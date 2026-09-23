Muere a los 60 años el trovador Alejandro Santiago tras una larga hospitalización y deja un mensaje póstumo

El cantautor mexicano Alejandro Santiago, uno de los nombres vinculados con la trova contemporánea mexicana, murió este martes 22 de septiembre de 2026 a los 60 años. La noticia fue confirmada por colegas y amigos del músico, quien desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas y publicó siete producciones discográficas de manera independiente.
La muerte ocurrió en una clínica de Cuernavaca, Morelos, después de un prolongado periodo de hospitalización. Mientras algunas publicaciones señalan que permaneció internado 40 días, una fuente cercana citada por Rodrigo González reportó que fueron 47 días.
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En sus redes sociales comenzó a multiplicarse el reconocimiento a su obra. La esquela publicada en su cuenta oficial destacó:
“Su música, su voz, su esencia y su enorme generosidad seguirán resonando en todos los que tuvimos la fortuna de compartir su camino. Nos deja su legado para siempre”.
¿De qué murió Alejandro Santiago?
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte del compositor. La información disponible señala que Santiago enfrentaba una enfermedad desde tiempo atrás y que durante los últimos meses su estado de salud había requerido atención médica.
Radio Café Atlántico reportó, con base en información recibida desde México, que el artista padecía cáncer, aunque esta versión no ha sido confirmada mediante un comunicado de su familia o una institución médica.
¿Quién fue Alejandro Santiago?
El músico nació el 14 de marzo de 1966 en Ciudad de México y comenzó su acercamiento a la música desde niño. Más tarde consolidó su propuesta en Tijuana y, a partir de la década de 1990, llevó sus canciones a escenarios de México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
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Su discografía incluye En pie de guerra, A tu voluntad, Nómada, Realidad virtual, Quinto elemento, Recuento y Brújula. Entre sus canciones más conocidas aparecen “Por si no te vuelvo a ver”, “Cuando dije amor”, “Agua de mar” y “Andrómeda”.
Último mensaje de Alejandro Santiago en redes sociales
En su perfil de Facebook, Santiago retiró su fotografía de perfil y colocó una imagen de “That’s all folks” (“Eso es todo”), el conocido cierre de las producciones clásicas de Warner Bros. El cambio quedó como una de sus últimas señales públicas en redes antes de que se confirmara su fallecimiento.
Su última presentación musical ocurrió el 20 de diciembre de 2025 en el Café Albanta, en el sur de Ciudad de México, donde compartió escenario y noche con amigos y colegas.
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En 2024, el cantautor celebró cuatro décadas de trayectoria con Cuatro décadas: Cantando a Alejandro Santiago, producción en la que participaron más de 25 artistas para reinterpretar parte de su repertorio.
Tras conocerse su muerte, músicos y seguidores comenzaron a compartir recuerdos de quien también fue reconocido por canciones de corte íntimo y social, entre ellas “Por si no te vuelvo a ver”, tema que interpretó junto a Miguel Inzunza.
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