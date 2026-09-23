México

Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución

Cuatro hombres que sustrajeron joyas, divisas y bolsos de lujo por un valor cercano a los tres millones y medio de pesos en Coahuila terminaron arrestados tras una peligrosa fuga por la capital

Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC
Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC
Guardar

Cuatro hombres, dos de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre, señalados como probables responsables del robo de objetos de alto valor en una casa habitación del municipio de Saltillo, Coahuila. La captura se logró tras una persecución que terminó con disparos a los neumáticos del vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los detenidos fueron identificados como Milton Eduardo Ayala, de 27 años, Jhon Jairo Rodríguez Pérez, de 40, Ángel David Guevara Arriola, de 27; y Ángel Beltrán Maganda, de 29. Ayala y Rodríguez Pérez son de nacionalidad colombiana.

PUBLICIDAD

Según las investigaciones, los detenidos estarían relacionados con el atraco ocurrido el 13 de septiembre en una residencia de esa ciudad, donde sustrajeron un valor total estimado de tres millones 500 mil pesos en diferentes artículos.

El robo en Saltillo y el valor de lo sustraído

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el robo se registró el pasado 13 de septiembre en una residencia ubicada en Saltillo, Coahuila. Del inmueble fueron sustraídas tres bolsas de marca, piezas de joyería y dinero en efectivo.

El valor total de lo robado fue estimado y ascendió a los tres millones y medio de pesos, según la información recabada durante la investigación conjunta entre autoridades de Coahuila y de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC
Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC

La investigación comenzó cuando autoridades de Coahuila identificaron una camioneta color gris con placas sobrepuestas que ingresó al residencial donde ocurrió el robo y posteriormente salió del lugar.

El análisis de las cámaras de videovigilancia, en colaboración con personal del Centro de Control y Comando de la ciudad de Saltillo, permitió ubicar la misma camioneta en las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín. A partir de esa localización, la SSC implementó un cerco virtual para interceptar a los tripulantes.

La persecución y el uso de la fuerza

Los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a la señal de alto marcada por los elementos de la SSC. Según el comunicado, los sospechosos intentaron huir mediante maniobras que ponían en riesgo a los peatones de la zona.

Ante esta situación, los uniformados dispararon contra los neumáticos de la camioneta, lo que detuvo su marcha.

Los objetos asegurados durante la revisión

Tras detener el vehículo, y en apego a los protocolos policiales, los elementos de la SSC realizaron una revisión preventiva a Ayala, Rodríguez Pérez, Guevara Arriola y Beltrán Maganda. En esa inspección se les aseguró un arma de fuego tipo revólver y otra tipo subametralladora, además de 46 cartuchos útiles.

Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC
Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC

También se localizaron 200 bolsitas de plástico transparente con características propias de marihuana y 11 aparentes dosis de cocaína. Junto con la droga y las armas, los agentes aseguraron ocho dispositivos móviles que portaban los detenidos.

El vehículo utilizado durante la huida también quedó asegurado como parte de las evidencias del caso, junto con el resto de los objetos localizados durante la revisión.

Situación jurídica y vínculo con un grupo delictivo

Después de informarles sus derechos constitucionales, los cuatro detenidos, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Esa autoridad será la encargada de determinar la situación jurídica de los cuatro hombres.

Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC
Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC

De forma paralela, un cruce de información permitió a las autoridades establecer que Ayala, Rodríguez Pérez, Guevara Arriola y Beltrán Maganda formarían parte de un grupo delictivo generador de violencia. De acuerdo con el comunicado, esta organización opera tanto en la Ciudad de México como en el estado de Coahuila y se dedica al robo a casa habitación y al narcomenudeo.

Pablo Vázquez destacó la captura en redes sociales

La detención también fue difundida por Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, Vázquez destacó que el operativo fue resultado de la coordinación con autoridades del Gobierno de Coahuila.

Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC
Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC

El funcionario señaló que la captura se enmarca en la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, liderada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En su publicación, afirmó que “seguiremos haciendo frente a las personas que atenten contra el patrimonio de la ciudadanía”.

Temas Relacionados

CoahuilaCiudad de MéxicoNarcomenudeoNarcotraficoNarco en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce el clima de este 23 de septiembre en Puerto Vallarta

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Conoce el clima de este 23 de septiembre en Puerto Vallarta

¿Cómo estará el clima en Mazatlán este 23 de septiembre?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Mazatlán este 23 de septiembre?

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 23 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 23 de septiembre

Conoce el clima de este 23 de septiembre en Santiago Ixcuintla

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Conoce el clima de este 23 de septiembre en Santiago Ixcuintla

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

Ernesto Ruffo cuenta con dos amparos en curso, afirma Guadalupe Acosta Naranjo tras visita en el Altiplano

SSPC localiza compartimento oculto con armas, cartuchos y efectivo en auto que transitaba por carretera de Morelos: hay dos detenidos

Desmantelan una red de tráfico de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en Kansas, EEUU: catorce personas se declararon culpables

Caso César Gastélum en Culiacán: ejecutan orden de aprehensión contra "El Dron" por el asesinato del influencer

ENTRETENIMIENTO

Festival Cultural Malinalco 2026: fechas y actividades para disfrutar un fin de semana distinto en Edomex

Festival Cultural Malinalco 2026: fechas y actividades para disfrutar un fin de semana distinto en Edomex

Gala Montes contraataca: niega haberse acabado el jamón de La Casa de los Famosos México y reta a Yahir

Señalan “nuevo fraude” en La Casa de los Famosos: ponen en duda triunfo de Mariana Ochoa como finalista

Daniela Spalla abre show de Michael Bublé en el Coliseo GNP: “En México se me abrieron muchas puertas”

Aldo Rendón paraliza el Centro Histórico de la CDMX: todos lo detienen para pedirle fotos

DEPORTES

México vs Colombia: Richard Ríos, Gustavo Puerta y todos los jugadores letales que amenazan el debut de Rafa Márquez

México vs Colombia: Richard Ríos, Gustavo Puerta y todos los jugadores letales que amenazan el debut de Rafa Márquez

Helinho renueva con Toluca hasta 2029: el brasileño rechazó ofertas extranjeras para seguir en la Liga MX

La amenaza que Canelo Álvarez lanzó a Mbilli en medio de rumores alrededor de la pelea: “No puede vencerme”

Cuánto dinero ganó el Pitbull Cruz por noquear a Néstor Bravo: esta es la millonaria cifra que se embolsaría el mexicano

América y Cruz Azul volverán a enfrentarse en San Diego: fecha, horario y todos los detalles del Clásico Joven