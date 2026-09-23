La historia de la mansión de Julio César Chávez que pasó de ser un burdel a una clínica de rehabilitación contra las adicciones: cómo es y dónde está ubicada

La antigua mansión del exboxeador Julio César Chávez alberga un centro de rehabilitación para la atención de adicciones. ( Captura YouTube/ Margarito Music Oficial - Infobae)

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La carrera de Julio César Chávez fue marcada por sus victorias y hazañas que logró arriba del ring, pero también vivió episodios oscuros que atentaron con su vida y familia. De manera abierta, el gran campeón mexicano ha hablado de cómo afrontó sus adicciones que lo llevaron a estar internado en clínicas de rehabilitación, incluso ha recordado como fue ese ingreso en contra de su voluntad.

Estas heridas fueron reabiertas con el estreno de su serie documental Chávez vs Chávez de ViX y recordaron cómo Julio afrontó sus demonios, además, de cómo cambió su estilo de vida, y uno de los lugares clave que causaron su perdición en el consumo de sustancias fue la mansión en donde llevaba a cabo fiestas masivas tras sus triunfos en el cuadrilátero.

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La mansión de Julio César Chávez se convirtió en un lugar de perdición, desde el propio testimonio del ex pugilista, la casa se transformó en un burdel y poco a poco el Señor Nocaut perdió el control de los excesos que llegaron junto a las victorias. Con el paso de los años, esta casa lujosa se transformó en un centro de ayuda y forma parte de sus clínicas Baja del Sol, lugares de rehabilitación contra adicciones.

El patio interior y la piscina de la antigua residencia de Julio César Chávez forman parte de las instalaciones de un centro de rehabilitación. ( Captura YouTube/ Margarito Music Oficial - Infobae)

En uno de los capítulos de la serie documental, Julio César recordó que su casa se transformó en un lugar de perdición, personalidades de todo tipo, desde artistas hasta narcotraficantes estuvieron reunidos en el mismo lugar y compartieron una serie de vivencias llenas de excesos.

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“Ahí miraba el diablo cosas que nunca había visto en mi vida, o eran mis locuras... duraba dos o tres días sin dormir. Mi casa era un burdel, tenía amigos de toda clase: entraban y salían policías, militares, mujeres, actrices, narcotraficantes. Eran fiestas, encerronas, durábamos dos o tres días tomando, conviviendo... puras pend****s, la neta””

Así es la lujosa mansión de Julio César Chávez que se convirtió en centro de rehabilitación

De manera pública, Chávez González compartió que su casa la transformó en un centro de rehabilitación. La hacienda con alberca y múltiples habitaciones las adaptó para crear un nuevo espacio para recibir a personas que tienen problemas de adicciones.

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En este lugar no solo nació la adicción del campeón mexicano, a la par también formó su familia con su primera esposa Amalia Carrasco; la casa vio el nacimiento de Julio César Chávez Jr. y de Omar, sus dos primeros hijos que también se dedican al boxeo.

El patio interior de la antigua mansión del exboxeador Julio César Chávez alberga las instalaciones de un centro de rehabilitación. ( Captura YouTube/ Margarito Music Oficial - Infobae)

En la casa, el Junior y Omar vivieron su infancia, además, fueron testigos de cómo su padre se perdió en las adicciones, vieron cómo su patio de juego se transformaba en escenarios de fiestas excesivas.

Desde el exterior de la mansión se puede apreciar que la construcción es de dos pisos y divido por torres, al entrar se observa habitaciones que se transformaron en la recepción de la clínica. En un recorrido grabado por el canal de YouTube Margarito Music Oficial muestra detalles íntimos de cómo es la casa lujosa.

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El lugar cuenta con un amplio patio, además, con una alberca techada, dos corredores de amplia extensión, y como parte de los hábitos que mantenía para pelear, diseñó un sauna dentro de una de las habitaciones. Se puede observar que los pilares cuentan actualmente con una protección para evitar que las personas puedan treparlas.

El diseño arquitectónico destaca por los acabados en cada pilar, además, las múltiples habitaciones que en la actualidad se adaptaron para ser recámaras y centros de recreación saludable para quienes estén internados en la clínica.

El patio interior de la antigua mansión del exboxeador Julio César Chávez alberga las instalaciones de un centro de rehabilitación. ( Captura YouTube/ Margarito Music Oficial - Infobae)

¿Dónde está la casa de Julio César Chávez que transformó en centro de rehabilitación?

