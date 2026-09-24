Despedida de Lionel Messi: esto tendrás que pagar en pesos mexicanos para verlo por última vez jugar con Argentina

El encuentro ante Benín marcará la despedida del capitán argentino en suelo nacional y las entradas ya tienen precios establecidos. (Ilustración: Jovani Pérez)

Guardar

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene fecha, escenario y, sobre todo, precio. Los aficionados que quieran acompañar al capitán albiceleste en su último partido con el combinado nacional deberán desembolsar entre 90 mil y 480 mil pesos argentinos, dependiendo de la zona elegida dentro del estadio Monumental.

Para los aficionados mexicanos, esas cantidades representan aproximadamente $1,041 y $5,554 pesos mexicanos, respectivamente, tomando como referencia un tipo de cambio de alrededor de 0.01157 pesos mexicanos por cada peso argentino al 24 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

El encuentro que marcará el adiós de Messi se disputará el martes 6 de octubre ante Benín, en el Monumental de Buenos Aires. La Asociación del Futbol Argentino confirmó que la venta de entradas comenzará este jueves 24 de septiembre a las 18:00 horas de Argentina, a través de la plataforma Deportick.

¿Cuánto cuesta ver a Messi en pesos mexicanos?

La localidad general, conocida como Popular, tiene un precio de 90 mil pesos argentinos. Al convertirla a moneda mexicana, representa alrededor de $1,041 pesos.

Para los menores de entre 3 y 10 años existe una localidad especial de 29 mil pesos argentinos, equivalente a aproximadamente $336 pesos mexicanos.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, el costo aumenta de acuerdo con la ubicación dentro del Monumental. La Platea Alta Sívori y Centenario, cuyo precio es de 180 mil pesos argentinos, ronda los $2,083 pesos mexicanos.

Las localidades de Platea Media Sívori y Centenario, así como la Platea Alta San Martín y Belgrano, cuestan 320 mil pesos argentinos, unos $3,702 pesos mexicanos.

En tanto, la Platea Baja San Martín y Belgrano tiene un valor de 450 mil pesos argentinos, equivalente a cerca de $5,207 pesos mexicanos.

Finalmente, la Platea Media San Martín y Belgrano alcanza los 480 mil pesos argentinos, es decir, aproximadamente $5,554 pesos mexicanos.

¿Cuándo será la despedida de Messi?

El futbolista Lionel Messi observa la parte frontal y el dorsal de la camiseta de la selección de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último partido del astro argentino con la Albiceleste está programado para el 6 de octubre contra Benín en el estadio Monumental. Messi fue convocado para esta Fecha FIFA y su participación está contemplada específicamente para el encuentro que marcará su despedida en territorio argentino.

PUBLICIDAD

Antes de ese compromiso, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, en Córdoba, y posteriormente se medirá con Burkina Faso el 3 de octubre, también en el Monumental. Messi está contemplado para participar en el último de los tres encuentros.

La expectativa alrededor del partido ante Benín ha provocado que la venta de localidades se convierta en uno de los acontecimientos más esperados para los aficionados argentinos. Para quienes viajen desde México, además del boleto deberán considerar gastos de traslado, hospedaje y alimentación.

Así, únicamente para entrar al Monumental y presenciar el último partido de Messi con Argentina, un aficionado mexicano deberá considerar alrededor de mil pesos en la zona Popular o más de 5 mil 500 pesos para una de las localidades más costosas, sin contar el resto de los gastos del viaje.

PUBLICIDAD