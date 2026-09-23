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Helinho renueva con Toluca hasta 2029: el brasileño rechazó ofertas extranjeras para seguir en la Liga MX

El brasileño seguirá bajo las órdenes de Antonio “Turco” Mohamed y permanecerá en el futbol mexicano pese a la posibilidad que tuvo de dejar la institución

Helinho renueva con Toluca hasta 2029 (X/ @TolucaFC)
Helinho renueva con Toluca hasta 2029 (X/ @TolucaFC)
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Helinho se quedará en el Infierno, luego de las ofertas que habría recibido el brasileño para dejar el futbol mexicano, el mediocampista ofensivo decidió permanecer en Toluca y firmar la renovación de contrato.

Este martes 22 de septiembre, la directiva del Deportivo Toluca Futbol Club dio a conocer que se extendió hasta 2029 el contrato del extremo brasileño Hélio Júnio Nunes de Castro, conocido como Helinho, quien permanecerá vinculado con los Diablos Rojos después de rechazar el interés de equipos del mercado internacional.

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Helinho renovó su contrato este martes 22 de septiembre en las oficinas del club, acompañado por Francisco Suinaga y otros directivos del conjunto escarlata. Tras el fuerte interés procedente del futbol europeo, el brasileño rechazó esas propuestas y negociar una extensión contractual que finalmente lo mantendrá en Toluca hasta 2029.

“La directiva del Deportivo Toluca Futbol Club extendió el contrato con el extremo brasileño Hélio Júnio Nunes de Castro, Helinho, quien permanecerá vinculado con los Diablos Rojos hasta el año 2029″, se lee en el comunicado que compartió el club mexiquense.

Helinho rechazó oferta del CSKA Moscú (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Helinho rechazó oferta del CSKA Moscú (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Helinho rechazó oferta del CSKA Moscú

El club mexiquense había desestimado, durante el cierre del mercado de fichajes, una oferta de USD 12 millones presentada por el CSKA Moscú. La institución comenzó entonces a trabajar en la continuidad del atacante, cuya participación resultó determinante en la obtención de la Leagues Cup, especialmente por el gol que marcó en la final disputada en septiembre de 2026 frente a Monterrey.

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A través de un comunicado, el club Deportivo Toluca resaltó la continuidad de Helinho, quien también mostró un interés en seguir en el club choricero, su compromiso con la institución y la afición escarlata.

Desde su llegada, el extremo mostró compromiso con el equipo y se consolidó como uno de los referentes del plantel, por lo que su permanencia representa una pieza del proyecto del Toluca para afrontar los próximos retos y extender el legado deportivo del club en el corto, mediano y largo plazo.

Los números de Helinho desde que llegó a Toluca (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los números de Helinho desde que llegó a Toluca (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A finales de agosto, en la ventana de transferencias de verano, se habló que Toluca FC estaba cerca de perder a Helinho tras recibir una oferta de la Liga Premier de Rusia antes de la semifinal de la Leagues Cup contra León. La posible salida obligaba a Antonio Mohamed a ajustar su ataque.

De acuerdo con un reporte de Andrés Islas para FOX Sports, la transferencia del brasileño rondaría los USD 10 millones. El delantero habría quedado con un pie fuera del Nemesio Diez tras consolidarse como una de las principales opciones ofensivas del equipo.

Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y finalmente el brasileño optó por darle continuidad a su carrera en la capital mexiquense tras los éxitos cosechados en días recientes.

Los números de Helinho desde que llegó a Toluca

El brasileño se desempeña principalmente por la banda derecha (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El brasileño se desempeña principalmente por la banda derecha (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El atacante llegó al club en septiembre de 2024, procedente del Red Bull Bragantino, y desde entonces se consolidó como uno de los principales integrantes de la plantilla. A los 26 años, suma 71 partidos oficiales con la camiseta escarlata, con 30 colaboraciones directas de gol, distribuidas en 18 anotaciones y 12 asistencias.

Durante su etapa con el Toluca, Helinho conquistó el bicampeonato de la Liga MX, el Campeón de Campeones, la Campeones Cup, la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup. Su renovación permite al club conservar a uno de sus activos de mayor valor y dar continuidad a un proyecto orientado a competir en los primeros planos del torneo local y en las competencias internacionales.

El brasileño se desempeña principalmente por la banda derecha, desde donde aporta verticalidad, desborde y profundidad. Su capacidad para manejar ambos perfiles, el desequilibrio en el uno contra uno, la pegada de media distancia y la visión de juego lo convirtieron en una alternativa difícil de contener para las defensas rivales.

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