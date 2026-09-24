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Tigres vs Puebla, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Los universitarios buscarán quedarse con los tres puntos ante su afición, mientras La Franja intentará dar un golpe como visitante

Escudo de Tigres UANL a la izquierda, letras VS doradas al centro y escudo de Puebla a la derecha sobre césped en un estadio de noche.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tigres y Puebla se enfrentarán este sábado 26 de septiembre en uno de los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El duelo tendrá como escenario el Estadio Universitario, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en la segunda mitad de la fase regular.

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Los felinos intentarán aprovechar su condición de locales para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga MX, mientras que La Franja buscará sacar un resultado positivo en territorio regiomontano para acercarse a los puestos que dan acceso a la fase final.

Horario del Tigres vs Puebla, ¿a qué hora juegan?

(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

El partido entre Tigres y Puebla se disputará este sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Universitario. El encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Los dirigidos por el conjunto universitario tendrán la oportunidad de hacer valer su localía ante un Puebla que llegará con la intención de complicar el partido y sumar fuera de casa.

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¿Dónde ver Tigres vs Puebla EN VIVO? Canal de TV

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Tigres y Puebla a través de la televisión abierta. La transmisión estará disponible en Azteca 7, por lo que los seguidores de ambos equipos podrán disfrutar del partido sin necesidad de contratar un servicio adicional.

El duelo será uno de los encuentros que marcarán la actividad del sábado dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026, con Tigres y Puebla en busca de puntos importantes para sus respectivos objetivos en el torneo.

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