empresas de EEUU que buscan cobrar multas a migrantes en México: necesitarán permiso de la SRE

Las compañías también pretenden operar en Guatemala y Honduras

Sheinbaum advierte a empresas de EEUU que buscan cobrar multas a migrantes en México: necesitarán permiso de la SRE

El truco con vinagre que devuelve el brillo a los vidrios

Sin gastar en limpiadores especiales existe una fórmula avalada por instituciones sanitarias y educativas para dejar los vidrios impecables

El truco con vinagre que devuelve el brillo a los vidrios

Género, apariencia y discapacidad: factores de discriminación en bares y restaurantes de CDMX

La discriminación en negocios de ocio también se relacionó con condiciones laborales injustas, explotadoras o violentas

Género, apariencia y discapacidad: factores de discriminación en bares y restaurantes de CDMX

Así suena ‘Masepum’, la canción con la que Aleks Syntek debuta en la música urbana tras criticar el reguetón y se burla de sus memes

Tras su show en el Grito de Independencia en la Alcaldía Benito Juárez, el cantante decidió darle un giro a su música, pese a sus polémicas declaraciones

Así suena ‘Masepum’, la canción con la que Aleks Syntek debuta en la música urbana tras criticar el reguetón y se burla de sus memes

Unidades móviles Edomex 2026: últimos días para tramitar la licencia de conducir de forma rápida

Algunos módulos terminan actividades este jueves, otros permanecen el viernes y solo tres estarán disponibles el sábado

Unidades móviles Edomex 2026: últimos días para tramitar la licencia de conducir de forma rápida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Edomex: 10 muertos en 48 horas en cinco municipios; este es el mapa de los ataques

Violencia en Edomex: 10 muertos en 48 horas en cinco municipios; este es el mapa de los ataques

Cárteles Unidos: la alianza que nació para frenar al CJNG y convirtió a “El Kamoni” en jefe regional

Caso Karla Margarita: vinculan a proceso a conductor de inDrive por feminicidio de la estudiante de Medicina en Jalisco

De extorsión a aguacateros hasta ganaderos: los sitios donde opera La Venada, célula del Cártel de los Reyes

Ernesto Ruffo perdió seis kilos en prisión: así lo describió su hija tras visitarlo y pidió sacarlo del Altiplano

ENTRETENIMIENTO

“Todo México te debemos una disculpa”: Marco Antonio Regil defiende a Paola Rojas tras polémica con Aleks Syntek

“Todo México te debemos una disculpa”: Marco Antonio Regil defiende a Paola Rojas tras polémica con Aleks Syntek

Así suena ‘Masepum’, la canción con la que Aleks Syntek debuta en la música urbana tras criticar el reguetón y se burla de sus memes

Aleks Syntek arremete contra Pati Chapoy y la acusa de “destruir a su familia”, exige cárcel

Taylor Swift colabora con El Chivo Lubezki para su nuevo video: estos son los ganadores del Oscar mexicano que la inspiran

Mar Solís confiesa si cantaría con hijos de otros famosos como Mia Rubín, Alex Fernández y Matías Gruener

DEPORTES

Inglaterra vs España: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la UEFA Nations League desde México

Inglaterra vs España: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la UEFA Nations League desde México

México vs Colombia: cuándo y dónde ver EN VIVO el primer partido en la era de Rafa Márquez

Despedida de Lionel Messi: esto tendrás que pagar en pesos mexicanos para verlo por última vez jugar con Argentina

Tigres vs Puebla, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Checo Pérez tendrá nuevo respaldo técnico en Cadillac con talento de Red Bull y Aston Martin de cara al 2027