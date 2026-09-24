Inglaterra vs España: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la UEFA Nations League desde México

El campeón del mundo regresa a la actividad este miércoles pero no tendrá una prueba sencilla frente a una de las mejores selecciones de Europa. (Infobae México: Jovani Pérez)

Guardar

Inglaterra se enfrenta a España este sábado 26 de septiembre a las 12: 45 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Wembley en un juego correspondiente a la Jornada 1 de la UEFA Nations League.

Este encuentro permitirá ver a la recién campeona del mundo frente a una de los representativos más competitivos del panorama internacional. Se espera un partido atractivo para los aficionados que se quedaron con ganas de más futbol de selecciones después del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que ambos países finalizaron entre los mejores cuatro países de la pasada Copa del Mundo, por lo que el ganador es de pronóstico reservado.

La campeona del mundo se presenta en territorio inglés

Después de haber ganado el Mundial 2026, ahora España se prepara para recibir el torneo en casa durante 2030. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

España llega a su debut en la UEFA Nations League después de conquistar su segunda Copa del Mundo. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Argentina en la final durante el tiempo extra, con un gol de Ferran Torres.

El camino de la Furia Roja en el Mundial fue de menos a más. El equipo empató en su primer partido ante Cabo Verde, pero después encontró contundencia con una goleada frente a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con una victoria contra Uruguay, resultado que le permitió avanzar como líder de sector.

PUBLICIDAD

En los dieciseisavos de final, España venció con autoridad a Austria. Más adelante enfrentó a Portugal en un duelo cerrado que parecía encaminado al tiempo extra, hasta que Mikel Merino apareció en los últimos minutos para marcar el gol que definió el encuentro.

Merino volvió a ser determinante en los cuartos de final ante Bélgica. El partido se mantenía empatado hasta que el mediocampista del Arsenal mandó el balón a las redes y aseguró el pase de España a las semifinales.

En lo que parecía ser el juego más complicado de todo el Mundial, Luis de la Fuente planteó un partido efectivo ante Francia en las semifinales. España limitó la posesión del conjunto francés, una de sus principales fortalezas, y logró imponerse para avanzar a la final.

PUBLICIDAD

Durante la gran final, España tuvo oportunidades para ganar en los 90 minutos. pero Emiliano “Dibu” Martínez evitó la caída de su marca en varias ocasiones mandando el partido a tiempo extra, donde ya no pudo hacer más el guardameta argentino para evitar que la selección española levantara el trofeo.

Inglaterra conserva la base del Mundial 2026

Inglaterra comienza su preparación de cara al Mundial 2030. (REUTERS/Carlos Barria)

La Selección de Inglaterra también tuvo un buen Mundial, aunque volvió a quedarse sin el título y extendió a 60 años su racha sin conquistar una Copa del Mundo. A diferencia de España, el rendimiento inglés fue de más a menos, pese a que alcanzó las semifinales.

En varios encuentros, el funcionamiento colectivo de Inglaterra dejó dudas. El equipo resolvió los partidos gracias a la calidad individual de sus figuras, más que por la solidez de su juego.

PUBLICIDAD

Inglaterra inició el Mundial con una buena actuación ofensiva ante Croacia, a la que venció 4-2. El resultado generó expectativas por la contundencia que mostró el equipo en ataque.

Las dudas comenzaron a verse frente a Ghana. Pese a la superioridad de su plantel, Inglaterra no encontró el gol y empató sin anotaciones. Una situación similar ocurrió ante Panamá, rival al que no pudo marcarle durante el primer tiempo.

Los ingleses reaccionaron en la segunda mitad y consiguieron dos goles para imponerse 2-0 al conjunto canalero. Con ese resultado avanzaron a la ronda de eliminación directa.

En los dieciseisavos de final, Inglaterra se vio abajo en el marcador ante República Democrática del Congo. Harry Kane evitó una eliminación dolorosa y encaminó al equipo hacia los octavos de final.

PUBLICIDAD

Ahí enfrentaron a México en la altura del Estadio Banorte. El Tricolor mostró un mejor funcionamiento durante varios lapsos, pero sus errores abrieron la puerta para que Jude Bellingham y Kane aprovecharan su calidad y aseguraran el pase inglés.

En los cuartos de final, Inglaterra venció a Noruega en tiempo extra, en un partido marcado por el intenso calor de Miami. El triunfo le permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos del torneo.

La selección inglesa llegó a las semifinales con ventaja ante Argentina, pero dejó escapar el resultado en los últimos minutos tras la remontada sudamericana. Inglaterra quedó fuera de la final y tuvo que disputar el partido por el tercer lugar.

PUBLICIDAD

Sin la presión de pelear por el título, Inglaterra y Francia ofrecieron uno de los partidos más atractivos del Mundial. Los ingleses se impusieron 6-4 y cerraron su participación con el tercer lugar.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro entre Inglaterra y España podrá verse este sábado 26 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.