Festival Cultural Malinalco 2026: fechas y actividades para disfrutar un fin de semana distinto en Edomex

Presentación de la quinta edición del Festival Cultural Malinalco en el Estado de México. (Festival Cultural Malinalco)

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El Festival Cultural Malinalco 2026 volverá al Estado de México del 16 al 18 de octubre con acceso gratuito a música, teatro, danza, talleres, conferencias, exposiciones, recorridos y actividades familiares.

La quinta edición reunirá a autoridades estatales, el Ayuntamiento de Malinalco, artistas locales e instituciones educativas para impulsar la cultura, atraer visitantes y beneficiar al comercio del municipio.

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La programación se distribuirá en 11 sedes del Pueblo Mágico y superará las 50 propuestas para públicos de todas las edades.

El encuentro recupera sus actividades después de varios años de ausencia y plantea que las calles, capillas, plazas y recintos culturales formen parte de la experiencia.

Malinalco recibirá actividades culturales del 16 al 18 de octubre

El festival ocupará tres días de octubre con una agenda que combinará expresiones artísticas, actividades vinculadas con la historia y la identidad local.

La quinta edición incluirá música, teatro, danza, talleres, clases, conferencias, exposiciones, cuentacuentos, recorridos, callejoneadas y opciones infantiles.

La oferta será gratuita. La medida busca que las familias y visitantes puedan acceder a las actividades sin costo durante el fin de semana.

La secretaria de Cultura y Turismo estatal, Nelly Carrasco Godínez, sostuvo que el encuentro retomará el vínculo entre la programación artística y la comunidad.

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“El objetivo es promover la cultura como motor de desarrollo local”, afirmó durante la presentación del festival.

La funcionaria indicó que la propuesta renovada pondrá el foco en las expresiones culturales del municipio y en la participación de sus habitantes.

La agenda contempla propuestas para distintos públicos, con espectáculos y actividades que podrán disfrutarse en familia.

La secretaria de Cultura y Turismo estatal, Nelly Carrasco Godínez, sostuvo que el encuentro retomará el vínculo entre la programación artística y la comunidad. (Festival Cultural Malinalco )

La obra Malinalxóchitl será uno de los montajes centrales

Una de las presentaciones principales será Malinalxóchitl, la sublimación de un destino, una obra dirigida por Juan Carlos Embriz que retomará elementos de la historia, las tradiciones y la identidad del municipio.

El montaje está previsto para el sábado 17 de octubre. La propuesta escénica aborda la figura de Malinalxóchitl, vinculada con el origen del nombre de Malinalco y con el imaginario mexica.

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Embriz explicó que la obra busca acercar al público a una parte de la historia local a través del teatro. La puesta en escena formará parte de las actividades que conectarán el patrimonio del municipio con nuevas audiencias.

La programación también incluirá conciertos de cámara, presentaciones de danza y la participación de la Orquesta Filarmónica Mexiquense.

Los recintos religiosos recibirán conciertos y encuentros de música clásica, mientras que las plazas y calles albergarán espectáculos de danza, recorridos y expresiones de cultura popular.

El corredor artesanal tendrá talleres y encuentros con creadores.

Cartel de la quinta edición del Festival Cultural de Malinalco, que se celebrará del 16 al 18 de octubre de 2026 en el Estado de México. (Festival Cultural Malinalco )

Las 11 sedes llevarán el festival a calles, capillas y recintos culturales

La organización decidió repartir las actividades en distintos espacios del municipio, en vez de concentrarlas en un solo escenario.

La estrategia permitirá que el público recorra Malinalco durante el festival.

Entre las sedes anunciadas están las capillas de San Juan, Santa Mónica y Santa María, el Convento Agustino, la Casa de Cultura Malinalxóchitl, el Museo Luis Mario Schneider y el Teatro Municipal.

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La Explanada Cívica, el Jardín y la Parroquia del Divino Salvador también serán parte del circuito. Los espacios públicos y culturales servirán como puntos de encuentro para las funciones, talleres y presentaciones.

La distribución de las actividades busca integrar las calles y sitios históricos a la programación. La intención es que el Pueblo Mágico funcione como escenario de las actividades durante las tres jornadas.

El festival contará con la participación de talentos locales, integrantes de las Escuelas de Bellas Artes de Toluca y Capulhuac, representantes de la Secretaría de Cultura y Turismo estatal y miembros de la Universidad Autónoma del Estado de México.

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Entre las sedes anunciadas están las capillas de San Juan, Santa Mónica y Santa María, el Convento Agustino, la Casa de Cultura Malinalxóchitl, el Museo Luis Mario Schneider y el Teatro Municipal. (Festival Cultural Malinalco )

El PROFEST 2026 respalda el regreso del encuentro cultural

La edición de este año fue seleccionada por el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos, conocido como PROFEST, una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El respaldo federal se suma a la organización estatal y municipal. Las autoridades plantearon que el acceso abierto forma parte de una política orientada a acercar actividades culturales a la población.

El programa también pretende fortalecer la presencia de Malinalco dentro del turismo cultural del Estado de México.

La edición de este año fue seleccionada por el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos, conocido como PROFEST, una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. (Festival Cultural Malinalco )

Malinalco espera que el festival impulse el turismo y el comercio local

La administración municipal prevé que la programación atraiga visitantes durante el fin de semana y genere movimiento económico en los comercios y servicios de la zona.

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El director de Turismo de Malinalco, Cristo Álvarez Pérez, informó que el municipio recibe cada año a más de 186 mil visitantes, entre ellos más de mil 480 extranjeros.

El funcionario añadió que Malinalco cuenta con alrededor de mil 400 habitaciones entre hoteles, viviendas de renta y alojamientos ofrecidos en plataformas digitales.

José Rodolfo Guerrero Díaz, director operativo del encuentro, indicó que durante un fin de semana de alta actividad turística el municipio puede recibir entre 25 mil y 40 mil personas.

La llegada del Festival Cultural Malinalco permitirá sumar una opción para quienes busquen una escapada de fin de semana cerca de la Ciudad de México, con actividades artísticas gratuitas y recorridos por uno de los Pueblos Mágicos del Estado de México.

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