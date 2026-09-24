México

Exigieron un pago por su liberación: qué se sabe del secuestro del hijo del alcalde de Tecamachalco

La Fiscalía de Puebla confirmó que se trató de la privación de la libertad del joven e informó que ya busca a los responsables

Alcalde de Tecamachalco, Puebla
Foto: Facebook / Mateo Hernández
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Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida este miércoles en el municipio de Nicolás Bravo luego de cuatro días de búsqueda tras su desaparición.

El joven era estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre tras salir de su domicilio, pero su reporte de desaparición se hizo público hasta este lunes.

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Tras su hallazgo sin vida y con huellas de violencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que investiga el caso como secuestro, luego de que las pesquisas permitieron identificar que el joven fue privado de la libertad y posteriormente se le exigió un pago al alcalde para soltarlo.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente salió de su domicilio la tarde del sábado, ubicado en Tecamachalco, para dirigirse a un curso académico, pero horas después sus familiares recibieron una llamada en las que se les informó que su hijo estaba secuestrado y les exigieron dinero a cambio de su liberación.

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La víctima tenía visibles huellas de violencia. (Redes sociales)
La víctima tenía visibles huellas de violencia. (Redes sociales)

La Fiscalía de Puebla detalló que luego de que la familia recibió la comunicación, se inició una carpeta de investigación y se les brindó acompañamiento.

Sin embargo, el pasado lunes 21 de septiembre la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que no contaban con una denuncia formal -hasta ese momento- por parte del alcalde de Tecamachalco sobre la desaparición de su hijo.

Aunque se desconoce el momento en el que el edil acudió a emitir su denuncia, medios locales reportaron que desde la noche del domingo se desplegaron a cerca de 30 agentes de la Policía Ministerial para llevar a cabo recorridos en distintos inmuebles.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además, las autoridades informaron que durante las diligencias obtuvieron videograbaciones de distintos puntos del municipio que permitieron reconstruir parte del recorrido que el adolescente realizó el día de su desaparición, así como ubicar al vehículo presuntamente relacionado con su secuestro.

Además, se realizaron entrevistas a personas que estuvieron en contacto con el joven antes de su desaparición.

Así fue el hallazgo sin vida del hijo del alcalde

El adolescente, estudiante de preparatoria, fue hallado en el paraje “La Tabla”, en Azumbilla. (X/@michelleriveraa)
El adolescente, estudiante de preparatoria, fue hallado en el paraje “La Tabla”, en Azumbilla. (X/@michelleriveraa)

Mateo Hernández, de 17 años de edad, fue hallado sin vida este miércoles sobre la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec del municipio de Nicolás Bravo.

De acuerdo con medios locales, fueron motociclistas que circulaban por la zona quienes reportaron la localización del cuerpo del joven, el cual estaba envuelto en una cobija.

Luego de realizar el proceso de identificación, se confirmó que se trataba del hijo mayor del alcalde de Tecamachalco, quien acudió pasadas las 18:00 horas a las instalaciones del anfiteatro de Tehuacán para el reconocimiento del cuerpo.

Alcalde exige justicia tras el asesinato de su hijo

Alcalde Tecamachalco Mateo Hernández
Foto: Facebook / Mateo Hernández López

Luego de darse a conocer el hallazgo sin vida de su hijo, el alcalde emitió un comunicado en sus redes sociales en el que, “con el alma rota”, agradeció los mensajes de cariño y oraciones realizadas por el joven.

El alcalde dijo que sus únicas exigencias eran la verdad y justicia en el asesinato de su hijo, y anunció que se mantendrá en el cargo hasta que finalice su periodo (en 2027) para trabajar por la seguridad de los habitantes de Tecamachalco.

“Hoy no les hablo como Presidente Municipal, les hablo como papá, lo único que busco es verdad y justicia. Ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por este dolor. Es por ello que continuaré trabajando todos los días para que así sea”, escribió.

Cabe señalar que dos días antes de la desaparición de su hijo, el alcalde encabezó una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para el reforzamiento de la estrategia de seguridad en el municipio.

(Facebook: Mateo Hernandez Lopez)
(Facebook: Mateo Hernandez Lopez)

Tecamachalco se encuentra en el llamado Triángulo Rojo de Puebla, una zona que abarca varios municipios del centro de la entidad en los que en la última década se han registrado constantes asaltos violentos, secuestros, extorsiones y cobro de piso tanto para transportistas como automovilistas, así como de hallazgo de tomas clandestinas de combustible.

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