La mansión de Julio César está ubicada en calle Cerro de La Campana número 360 esquina calle Cerro de las 7 Gotas en la colonia Colinas de San Miguel, Culiacán Rosales, Sinaloa.

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Fue la primera casa que Chávez adquirió en cuanto empezó a recibir ganancias millonarias por las peleas que tenía. En la década de los años noventa, tras afrontar su proceso de recuperación, tomó la decisión de mudarse y alejarse de Culiacán por las tentaciones a una recaída, tiempo después optó por transformar su mansión en el primer centro de rehabilitación; posteriormente creció su cadena de Baja del Sol centro de rehabilitación en Tijuana para ayudar a más personas.

Julio César Chávez ofrece tratamiento contra las adicciones en sus clínicas Baja del Sol, ubicadas en Culiacán y Tijuana, donde una mensualidad de internamiento ronda los 25 mil pesos, de acuerdo con información de la página oficial publicada en 2024.

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El exboxeador creó estos espacios tras superar sus propios problemas de consumo y con el propósito de ayudar a personas que atraviesan procesos de desintoxicación. El proyecto también ha cobrado atención por la disposición del campeón mexicano para apoyar al exluchador profesional Jair Soria, conocido como Shocker.

La antigua mansión del boxeador Julio César Chávez alberga las instalaciones del centro de rehabilitación Baja del Sol con áreas recreativas y piscina. ( Captura YouTube/ Margarito Music Oficial - Infobae)

Un gimnasio de boxeo con sacos de entrenamiento forma parte del centro de rehabilitación ubicado en la antigua propiedad del boxeador Julio César Chávez. ( Captura YouTube/ Margarito Music Oficial - Infobae)

Chávez, una de las figuras con mayor trayectoria en el boxeo mexicano por los campeonatos y peleas que protagonizó durante la década de los noventa, ha convertido su experiencia personal en parte de sus conferencias y participaciones públicas. En esos espacios relata el proceso con el que recuperó a su familia y modificó su vida.

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El expúgil ha dicho que su objetivo es mantenerse alejado de los vicios que afectan la salud. Parte de su fortuna fue destinada a la creación de centros para atender a personas con consumo problemático de sustancias.

Una zona de descanso con mesa de billar forma parte de la mansión que Julio César Chávez adaptó como centro de rehabilitación. ( Captura YouTube/ Margarito Music Oficial - Infobae)

Julio César Chávez se arrepiente del daño que causó a su familia

El campeón mundial sostuvo que cometió numerosos errores durante ese periodo y que las consecuencias alcanzaron principalmente a sus seres queridos. “Hice mucho daño a mi familia, como lo dije. Hice mucho daño a mí mismo, pero sobre todo a mis seres queridos”, expresó al hablar de los capítulos que aborda el documental en conferencia de prensa.

Chávez lleva 18 años sin consumir alcohol ni drogas, una condición que vuelve más difícil regresar a los recuerdos de aquella época. “El volver a recordar todo ese pasado, después de 18 años sin alcohol, sin droga, limpio, lógicamente sí me pega. Me pega duro”, declaró.

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Uno de los pasajes que más le afecta es la aparición de imágenes antiguas de su madre, a quien recuerda mientras le cantaba “Cachito, Cachito, Cachito mío”. El exboxeador describió como “muy delicado” el actual estado de salud de ella.

Julio César Chávez narró que su esposa Miriam y su hijo Chávez Jr. fueron quienes lo internaron, describió que no recuerda detalles de esos momentos oscuros, pero dejó en claro que "sentía que me moría" (Luz Coello/ Infobae México)

“Siempre ha sido el motor, siempre fue el motor, siempre fue la inspiración mía”, afirmó Chávez. Al referirse a esas escenas, reconoció que le generan emociones encontradas: “Verla de esa forma, la verdad, sí me llena de mucha emoción y de mucho dolor”.

Julio César Chávez presentó la serie documental Chávez vs Chávez, dirigida por Diego Enrique Osorno y producida por ViX, para revisar la lucha contra las adicciones que define como la mayor pelea de su vida. El excampeón mundial, de 64 años, reconoció que el proyecto expone episodios que no recuerda con claridad y errores que, afirma, lastimaron a su familia.

“Mucha gente me ovaciona, pero había muchas historias falsas y en esta serie es narrada por mí, se los juro por Dios que hay muchas cosas de las que no me acordaba”, confesó el llamado César del boxeo durante una conferencia de prensa.