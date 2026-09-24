Feminicidio en Puebla: la maestra Alma fue hallada sin vida

Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años, fue localizada sin vida tras desaparecer en Cuautlancingo, Puebla

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Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años, fue localizada sin vida en Cuautinchán, Puebla, cinco días después de haber desaparecido en Cuautlancingo. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la identidad de la docente e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades.

González Montiel fue vista por última vez el 17 de septiembre de 2026 en el fraccionamiento San Miguel, ubicado en el municipio de Cuautlancingo. Tras perder comunicación con ella, sus familiares y personas cercanas comenzaron a buscarla.

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La Fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda para solicitar información a la ciudadanía sobre el paradero de la maestra. Durante los días posteriores, compañeros de trabajo, familiares y conocidos difundieron sus datos para tratar de localizarla.

El cuerpo de una mujer fue encontrado en un camino de terracería que conecta Cuautinchán con la comunidad de Santa Cruz Alpuyeca. Después de las diligencias correspondientes, las autoridades determinaron que los restos pertenecían a Alma González Montiel.

La maestra trabajó en una primaria de San Pablo del Monte

Alma González trabajaba como docente de Educación Física en la primaria Luz y Amor, situada en el barrio de Tlaltepango, en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Su desaparición había movilizado a integrantes de la comunidad educativa y a personas cercanas a la profesora.

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El gobierno municipal de Cuaxomulco también confirmó el fallecimiento mediante una esquela. La administración expresó condolencias a los familiares de la maestra y a la comunidad escolar a la que pertenecía.

El hallazgo ocurrió cinco días después de que la docente fue reportada como desaparecida. La ubicación del cuerpo se encontraba fuera de Cuautlancingo, municipio donde se le vio por última vez antes de que se perdiera comunicación con ella.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los estudios periciales para establecer oficialmente las causas de muerte. Las autoridades no habían difundido los resultados de esas pruebas hasta el 23 de septiembre.

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Fiscalía de Puebla mantuvo abierta la investigación por la muerte

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantuvo abierta la carpeta de investigación para esclarecer la agresión contra Alma González Montiel. Personal especializado en investigaciones de feminicidio intervino en las diligencias posteriores al hallazgo.

El caso fue investigado con perspectiva de género. Hasta esa fecha no se habían informado públicamente el móvil de la agresión ni la identidad de alguna persona detenida por los hechos.

La muerte de la maestra ocurrió en un año en el que Puebla acumuló siete carpetas de investigación por feminicidio entre enero y agosto de 2026. Los registros de la Fiscalía estatal señalaron que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 17 indagatorias por ese delito.

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La diferencia entre ambos periodos representó una reducción de 58.8% en las carpetas iniciadas por feminicidio. El Gobierno de Puebla también informó en septiembre que los casos registrados entre enero y agosto habían disminuido alrededor de 58% frente al mismo lapso del año anterior.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

Las cifras no incluyen todos los asesinatos de mujeres en Puebla

Las estadísticas correspondieron únicamente a los expedientes clasificados oficialmente como feminicidio. La cifra no representó el total de mujeres asesinadas en la entidad, debido a que otros casos pudieron ser registrados bajo distintas categorías delictivas.

Puebla mantuvo vigente una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. El mecanismo estableció medidas de prevención, seguridad y justicia para atender la violencia contra las mujeres en municipios de la entidad.

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Organizaciones civiles cuestionaron durante 2026 el avance en el cumplimiento de algunas de las medidas contempladas en la alerta. La investigación sobre el fallecimiento de González Montiel se sumó a los casos que permanecían bajo revisión de las autoridades ministeriales.

La Fiscalía estatal informó en septiembre sobre su Programa de Identificación Humana. Entre enero y agosto de 2026, el organismo identificó y restituyó 167 cuerpos: 108 correspondieron a personas poblanas y 59 a personas originarias de otras entidades.