Ernesto Ruffo cuenta con dos amparos en curso, afirma Guadalupe Acosta Naranjo tras visita en el Altiplano

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

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Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido el pasado 16 de julio por su presunta participación en un esquema criminal de huachicol fiscal férreo, cuenta con dos amparos en curso contra su vinculación a proceso y contra la prisión preventiva que enfrentaba en el penal del Altiplano, según confirmó Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, luego de visitarlo en el centro penitenciario.

Verónica Ruffo y Guadalupe Acosta Naranjo al salir del Altiplano. Crédito: X - @SomosMxMexico

Acosta Naranjo acudió al penal acompañado de Verónica Ruffo, hija del exgobernador, y con parte de su defensa. Al salir, ambos ofrecieron declaraciones sobre el estado de salud de Ruffo, las condiciones de su reclusión y el avance de los procesos legales que buscaban revertir su situación jurídica.

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Se confirmó la suspensión definitiva mientras la familia estaba dentro del penal

Un juez federal concedió a Ruffo la suspensión definitiva contra la resolución que le había negado cumplir en su domicilio la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la resolución no significó automáticamente que el exgobernador pudiera quedar en libertad.

La noticia se conoció mientras Acosta Naranjo y Verónica Ruffo se encontraban dentro del penal visitando al detenido, sin comunicación con el exterior. Al salir, los periodistas les informaron sobre la resolución judicial. “Me acaban de dar esa noticia, yo desconozco eso, me lo acaban de comentar”, expresó Verónica Ruffo, visiblemente sorprendida por la información.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador a la salida del Altiplano. Crédito: X - @SomosMxMexico

“Estoy sorprendida, estoy sorprendida. No, no lo sabía”, insistió la hija del exgobernador, quien aclaró que la familia tampoco tenía conocimiento de otros detalles procesales surgidos durante las horas que permanecieron dentro del penal.

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Los dos amparos apuntaron contra la vinculación a proceso y la medida cautelar

Acosta Naranjo detalló que la defensa de Ruffo mantenía dos recursos de amparo desde el ingreso del exgobernador al penal. “Estamos enterados de que se han solicitado dos amparos, uno sobre la vinculación directa y otro sobre la medida cautelar. Son dos amparos que estaban en curso”, declaró el dirigente de Somos ante los reporteros que lo esperaban a la salida.

El primero de los recursos cuestionó la vinculación a proceso dictada contra Ruffo por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

El segundo, el que derivó en la suspensión definitiva conocida este día, buscó modificar la medida cautelar de prisión preventiva para que el exgobernador pudiera enfrentar el juicio desde su domicilio, debido a problemas de salud. Además, Acosta Naranjo explicó que, para los trámites internos derivados de ese amparo, las autoridades deben citar a una audiencia en la que se determinará si ratifican o modifican la medida cautelar, lo que podría derivar en que Ruffo cumpla prisión domiciliaria.

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Guadalupe Acosta Naranjo declaró ante medios al salir del penal. Crédito: X - @SomosMxMexico

“La solicitud nuestra es que él pueda llevar su proceso en su domicilio”, sostuvo Acosta Naranjo. El abogado que acompañó a la familia durante la visita confirmó, según relató el propio dirigente, la existencia de los dos recursos y explicó que se esperaba la ratificación de un amparo definitivo en ambas materias. “Está bien cubierto legalmente. Es un equipo de abogados, no solamente es uno”, agregó Acosta Naranjo al explicar sobre la defensa que tiene el exgobernador.

Ruffo ha perdido más de seis kilos durante su reclusión en el Altiplano

Verónica Ruffo constató un deterioro físico en su padre durante la visita. “Más delgado aún que la vez anterior”, describió la hija del exgobernador, quien precisó que Ruffo había bajado más de seis kilos desde su ingreso al penal, de acuerdo con las veces que ha sido pesado el exfuncionario dentro del centro penitenciario.

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Acosta Naranjo coincidió en esa descripción tras el encuentro. “Lo vi delgado, efectivamente, ha perdido un poco más de seis kilos estando ahí adentro, pero es un hombre muy fuerte de carácter y muy fuerte de voluntad”, relató el dirigente de Somos sobre el estado físico y anímico de a quien llamó “amigo”.

