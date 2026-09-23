Robaron tres millones y medio de pesos de una casa en Saltillo y caen en la CDMX tras persecución. SSC

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Cuatro hombres, dos de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre, señalados como probables responsables del robo de objetos de alto valor en una casa habitación del municipio de Saltillo, Coahuila. La captura se logró tras una persecución que terminó con disparos a los neumáticos del vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los detenidos fueron identificados como Milton Eduardo Ayala, de 27 años, Jhon Jairo Rodríguez Pérez, de 40, Ángel David Guevara Arriola, de 27; y Ángel Beltrán Maganda, de 29. Ayala y Rodríguez Pérez son de nacionalidad colombiana.

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Según las investigaciones, los detenidos estarían relacionados con el atraco ocurrido el 13 de septiembre en una residencia de esa ciudad, donde sustrajeron un valor total estimado de tres millones 500 mil pesos en diferentes artículos.

El robo en Saltillo y el valor de lo sustraído

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el robo se registró el pasado 13 de septiembre en una residencia ubicada en Saltillo, Coahuila. Del inmueble fueron sustraídas tres bolsas de marca, piezas de joyería y dinero en efectivo.

El valor total de lo robado fue estimado y ascendió a los tres millones y medio de pesos, según la información recabada durante la investigación conjunta entre autoridades de Coahuila y de la Ciudad de México.

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La investigación comenzó cuando autoridades de Coahuila identificaron una camioneta color gris con placas sobrepuestas que ingresó al residencial donde ocurrió el robo y posteriormente salió del lugar.

El análisis de las cámaras de videovigilancia, en colaboración con personal del Centro de Control y Comando de la ciudad de Saltillo, permitió ubicar la misma camioneta en las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín. A partir de esa localización, la SSC implementó un cerco virtual para interceptar a los tripulantes.

La persecución y el uso de la fuerza

Los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a la señal de alto marcada por los elementos de la SSC. Según el comunicado, los sospechosos intentaron huir mediante maniobras que ponían en riesgo a los peatones de la zona.

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Ante esta situación, los uniformados dispararon contra los neumáticos de la camioneta, lo que detuvo su marcha.

Los objetos asegurados durante la revisión

Tras detener el vehículo, y en apego a los protocolos policiales, los elementos de la SSC realizaron una revisión preventiva a Ayala, Rodríguez Pérez, Guevara Arriola y Beltrán Maganda. En esa inspección se les aseguró un arma de fuego tipo revólver y otra tipo subametralladora, además de 46 cartuchos útiles.

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También se localizaron 200 bolsitas de plástico transparente con características propias de marihuana y 11 aparentes dosis de cocaína. Junto con la droga y las armas, los agentes aseguraron ocho dispositivos móviles que portaban los detenidos.

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El vehículo utilizado durante la huida también quedó asegurado como parte de las evidencias del caso, junto con el resto de los objetos localizados durante la revisión.

Situación jurídica y vínculo con un grupo delictivo

Después de informarles sus derechos constitucionales, los cuatro detenidos, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Esa autoridad será la encargada de determinar la situación jurídica de los cuatro hombres.

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De forma paralela, un cruce de información permitió a las autoridades establecer que Ayala, Rodríguez Pérez, Guevara Arriola y Beltrán Maganda formarían parte de un grupo delictivo generador de violencia. De acuerdo con el comunicado, esta organización opera tanto en la Ciudad de México como en el estado de Coahuila y se dedica al robo a casa habitación y al narcomenudeo.

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Pablo Vázquez destacó la captura en redes sociales

La detención también fue difundida por Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, Vázquez destacó que el operativo fue resultado de la coordinación con autoridades del Gobierno de Coahuila.

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El funcionario señaló que la captura se enmarca en la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, liderada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En su publicación, afirmó que “seguiremos haciendo frente a las personas que atenten contra el patrimonio de la ciudadanía”.

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