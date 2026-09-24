Género, apariencia y discapacidad: factores de discriminación en bares y restaurantes de CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, participó en este evento al norte de la capital del país. (Cuartoscuro)

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El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) presentó dos estudios sobre discriminación en restaurantes y establecimientos de ocio nocturno de la capital del país, donde la apariencia física, la identidad de género, la discapacidad y el trato diferenciado aparecen entre los ámbitos que requieren acciones de prevención.

Las investigaciones reúnen experiencias y percepciones de personas titulares, gerencias, trabajadoras y clientela. Sus hallazgos buscan orientar medidas sobre igualdad, accesibilidad y trato digno en ambos sectores.

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En el sector de ocio nocturno, 81.1% de las personas encuestadas considera que la apariencia puede ser un factor de exclusión.

Mientras que en los establecimientos restauranteros, esa percepción alcanza 44.4 por ciento.

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, señala que estas prácticas no responden únicamente a conductas individuales.

Expone que pueden reproducirse por dinámicas culturales e históricas relacionadas con racismo, sexismo, capacitismo y LGBTfobias.

Los diagnósticos, plantea, permiten identificar cómo operan esas dinámicas en las relaciones laborales y durante la prestación de servicios. A partir de ello, los establecimientos pueden definir herramientas para prevenirlas y eliminarlas.

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La apariencia aparece como un criterio de exclusión en bares y restaurantes

El estudio “Discriminación en establecimientos mercantiles. Una mirada desde personas trabajadoras en la Ciudad de México” analiza cómo entienden la discriminación las personas que laboran en estos espacios y cuáles son sus experiencias dentro de ellos.

El documento identifica diferencias entre quienes encabezan los negocios y quienes trabajan en ellos. Las personas titulares tienden a reconocer prácticas como bromas y apodos entre integrantes del personal.

Las personas trabajadoras ubican con mayor frecuencia la discriminación en el trato de la clientela y en las relaciones laborales marcadas por jerarquías. El estudio señala que esos espacios requieren medidas preventivas.

Entre los temas identificados se encuentran la influencia de la apariencia física y de criterios de presentación personal en los procesos de contratación y acceso a los establecimientos.

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En los grupos de enfoque, algunas personas participantes también vincularon la discriminación con condiciones laborales que consideran injustas, de explotación o violentas.

El estudio distingue que, en los negocios de ocio nocturno, el trato desigual puede aparecer como una barrera directa y visible para ingresar. En restaurantes, puede expresarse en prácticas cotidianas durante el servicio.

Clientela identifica barreras de acceso, acoso y restricciones por identidad de género

El segundo estudio se titula “¿Qué ocurre con la discriminación en los servicios de restaurantes y ocio nocturno? Una mirada desde la clientela en la Ciudad de México”.

Para elaborarlo, el COPRED aplicó dos encuestas de opinión entre mayo y octubre de 2025 a personas usuarias de restaurantes y espacios de ocio nocturno. También realizó dos grupos de enfoque en julio de ese año.

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Las experiencias recabadas permiten identificar formas de discriminación relacionadas con la calidad y amabilidad del servicio, la negación del acceso y las barreras de accesibilidad.

El análisis también incluye el acoso sexual, la violencia sexual, las restricciones relacionadas con la identidad de género y el uso de sanitarios.

Estas prácticas pueden afectar de manera diferenciada a personas racializadas, indígenas, morenas y afrodescendientes; a personas con discapacidad; a mujeres, y a integrantes de la diversidad sexual y de género.

El COPRED señaló que las estrategias de prevención deben dirigirse tanto al personal de los negocios como a quienes los visitan y acusó que la idea de que “la clientela siempre tiene la razón” puede propiciar que se atiendan exigencias que afecten los derechos de personas trabajadoras u otras personas usuarias.

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COPRED propone revisar contrataciones y avanzar en accesibilidad

Las investigaciones proponen adoptar políticas escritas de igualdad y no discriminación que incluyan a personas trabajadoras y clientela.

También plantean avanzar de forma progresiva en accesibilidad física y comunicacional, así como revisar los procesos de contratación y promoción para que se basen en criterios objetivos.

Los estudios recomiendan eliminar requisitos relacionados con la apariencia física y la expresión de género. También sugieren adoptar la placa de no discriminación, que es obligatoria y gratuita y está disponible a través del COPRED.

Desde 2022, el Consejo ha fortalecido el trabajo con cámaras y asociaciones del sector privado mediante acuerdos, decálogos, capacitaciones, campañas y guías para promover servicios con trato igualitario y mecanismos de atención ante casos de discriminación.

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