México

Así suena ‘Masepum’, la canción con la que Aleks Syntek debuta en la música urbana tras criticar el reguetón y se burla de sus memes

Tras su show en el Grito de Independencia en la Alcaldía Benito Juárez, el cantante decidió darle un giro a su música, pese a sus polémicas declaraciones

Aleks Syntek -México- 24 septiembre
(Instagram)
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Aleks Syntek estrenará Masepum, una canción realizada junto al cantante español Moncho Chavea que surgió en medio de los videos virales, las críticas al reguetón y las declaraciones que el intérprete mexicano difundió tras el Grito de Independencia.

La polémica de Aleks Syntek convirtió sus frases en conversación digital

El cantante quedó en el centro de la discusión después de su presentación en las celebraciones por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México.

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Durante ese concierto, Syntek interrumpió su repertorio para responder a asistentes, cuestionar el reguetón y defender géneros como el bolero, el huapango y el mariachi.

El músico mencionó Martillazo, de Dani Flow, como parte de su crítica a la música urbana. “Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, lanzó desde el escenario.

También recibió abucheos tras responder a una persona que le pidió interpretar una canción ajena a su catálogo. “Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, expresó.

El cantante mexicano Aleks Syntek presenta un adelanto audiovisual del sencillo Masepum, realizado en colaboración con el artista español Moncho Chavea y Ruko. Las imágenes muestran secuencias de baile en silueta con iluminación en tonos cálidos y fríos, además de encuadres de los intérpretes. El estreno del tema está programado para el 24 de septiembre.

Las grabaciones circularon rápidamente en TikTok, Instagram y otras plataformas. Parte de los comentarios se enfocó en las pausas que hizo para hablar, mientras otros usuarios cuestionaron el tono de sus reclamos.

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Después de ese episodio, el intérprete publicó un mensaje para explicar que su enojo se relacionaba con un incidente previo. Según su versión, durante otra presentación hubo personas que arrojaron elotes y cervezas hacia seguidores ubicados en la parte posterior del público.

El autor de Sexo, pudor y lágrimas también anticipó que tomaría distancia de México. “México, pronto te dejaré en paz”, escribió en una historia.

El debut de Aleks Syntek en la música urbana

La captura compartida por el cantante mostró una portada con el nombre de “Masepum” en letras grandes y la identificación “Aleks Syntek / Moncho Chavea”.

El diseño simuló una caja de producto colocada frente a un fondo de supermercado. La publicación incluyó una cuenta regresiva.

aleks syntek -México- 24 septiembre
(Instagram)

Esa historia anticipó el lanzamiento, aunque no precisó la plataforma de reproducción ni publicó un enlace directo. El único canal confirmado por la imagen fue la cuenta de Instagram de Syntek, donde presentó el adelanto.

El tema finalmente se lanzó el 24 de septiembre. Se trató del primer sencillo de reguetón de Syntek y que llegó después de sus declaraciones contra el género.

La contradicción impulsó reacciones entre usuarios de redes sociales. Horas antes de que se conociera el estreno, el cantante había sostenido que mantendría su estilo y que no haría reguetón.

Moncho Chavea es un cantante español ligado al flamenco urbano

Moncho Chavea es un cantante y productor español identificado con el flamenco urbano. Su propuesta combina elementos tradicionales del flamenco con sonidos como el trap, el hip hop, el reguetón, el reggae y la música electrónica.

El artista ha colaborado con figuras de la escena española como Omar Montes, Original Elías y Cyril Kamer. Entre sus canciones conocidas aparecen Rakata, Conmigo, La aprendiz (Remix), Fory y Me llamas.

La participación de Chavea sitúa a “Masepum” en un terreno distinto al pop electrónico con el que Syntek ha desarrollado buena parte de su carrera.

La colaboración también se relaciona con una declaración previa del mexicano. Antes de insistir en que no cantaría reguetón, Syntek había planteado la posibilidad de acercarse a artistas urbanos para realizar una canción con influencias pop.

Cuándo y dónde escuchar “Masepum”

“Masepum” se estrenó el 24 de septiembre de 2026 a las 10 am a través de plataformas como Spotify y Apple Music. La historia compartida por Aleks Syntek funcionó como anuncio previo y mostró una cuenta regresiva, pero no incluyó una hora oficial con referencia horaria.

El nombre del tema retomó una expresión que se volvió parte de la conversación digital alrededor de Syntek. Sin embargo, ni el anuncio mostrado ni la información posterior detallaron el origen exacto de la palabra ni explicaron si tendría un significado concreto dentro de la letra.

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