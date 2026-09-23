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Efraín Juárez soprende con victoria y ahora peleará por la cima de Hungría con el Győri ETO

El estratega mexicano suma cuatro triunfos, tres empates y una derrota en ocho fechas, tras asumir en junio el reto

El cuadro de Efraín Juárez llegó a 15 puntos luego de imponerse 2-1 como visitante al MTK Budapest y deberá mantener el ritmo ante la presión del Ferencváros. (REUTERS)
El cuadro de Efraín Juárez llegó a 15 puntos luego de imponerse 2-1 como visitante al MTK Budapest y deberá mantener el ritmo ante la presión del Ferencváros. (REUTERS)
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El presente de Efraín Juárez en Hungría empieza a cambiar la narrativa sobre su carrera. Tras una salida polémica del Club Universidad Nacional y eliminaciones europeas dolorosas, el técnico mexicano ha logrado que el Győri ETO se coloque en la parte más alta de la Nemzeti Bajnokság I.

La victoria 2-1 frente al MTK Budapest lo instaló en la pelea directa por el liderato, empatado en puntos con el Puskás Akadémia.

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Efraín Juárez mantiene al Győri ETO en los primeros lugares de la liga de Hungría. (Facebook/ ETO FC)
Efraín Juárez mantiene al Győri ETO en los primeros lugares de la liga de Hungría. (Facebook/ ETO FC)

Con este resultado, Juárez demuestra que su apuesta por dirigir en Europa no fue del todo improvisada y que aún puede consolidarse en un entorno competitivo distinto al de la Liga MX.

El golpe de autoridad ante MTK Budapest

El triunfo contra el MTK Budapest representa mucho más que sólo tres puntos: significa un mensaje de ambición. El Győri ETO mostró solidez táctica y capacidad de reacción, atributos que Efraín ha buscado imprimir desde su llegada en junio.

  • Resultado clave: victoria 2-1 como visitante, que permitió alcanzar la cima de la tabla.
  • Balance en liga: cuatro triunfos, tres empates y una derrota en ocho jornadas.
  • Efectividad ofensiva: 16 goles a favor, con un promedio de dos por partido.
  • Resiliencia defensiva: pese a los 10 goles recibidos, el equipo ha sabido cerrar partidos importantes.
El Győri ET venció 2-1 al MTK Budapest como visitante en la Nemzeti Bajnokság I. (Facebook/ ETO FC)
El Győri ET venció 2-1 al MTK Budapest como visitante en la Nemzeti Bajnokság I. (Facebook/ ETO FC)

Así, la victoria no sólo dio puntos, sino confianza. El ETO se confirma como contendiente al título y Juárez como un entrenador capaz de responder en momentos de gran presión.

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De la polémica en México al reto europeo en Hungría

La salida de Efraín de Pumas fue abrupta y criticada. Tras perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, decidió no continuar pese a tener contrato vigente. Las diferencias con la directiva y la falta de refuerzos aceleraron su partida.

  • Etapa en Pumas: llevó al club a una final después de cinco años y a la Concachampions.
  • Problemas disciplinarios: el equipo acumuló más de 50 amarillas en torneos previos, reflejo de una etapa marcada por la tensión.
  • Mensaje de despedida: Juárez aseguró que dio la vida por el club y que la relación quedó en paz.
  • Nuevo destino: en junio tomó al Győri ETO, campeón vigente de Hungría, con el reto de clasificar a Champions.

Aunque las eliminaciones europeas fueron un golpe duro, el liderato en liga funciona como reivindicación. Efraín demuestra que su ciclo en México no fue un episodio aislado y confirma que su apuesta por Europa empieza a dar frutos.

Efraín Juárez dejó la dirección técnica de Pumas tras disputar la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez
Efraín Juárez dejó la dirección técnica de Pumas tras disputar la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

La pelea por la cima de la NB I y lo que viene para Efraín

El Győri ETO comparte la cima con el Puskás Akadémia, ambos con 15 puntos. El criterio de desempate mantiene a los rivales como líderes, pero el próximo enfrentamiento directo será decisivo.

  • Calendario clave: el duelo contra Puskás está programado para el 11 de octubre.
  • Competencia paralela: en Copa de Hungría, el ETO goleó 5-1 al Karcagi SE y sigue en carrera.
  • Riesgo latente: el Ferencváros, con un partido pendiente, puede acercarse a la cima.
  • Objetivo inmediato: mantener regularidad y aprovechar la confianza ganada tras vencer al MTK.
El partido directo entre el Győri ETO y el Puskás Akadémia por el liderato de la Nemzeti Bajnokság I está programado para este 11 de octubre. (Instagram)
El partido directo entre el Győri ETO y el Puskás Akadémia por el liderato de la Nemzeti Bajnokság I está programado para este 11 de octubre. (Instagram)

En este sentido, la pelea por el liderato es más que un reto deportivo: es la oportunidad de Efraín para consolidar su nombre en Europa. Si logra mantener al ETO en la cima, su carrera dará un salto de credibilidad internacional.

De la polémica salida de Pumas a la lucha por el liderato en la NB I, Juárez vive un presente que redefine su trayectoria. El próximo duelo contra Puskás Akadémia será la prueba definitiva para saber si el mexicano puede sostener el sueño de ser campeón en una liga europea.

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