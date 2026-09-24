Taylor Swift colabora con El Chivo Lubezki para su nuevo video: estos son los ganadores del Oscar mexicano que la inspiran

Taylor Swift colabora con El Chivo Lubezki para su nuevo video: estos son los ganadores del Oscar mexicanos que la inspiran (RS)

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Taylor Swift lanzará el próximo domingo 27 de septiembre de 2026 el video musical de su nuevo sencillo “Patient Zero”, el cual tendrá la direccion fotografica a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, como parte de The Life of a Showgirl: The Encore.

La cantante dirige el video con Dakota Johnson y Colin Farrell, que tendrá su estreno mundial el domingo 27 durante los MTV Video Music Awards, en una colaboración que amplía sus vínculos creativos con ganadores mexicanos del Oscar.

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La participación de Lubezki coloca al cinefotógrafo mexicano en uno de los lanzamientos musicales más esperados de Swift. El responsable de la imagen de películas como Gravity, Birdman y The Revenant suma ahora un videoclip dirigido por la propia intérprete estadounidense.

El estreno de “Patient Zero” llegará un día después de la publicación de la edición ampliada The Life of a Showgirl: The Encore. La producción audiovisual se presentará ante la audiencia global de los VMAs, programados para este 27 de septiembre de 2026.

Emmanuel Lubezki fotografía “Patient Zero” para Taylor Swift

La colaboración entre Taylor Swift y Emmanuel “El Chivo” Lubezki reúne a una de las figuras centrales del pop contemporáneo con un cinefotógrafo que ha obtenido tres premios Oscar consecutivos.

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Lubezki ganó la estatuilla por Gravity, dirigida por Alfonso Cuarón; por Birdman, de Alejandro González Iñárritu; y por The Revenant, también bajo la dirección de Iñárritu. Su trabajo se distingue por el uso de luz natural, movimientos prolongados de cámara y composiciones que privilegian la atmósfera.

Emmanuel Lubezki fotografía “Patient Zero” para Taylor Swift REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

El videoclip de “Patient Zero” tendrá a Dakota Johnson y Colin Farrell como parte del elenco. Swift asume la dirección del proyecto, una faceta que ha desarrollado en distintos videos de su discografía y que ahora comparte con la mirada visual de Lubezki.

La cantante ha construido una filmografía musical con referencias al cine, los relatos fantásticos y las imágenes de época. La incorporación del fotógrafo mexicano abre la expectativa sobre el lenguaje visual que tendrá el lanzamiento ligado a The Life of a Showgirl: The Encore.

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Rodrigo Prieto acompaña a Taylor Swift desde “The Man” en 2020

Antes de trabajar con Lubezki, Swift ya había establecido una colaboración constante con otro mexicano ganador del Oscar: Rodrigo Prieto. El cinefotógrafo participa en el video de “The Man”, lanzado en 2020, cuando la cantante debuta como directora.

Prieto se encarga de la fotografía de ese proyecto y mantiene la relación profesional con la artista en producciones posteriores. Entre los videos asociados con su trabajo están “Cardigan”, “Willow” y “Fortnight”.

La dupla también ha continuado en piezas visuales más recientes, entre ellas el videoclip de “Opalite”. La presencia de Prieto en distintas etapas de la carrera audiovisual de Swift muestra una relación creativa que rebasa una sola producción.

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El mexicano ha descrito su experiencia de trabajo con la cantante como “estar en un sueño”. También ha destacado la forma en que Swift se involucra en cada decisión del set y su disposición a dar margen creativo a los equipos técnicos.

Prieto ha hablado de la sencillez de la intérprete detrás de cámaras y de su capacidad para dirigir. El fotógrafo reconoce su visión estética y su manejo de los procesos de producción, una valoración que acompaña el crecimiento de Swift como realizadora.

Rodrigo Prieto acompaña a Taylor Swift desde “The Man” en 2020 | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Guillermo del Toro inspira la atmósfera de “folklore”

La cercanía de Swift con el cine mexicano también pasa por Guillermo del Toro, aunque no mediante una colaboración directa en videos o películas. La cantante ha expresado públicamente su admiración por la obra del director tapatío.

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Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022, Swift menciona que películas como El laberinto del fauno, El espinazo del diablo y La forma del agua influyen en la construcción de mundos que vincula con el álbum folklore.

La artista asocia esas películas con fábulas, criaturas míticas y cuentos de hadas. Esos elementos aparecen en buena parte de la estética que rodea a folklore, publicado en 2020 y marcado por relatos ficticios, paisajes boscosos y personajes que cruzan distintas historias.

En un encuentro organizado por The Hollywood Reporter, Swift incluso señala que, si pudiera intercambiar su vida con la de otra persona, elegiría la de Del Toro por su imaginación y manera de contar historias.

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Del Toro responde a esos elogios al reconocer las capacidades de Swift como compositora. El director ha contado que ambos se han reunido y que le obsequió algunos libros que consideró útiles para su proceso creativo. Los dos comparten interés por los mitos, las fábulas y los relatos fantásticos.

Guillermo del Toro inspira la atmósfera de “folklore” (Reuters)

Alfonso Cuarón asistió al The Eras Tour en Ciudad de México

Alfonso Cuarón también forma parte de los encuentros de Swift con figuras mexicanas del Oscar. El director acudió el 27 de agosto de 2023 al cuarto y último concierto de The Eras Tour en el entonces Foro Sol de la Ciudad de México.

Cuarón llegó al recinto acompañado por sus hijos Bu y Olmo. El cineasta fue visto entre el público, intercambió pulseras de la amistad con otros asistentes y convivió con seguidores de la cantante antes y durante el espectáculo.

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Después del concierto, Cuarón y sus hijos conocieron a Swift en el backstage y se tomaron fotografías con ella. El encuentro se difundió entre los seguidores de la artista, que identificaron al director como uno de los asistentes a la última fecha de la gira en la capital.

La llegada de Lubezki a “Patient Zero” suma una nueva colaboración mexicana a la videografía de Swift, después del trabajo sostenido con Rodrigo Prieto y de los vínculos públicos que la cantante ha mostrado con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Alfonso Cuarón asistió al The Eras Tour en Ciudad de México (@lizzie0323)