Fue detenido por fuerzas federales. Crédito: FGR

El presidente de Somos añadió que Ruffo mantuvo la lucidez y el ánimo durante la reunión. “Termina dándonos ánimo él a nosotros. Verlo que sigue lúcido, que sigue con ánimo, que sigue pidiendo que no dejemos de batallar”, dijo.

Acosta Naranjo también describió las condiciones de reclusión que enfrentaba Ruffo dentro del penal de máxima seguridad. “Estar en la penal de Almoloya no es ningún trato digno para nadie, mucho menos para una gente inocente”, expresó el dirigente, quien detalló que el exgobernador permanecía veinte horas recluido y solo contaba con cuatro horas de convivencia con otros internos.

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El presidente de Somos agregó que los abogados de Ruffo únicamente podían verlo hora y media al día, pese a que la defensa debía ejercerse en todo momento y lugar según los derechos que le correspondían. “Son tratos de verdad inhumanos los que se pasan aquí”, puntualizó Acosta Naranjo sobre las condiciones del penal.

Verónica Ruffo coincidió en que la prioridad inmediata de la familia era resguardar la salud de su padre. “Mi lucha en esto es primero la vida de mi padre, que salga de aquí para que la vida de mi papá ya esté a salvo, que esté en su casa”, expresó la hija del exgobernador durante la conversación con la prensa.

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La familia insistió en la inocencia de Ruffo mientras avanza el proceso legal

Acosta Naranjo atribuyó las acusaciones contra Ruffo a fallas dentro del sistema aduanero. “Él no administraba la empresa, él no tenía ningún cargo directivo, él no hacía las compras, él no hacía la distribución”, dijo.

El presidente de Somos calificó de manera directa la responsabilidad del aparato gubernamental en el fenómeno del contrabando de combustible. “El huachicol fiscal es un crimen que se perpetúa con la complicidad del Gobierno de la República”, sostuvo Acosta Naranjo, quien insistió en que no existían elementos suficientes para sostener la culpabilidad del exgobernador.

Verónica Ruffo enmarcó el caso de su padre como una causa que trascendía el ámbito familiar. “El caso de mi padre se convirtió ya en una causa de justicia para todos los mexicanos”, afirmó la hija del exgobernador, quien tenía 74 años al momento de su reclusión. Además, reafirmó que la salud de su padre no era óptima para permanecer en una prisión de alta seguridad.

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La hija de Ruffo explicó que, una vez resuelta la situación de prisión preventiva, la familia continuaría con la defensa legal del exgobernador hasta esclarecer por completo su inocencia. “Vamos a tener que seguir luchando, esclareciendo la inocencia de mi padre”, señaló Verónica Ruffo, quien reconoció que la salida del penal no significaría el fin del proceso judicial.

Ernesto Ruffo es señalado como partícipe de la mayor red de huachicol fiscal detectada en México

Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso el pasado 23 de julio junto con siete coacusados por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó la vinculación tras considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes en su contra.

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De acuerdo datos revelados por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, la red que presuntamente encabezaba Ruffo introdujo gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, declarando apenas el 10% del volumen real transportado. Godoy calificó el caso como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento.

Ernesto Ruffo tras ser detenido en Ensenada, Baja California. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La red operaba a través de Ingemar, empresa de servicios portuarios y dragado señalada en la investigación, en la que Ruffo figuraba como accionista mayoritario. El combustible provenía de refinerías en Texas y cruzaba por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

Las investigaciones apuntan a que cada carro era declarado únicamente con 10% del volumen original que transportaba, evadiendo el pago impuestos de importación. La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular en un periodo de seis meses, y se estima que 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.

Tanques asegurados a la red criminal presuntamente encabezada por Ernesto Ruffo. Crédito: FGR

El esquema causó un daño a la hacienda pública superior a 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025. Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la evasión estimada ascendió a 88 millones 511 mil 516 pesos, cifra a la que se sumaron 18 millones 289 mil 304 pesos por Impuesto al Valor Agregado.

La FGR identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos, un patrón característico de las llamadas cuentas puente.

El punto de partida de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese hallazgo se reconstruyó la red mediante el cruce de información sobre personas, empresas y documentación administrativa. Ahora resta esperar la audiencia en la que se determine si se ratifica o modifica la medida cautelar de prisión preventiva contra Ruffo.