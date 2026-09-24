México prepara nuevo satélite para 2030: pasará de 6 a más de 250 Gbps

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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México prevé contratar a finales de 2026 un nuevo satélite geoestacionario de telecomunicaciones que será lanzado en el primer trimestre de 2030. El equipo tendrá una capacidad superior a 250 Gbps, frente a los seis gigabits por segundo que ofrece la infraestructura usada actualmente por dependencias de seguridad nacional.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presentó el proyecto durante la conferencia matutina de este jueves. Explicó que la nueva plataforma formará parte de una estrategia que también contempla cuatro satélites de observación de la Tierra y la participación de especialistas mexicanos.

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La inversión busca renovar la capacidad satelital del Estado, ampliar la transmisión de voz, datos, imágenes y videos, y ofrecer Internet en localidades alejadas donde no existe infraestructura terrestre suficiente. El Gobierno todavía no definió el nombre del satélite geoestacionario.

El nuevo satélite reemplazará infraestructura que caducará en seis años

Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, explicó que las instituciones de seguridad nacional utilizan la capacidad de un satélite denominado Bicentenario 2, cuya vida útil terminará dentro de los próximos seis años.

“El tiempo de vida útil de este satélite va a caducar en los próximos seis años. Entonces, hay que prepararnos y también hay que hacer el brinco tecnológico”, afirmó Pérez Hernández al responder a una pregunta de la prensa.

El funcionario detalló que el sistema actual cuenta con una capacidad de seis gigabits por segundo. La nueva plataforma superará los 250 Gbps, una diferencia que permitirá atender requerimientos de comunicación con mayor volumen de información.

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“Vamos a pasar a más de 250 gigabits por segundo. Este es un brinco muy grande que va a permitir no solamente a las instancias de seguridad nacional transmitir voz y datos, sino imágenes, videos y otro tipo de información que hoy en día ya se utiliza”, señaló.

El satélite será geoestacionario, una tecnología que mantiene al dispositivo en una posición fija respecto de la Tierra. Esa condición permite brindar servicios continuos de telecomunicaciones a zonas extensas del territorio mexicano.

Peña Merino señaló que la contratación está contemplada para finales de 2026, debido a los plazos de fabricación y puesta en operación de un sistema de estas características. El lanzamiento se prevé para el primer trimestre de 2030.

La nueva infraestructura también busca llevar Internet a zonas alejadas

Pérez Hernández indicó que la capacidad del satélite no se destinará únicamente a las instituciones de seguridad. El Gobierno prevé usarla para llevar conectividad a comunidades donde el despliegue de fibra óptica resulta complejo o donde la infraestructura disponible está demasiado lejos.

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“También es para dar conectividad en zonas lejanas del país, ya poder proveer Internet satelital en ciertas comunidades donde llevar fibra es muy complicado o está muy lejana de la infraestructura actual”, dijo el coordinador nacional de Infraestructura Digital.

La ampliación de servicios digitales forma parte de las tareas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Durante su intervención, Peña Merino informó que la dependencia trabaja con CFE Telecomunicaciones para extender la conectividad en escuelas y centros de salud.

Según el funcionario, más de 10 mil telesecundarias y telebachilleratos ya cuentan con conexión a Internet. El programa también alcanzó a más de cinco mil clínicas y centros de salud del IMSS Bienestar.

Peña Merino sostuvo que casi 37 mil localidades tienen cobertura móvil a través de CFE Telecomunicaciones. En esos lugares, afirmó, no existe servicio de otras compañías, por lo que la red pública es la única alternativa de conexión disponible.

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México fabricará componentes para satélites de observación terrestre

El plan federal incluye cuatro satélites de observación de la Tierra, distintos al sistema geoestacionario de telecomunicaciones. Estos equipos operarán en baja órbita y estarán orientados a captar información geoespacial.

Pérez Hernández dijo que al menos ocho cargas útiles para esos satélites serán fabricadas en México. Una carga útil es el conjunto de instrumentos que permite realizar una tarea específica, como la toma de imágenes o la recolección de datos desde el espacio.

De las ocho cargas útiles previstas, tres ya están en etapa de prueba. Una fue enviada al espacio mediante una colaboración con la Agencia Espacial de Japón, mientras que dos más serán lanzadas a la estratósfera con apoyo de instituciones de la India.

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“Su diseño y su fabricación son por investigadores, ingenieros y estudiantes mexicanos”, afirmó Pérez Hernández sobre esos componentes.

Peña Merino aseguró que el proyecto incluirá transferencia tecnológica y participación de especialistas nacionales. El objetivo, explicó, no es limitarse a comprar un satélite en el extranjero, sino incorporar capacidades mexicanas en la construcción y operación de la infraestructura.