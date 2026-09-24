Mar Solís confiesa si cantaría con hijos de otros famosos como Mia Rubín, Alex Fernández y Matías Gruener (RS)

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Mar Solís abre la puerta a una colaboración con Mia Rubín, Alex Fernández y Matías Gruener, hijos de figuras de la música mexicana, porque considera que comparten experiencias personales y profesionales. La cantante habla con Infobae México sobre esa posibilidad mientras impulsa “Invéntame”, prepara su primer álbum y alista una gira por Estados Unidos que inicia el 3 de octubre en Los Ángeles.

La intérprete señala que una colaboración entre jóvenes provenientes de familias conocidas podría conectar con el público por el vínculo que existe entre sus trayectorias. Para Solis, el proyecto tendría que partir de una relación más allá de lo musical.

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“Claro, claro que sí, me encantaría”, dice Mar Solis a Infobae México al ser cuestionada sobre la posibilidad de grabar con Mia Rubín, Alex Fernández, Matías Gruener u otros artistas que también siguen los pasos de sus padres y abuelos.

La cantante explica que el parentesco con figuras públicas crea coincidencias que no siempre se conocen desde afuera. “Tenemos mucho en común, no solamente musicalmente hablando, pero en cosas personales”, sostiene.

Mia Rubín, Alex Fernández y Matías Gruener comparten una experiencia familiar

Solis considera que el interés del público por ver reunidos a descendientes de artistas responde a las historias familiares que acompañan sus carreras. Para ella, un encuentro entre esos intérpretes tendría sentido si se construye desde la convivencia y no solo desde el apellido.

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“Para mí toda conexión que se haga musicalmente hablando tiene que existir desde un nivel de conexión personal y sinergia personal”, afirma la cantante a Infobae México.

La artista dice que una canción conjunta también podría ser una forma de continuar el trabajo de las familias que han dejado repertorios conocidos en México. “Para el público hacer algo así sería súper especial”, señala.

Solis plantea que la colaboración podría reunir a artistas que han crecido bajo la atención de seguidores que conocen primero a sus padres, madres o abuelos. Esa condición, explica, crea expectativas desde el inicio de una carrera.

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Mia Rubín, Alex Fernández y Matías Gruener comparten una experiencia familiar (Instagram)

Mar Solis reconoce que su apellido le abre puertas y eleva las exigencias

Durante la entrevista con Infobae México, Mar Solis también habla de los señalamientos de nepotismo que suelen acompañar a las dinastías musicales. La cantante reconoce que el apellido Solis le ha permitido acceder a escenarios que habrían sido difíciles para una artista que comienza.

“Sin mi papá yo no hubiera podido abrir una presentación en un GNP, en un estadio”, admite. La intérprete recuerda que sus primeras oportunidades llegaron en recintos de gran capacidad, una experiencia que define como parte de su formación profesional.

La cantante rechaza que esas oportunidades eliminen la necesidad de trabajar. Sostiene que cada presentación exige disciplina, perseverancia y constancia para responder ante el público.

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“Las oportunidades no sirven si no hay trabajo, disciplina, perseverancia y resiliencia por detrás”, expresa. También reconoce que el vínculo familiar provoca comparaciones inmediatas con artistas de trayectoria consolidada.

Solis dice que crecer frente a las cámaras y ante la opinión pública puede resultar complicado. La presión aumenta cuando existen expectativas sobre su voz, repertorio y carrera por ser hija de una figura de la música.

La intérprete confía en que su trabajo terminará por definir su lugar. “La música habla por sí misma y va a hablar por sí misma”, afirma a Infobae México.

“Invéntame” reúne a Mar Solis con la voz de su padre

La cantante presenta una versión de “Invéntame” como parte de la etapa previa a su primer álbum. El tema incluye la voz de su padre, quien participa con una segunda voz después de escuchar la grabación terminada.

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Solis relata que no le pidió de forma anticipada que se sumara al proyecto. Primero le mostró la canción junto con otros materiales que prepara para su disco.

La artista cuenta que estaba nerviosa antes de reproducir la versión. Su padre escuchó la mezcla con los ojos cerrados, atento al mariachi y la cumbia que integran el arreglo, según relata la propia cantante.

En entrevista con Infobae México, la cantante contestó a los señalamientos de ser llamada "nepobaby" en redes sociales. (Infobae México)

“Hija, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer la segunda voz”, le dijo después de escuchar el tema, de acuerdo con Solis. La intérprete asegura que ese momento convirtió la grabación en una pieza personal dentro de su catálogo.

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Para Mar Solis, la participación de su padre da otro sentido al lanzamiento. “Tener su voz para mí hace esta canción eterna”, comenta.

La cantante señala que la música puede conservar momentos y relaciones familiares. Por esa razón, decidió retomar una canción ligada a la trayectoria de su padre y llevarla a un arreglo propio.

La gira de Mar Solis inicia el 3 de octubre en Los Ángeles

Además del lanzamiento de “Invéntame”, Solis prepara su primera gira en Estados Unidos. La cantante anuncia que el recorrido comienza este 3 de octubre en Los Ángeles, con una presentación en el Pacific Electric.

La intérprete adelanta que los conciertos serán en teatros y foros de menor formato, entre ellos House of Blues. También contempla fechas en Dallas, McAllen, Chicago y San Diego.

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“Va a ser mi primera vez presentándome en mi propia gira”, dice Solis a Infobae México. La artista describe el recorrido como un paso dentro de su carrera, mientras trabaja en el material que integrará su primer álbum.

La cantante asegura que el recibimiento de sus sencillos todavía la sorprende. Explica que algunos seguidores le escriben después de identificar su voz en la radio o encontrar sus videos en plataformas digitales.

Solis dice que entiende la respuesta del público cuando escucha a personas cantar sus canciones durante las presentaciones. Mientras tanto, mantiene el trabajo de su disco y las fechas de su gira en Estados Unidos.

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