La amenaza que Canelo Álvarez lanzó a Mbilli en medio de rumores alrededor de la pelea: “No puede vencerme”

Canelo Álvarez regresa a boxeo y anuncia su primera pelea en 2026 (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via REUTERS)

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Una de las peleas más esperadas del año se encuentra en incertidumbre, el combate de Saúl Canelo Álvarez contra Christian Mbilli podría cambiar de fecha por los conflictos que se viven en medio oriente; en medio de los rumores que surgieron ante la posible reprogramación del evento, Canelo ignoró los rumores y lanzó una indirecta a Mbilli.

El mexicano está preparándose para regresar al cuadrilátero, a pesar de que perdió los títulos unificados de los supermedianos, dejó en claro que seguirá boxeando para demostrar el poder de su pegada. Fue por ello que lanzó una amenaza a francés nacido en Camerún.

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Canelo Álvarez dedicó unas palabras amenazantes a su rival, y a pesar de venir de una derrota que le costó la corona en las 168 libras, no dejó que pisotearan su legado, por lo que se fue contra todos los detractores que están criticando su edad

¿Qué dijo Canelo a Mbilli previo a la pelea?

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

En una entrevista con DAZN, Canelo aseguró que Mbilli no está preparado para vencerlo, afirmó que está realizando una gran preparación para sacar un gran resultado y defendió que la edad no es un impedimento para la gran preparación que está llevando a cabo. Incluso, pese a las amenazas previas de su contrincante, el tapatío aseguró que Mbilli no podrá derrotarlo “ni aunque tuviera 60 años”.

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“Voy a estar muy bien. Voy a estar listo. Puedo lastimarlo y detenerlo. No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida”, fueron las palabras de Canelo.

Por otra parte, el campeón mexicano compartió que esta pelea se volvió un tema personal para “probarse a si mismo” del nivel que tiene, y lanzó la indirecta a quienes han hablado de la edad que tiene Canelo y lo que se avecina en el futuro ante un inminente retiro.

Canelo Álvarez volverá a pelear el 31 de octubre (X@Canelo)

“Necesito probarme a mí mismo, no necesito probarle nada a nadie. Dicen que estoy viejo, pero van a ver”, sentenció.

Canelo vs Mbilli podría cambiar de fecha y sede

Canelo Álvarez y Christian Mbilli podrían cambiar de fecha y sede para disputar el título supermediano del CMB: el combate pasaría del 31 de octubre en Arabia Saudita al 21 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, tras los ataques con drones y misiles registrados en territorio saudita.

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El mexicano modificó su preparación y estableció su campamento en Gandía, España, por invitación del campeón de peso pesado Oleksandr Usyk. El cambio busca ajustar sus horarios de descanso y entrenamiento antes de viajar a Oriente Medio, aunque la sede y la fecha alternativas todavía no están confirmadas.

La pelea estaba programada inicialmente para septiembre y podría sufrir su segundo aplazamiento. Mientras se define el calendario, ambos pugilistas mantienen el trabajo para un duelo que tiene como fecha confirmada el 31 de octubre por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Álvarez vuelve al ring después de una operación en el codo y de perder ante Terence Crawford el título indiscutido de la división de 76.2 kilos el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. A sus 35 años, el boxeador tapatío suma 63 victorias, tres derrotas y dos empates, además de títulos mundiales en cuatro categorías.

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Mbilli nació en Yaundé, Camerún, se formó en Francia y tiene su campamento principal en Montreal, Canadá. El pugilista llega invicto con 29 triunfos; su último combate terminó en empate dividido ante Lester Martínez, dentro de la cartelera de Canelo contra Crawford, con tarjetas de 97-93, 96-94 y 95-95.

El francés se caracteriza por presionar de manera constante, mantener un ritmo elevado y desgastar a sus rivales. Entre sus victorias aparecen las obtenidas ante Sergiy Derevyanchenko, Rohan Murdock y Carlos Góngora.