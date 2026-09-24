De extorsión a aguacateros hasta ganaderos: los sitios donde opera La Venada, célula del Cártel de los Reyes

Una mano sostiene un aguacate dividido en un huerto mientras una persona encapuchada se ubica al fondo, en una representación sobre la inseguridad en el cultivo agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de Michoacán, de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas, han establecido en los últimos meses un cerco contra el Cártel de Los Reyes con el objetivo de mermar sus operaciones en la entidad.

Uno de los recientes golpes ocurrió este miércoles con la detención de cinco integrantes de la célula denominada “La Venada”, que está ligada a este cártel.

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El operativo se llevó a cabo en la colonia Nuevo Porvenir del municipio de Jacona, donde fueron arrestados Luis Armando “N”, alias “La Goma”, señalado como objetivo prioritario de la estructura debido a su presunta implicación en 11 homicidios y un secuestro.

Durante la intervención, “La Goma” intentó desarmar a uno de los elementos de seguridad y desató un forcejeo. En la acción, el sujeto resultó con una lesión de arma de fuego en el tobillo, por lo que recibió atención médica de inmediato y fue trasladado a un hospital, donde quedó bajo custodia y se reporta como estable.

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Luis Armando "N", alias "La Goma", fue detenido en Jacona con 12 órdenes de aprehensión vigentes. Crédito: Guardia Civil / FGE Michoacán.

Junto a “La Goma” fueron detenidos Julio “N”, Rigoberto “N”, Sergio “N” y José “N”, también presuntos integrantes de la célula de La Venada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, algunos de los detenidos junto a “La Goma” tienen antecedentes por homicidio calificado y narcomenudeo, y están relacionados con la venta y distribución de drogas en Zamora.

Por su parte, Luis Armando “N” contaba con 12 órdenes de aprehensión vigentes, 11 de ellas por homicidio calificado y una por secuestro agravado.

Durante la intervención también fueron asegurados 25 envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 17 gramos. Además, fue detenido un adolescente al que le fueron localizados dos cartuchos calibre .40.

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Los sectores y territorios donde extorsiona la célula de La Venada

Las autoridades han identificado mediante labores de inteligencia que la célula de La Venada, del Cártel de Los Reyes, mantiene presencia en la región de Uruapan y concentra sus operaciones en los municipios de Zamora y Jacona, en Michoacán.

Dicha estructura criminal opera principalmente mediante el cobro de cuotas ilícitas y la extorsión a productores y empresarios de los sectores aguacatero, berries, agricultura y ganado.

El Cártel de Los Reyes forma parte de la alianza de Cárteles Unidos. El FBI y la DEA buscan a "El Abuelo", su principal líder, así como a otros objetivos prioritarios con millonarias recompensas. Foto: FBI

Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, es señalado como el presunto nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la detención de su líder y el abatimiento de su sucesor en menos de un mes.

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Y es que el 1 de agosto fue arrestado Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la localidad de Imbarácuaro del municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán.

El entonces líder del cártel estaba vinculado con delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico, así como de ser señalado como el responsable de los ataques con drones a militares del 19 de enero de 2025 en Cotija; del 15 de junio y el 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona.

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A la izquierda, Alfonso Fernández Magallón, "Poncho la Quiringua", detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. A la derecha, Luis Enrique Barragán Chávez, "R5" o "El Güicho", abatido el 30 de agosto de 2026 en el mismo estado. Crédito: Especial

El 30 de agosto, Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho”, fue abatido en un operativo de la Defensa en el municipio de Tocumbo, Michoacán, donde fue localizado junto a su escolta menor de edad que también falleció.

Las autoridades identificaron al “R5″ como el sucesor del liderazgo del Cártel de Los Reyes tras la detención de “Poncho la Quiringua”, cuya captura provocó narcobloqueos y la quema de vehículos en distintos puntos de la entidad para evitar su traslado a la Ciudad de México.

Luego de las dos acciones en contra del cártel, la propia Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó a Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, como el actual líder del grupo criminal.

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Jesús Ochoa Chávez, alias "La Venada", sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la caída del "R5". (Tomada de X: @HEARST_BB)

Cabe señalar que el Cártel de Los Reyes opera dentro de la alianza criminal Cárteles Unidos, una estructura que se encuentra sostenida por la integración de diversos grupos delictivos.

El Cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, es la principal organización criminal que encabeza la alianza, la cual mantiene una disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para evitar que tenga el control de diversas entidades de Michoacán.