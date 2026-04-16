Por qué la tos ferina regresa a México: las causas detrás del aumento de casos en 2026

La tos ferina muestra un repunte relevante en México durante 2025 y principios de 2026.(Composición Infobae)

La tos ferina muestra un repunte relevante en México durante 2025 y principios de 2026, con un aumento que triplica los casos confirmados respecto al año anterior y una letalidad que impacta sobre todo a lactantes menores de un año.

Especialistas del sector salud, así como investigadores en salud de la UNAM, identifican un conjunto de factores que explican el resurgimiento de la tos ferina. Entre ellos destacan la deuda inmunológica, la caída en las coberturas de vacunación materno-infantil, el posible surgimiento de variantes bacterianas y el subregistro de casos debido a dificultades diagnósticas.

Deuda inmunológica tras la pandemia

Durante la pandemia de COVID-19, las medidas de confinamiento y distanciamiento social limitaron la circulación de muchos patógenos respiratorios. El doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que este fenómeno generó una llamada “deuda inmunológica” en la población, sobre todo en los niños pequeños.

El cierre de escuelas, guarderías y espacios públicos redujo la exposición a bacterias y virus que normalmente estimulan el sistema inmunológico infantil. Al reanudarse la convivencia normal a partir de 2022, aumentó la proporción de niños sin defensas naturales o vacunales contra enfermedades prevenibles como la tos ferina. Este grupo se convierte en un reservorio de contagios, favoreciendo la rápida propagación de la enfermedad.

Caída histórica de las coberturas de vacunación materno-infantil

La Secretaría de Salud y el IMSS reconocen que la pandemia interrumpió los programas de vacunación, tanto en mujeres embarazadas como en menores de edad. Las campañas de inmunización masiva sufrieron retrasos por problemas logísticos y por la desinformación sobre la seguridad de los biológicos.

El resultado fue un descenso en la cobertura nacional, especialmente en estados como Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes.

La pandemia interrumpió los programas de vacunación, tanto en mujeres embarazadas como en menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INEGI documenta que el 90% de los lactantes fallecidos en 2025 no recibieron protección inmunológica durante la gestación, es decir, sus madres no recibieron la vacuna Tdpa recomendada entre la semana 27 y 28 del embarazo. Esta vacuna es fundamental para transferir anticuerpos al feto y protegerlo durante los primeros meses de vida, antes de que reciba su propio esquema vacunal.

La caída en la administración de la Vacuna Hexavalente —parte del esquema básico infantil— también contribuye al aumento de casos. Además, la aparición de movimientos antivacunas y la renuencia vacunal inducida por desinformación, aunque menos extendida que en otros países, ha comenzado a impactar en la decisión de padres de familia, generando focos de población infantil no inmunizada.

Posible mutación y variabilidad genética de la bacteria

Investigadores de la UNAM advierten que la emergencia de variantes de Bordetella pertussis podría estar relacionada con el incremento de casos.

Si bien no existen estudios concluyentes en México, se reconoce que en brotes internacionales recientes se han identificado cepas bacterianas con cambios genéticos que dificultan la efectividad de la inmunización.

La vigilancia epidemiológica y los estudios de laboratorio en territorio nacional son prioritarios para determinar si la bacteria local ha desarrollado mecanismos para evadir la protección vacunal.

Subregistro y dificultades diagnósticas

La Asociación Mexicana de Vacunología y la Secretaría de Salud coinciden en que las cifras oficiales de casos confirmados pueden estar subestimadas.

El diagnóstico temprano de la tos ferina es complejo: en las primeras fases, la enfermedad imita un resfriado común y, si no se realiza la prueba de laboratorio en el momento adecuado, pueden producirse falsos negativos.

Muchos casos leves o atípicos en adolescentes y adultos pasan desapercibidos, pero estas personas pueden transmitir la bacteria a lactantes susceptibles, agravando la cadena de contagios.

ARCHIVO - Variantes de Bordetella pertussis podrían estar relacionadas con el incremento de casos de tosferina. (Meredith Newlove/CDC vía AP, archivo)

Estrategias de prevención y respuesta institucional

Frente al repunte de la tos ferina, el Gobierno de México ha reforzado las acciones de salud pública con énfasis en la recuperación de las coberturas de vacunación. El IMSS y la Secretaría de Salud han intensificado las campañas de aplicación de la Vacuna Hexavalente en infantes a los 2, 4, 6 y 18 meses, con un refuerzo de DPT a los 4 y 6 años.

Para proteger a los recién nacidos, la Tdpa debe aplicarse a todas las embarazadas después de la semana 20 de gestación, siguiendo lineamientos oficiales.

La Secretaría de Salud y el IMSS insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación infantil y materna, y exhortan a la sociedad a no bajar la guardia ante enfermedades prevenibles.

La vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal médico en el diagnóstico temprano y la difusión de información confiable entre la población son elementos clave para contener la propagación de la tos ferina y evitar nuevas defunciones en la población más vulnerable.