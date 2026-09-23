SSPC localiza compartimento oculto con armas, cartuchos y efectivo en auto que transitaba por carretera de Morelos: hay dos detenidos

Entre los indicios delictivos también fueron aseguradas posibles drogas, las cuales serán analizadas para confirmar de qué sustancia de trata. Crédito: Gabinete de Seguridad

Guardar

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas y aseguraron armas de fuego, cartuchos, droga y dinero en efectivo tras una inspección en la carretera libre Yautepec-Cuautla, en el municipio de Cuautla, Morelos. El hallazgo ocurrió dentro de un compartimento oculto de un vehículo revisado durante labores de vigilancia carretera.

La acción formó parte del fortalecimiento de las tareas de inspección y vigilancia que realiza la SSPC en el estado. Los agentes localizaron tres armas de fuego, cinco cargadores y 131 cartuchos, además de dosis de droga y 127 mil 933 pesos en efectivo.

PUBLICIDAD

Los agentes ubicaron el vehículo durante recorridos rutinarios de vigilancia

Según los datos oficiales, agentes de la SSPC realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera libre Yautepec-Cuautla cuando ubicaron el vehículo señalado. Al detectar la unidad, los agentes procedieron a efectuar una inspección de seguridad conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operativos carreteros.

Durante la revisión del vehículo, los agentes detectaron un compartimento oculto en la unidad. Este espacio, diseñado para pasar desapercibido durante inspecciones convencionales, ocultaba el arsenal completo asegurado en el operativo.

En ese compartimento, los agentes localizaron las tres armas de fuego, los cinco cargadores y los 131 cartuchos ya mencionados. Junto con este armamento, encontraron también las dosis de droga y los más de 100 mil pesos en efectivo que formaban parte del cargamento oculto.

PUBLICIDAD

Decomiso en carretera de Morelos. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las dos personas que viajaban en el vehículo fueron detenidas en el lugar de manera inmediata. Los agentes les informaron sus derechos de ley conforme al procedimiento correspondiente antes de proceder con las siguientes etapas del proceso legal.

Según imágenes difundidas tras la acción, las tres armas de fuego eran cortas tipo pistola. Los agentes las localizaron junto con los cargadores, los cartuchos, las dosis de droga y el dinero en efectivo dentro de un compartimento oculto en el tablero del vehículo, cerca del área donde se alojan las bolsas de aire de los pasajeros.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público

Tras la detención, tanto los dos individuos como las armas, los cartuchos, la droga y el efectivo asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. La entrega del material asegurado se realizó junto con la puesta a disposición de los detenidos, conforme al procedimiento establecido para este tipo de casos.

PUBLICIDAD

Detenidos por las autoridades federales en Cuautla. Crédito: SSPC

Esta autoridad será quien determine la situación jurídica de los detenidos en las siguientes etapas del proceso. El Ministerio Público tendrá a su cargo la integración de la carpeta correspondiente con base en los elementos recabados durante el operativo.

La SSPC señaló que, con este tipo de acciones, refrenda su compromiso de fortalecer las labores de inspección y vigilancia en las carreteras de Morelos. La dependencia enmarcó este operativo dentro de una estrategia más amplia de presencia en las vías de comunicación del estado.

La SSPC indicó que buscará combatir el trasiego de drogas y armas en la entidad a través de este tipo de recorridos de vigilancia. La dependencia añadió que estas acciones también buscan contribuir a la seguridad de la población local que transita por las carreteras de la entidad.

PUBLICIDAD

El operativo se suma a las labores de inspección que la SSPC realiza de manera constante en distintos puntos carreteros del país, como parte de las tareas de seguridad encomendadas a sus agentes en la entidad.

Otro operativo carretero derivó en el hallazgo de 217 kilogramos de cocaína en la México-Cuernavaca

Este tipo de hallazgos en compartimentos ocultos no es aislado en la región central del país. A inicios del mes de agosto, agentes de la SSPC en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de seguridad en el kilómetro 5+400 de la autopista México-Cuernavaca, en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan.

PUBLICIDAD

Durante ese operativo, los agentes detectaron una camioneta de carga marca RAM, modelo 700, cuyo conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril. Con el fin de prevenir un accidente y descartar una posible conducta ilícita, le marcaron el alto y procedieron a la revisión del vehículo.

El decomiso derivó de una revisión en un punto estratégico sobre la autopista México-Cuernavaca, aproximadamente en el kilómetro 5.4, alcaldía Tlalpan. Crédito: FGR

En la inspección, los agentes identificaron modificaciones en la carrocería y en la parte trasera de la unidad. Al revisar con mayor detalle, localizaron un compartimento oculto con doble fondo que se extendía hacia la batea del vehículo, donde encontraron paquetes rectangulares envueltos en cinta canela, uno de los cuales estaba roto y dejaba expuesto polvo blanco.

PUBLICIDAD

La revisión arrojó un total de 217 paquetes, denominados “ladrillos”, con un peso conjunto de 217.277 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Tras leerle sus derechos, los agentes pusieron al conductor, identificado como Diego “N”, de 38 años, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con todo lo asegurado.

Un juez de control vinculó a proceso a Diego “N” por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, luego de que la FGR lo presentara como presunto responsable. El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para la investigación complementaria. Diego “N” permanece recluido en el Reclusorio Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, mientras avanza el proceso penal en su contra.

PUBLICIDAD