Gala Montes contraataca: niega haberse acabado el jamón de La Casa de los Famosos México y reta a Yahir

Gala Montes respondió a las acusaciones sobre el consumo de jamón en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla )

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La actriz Gala Montes negó la acusación sobre el consumo masivo de jamón durante su paso por La Casa de los Famosos México.

La exparticipante buscará encarar al cantante Yahir tras la salida del reality para desmentir la supuesta desaparición de seis paquetes de embutido.

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El ingreso de Gala Montes ocurrió el 6 de septiembre de 2026 para ocupar la vacante de Aldo Rendón. Su estancia en la competencia concluyó el 8 de septiembre de 2026.

El paso de la actriz por la casa duró únicamente dos días, tiempo en el que se ganó la acusación de haberse terminado el jamón de toda la casa. La polémica se convirtió en uno de los temas más comentados del reality pese a la brevedad de su participación.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz respondió a las versiones que circularon entre los concursantes sobre su comportamiento durante las madrugadas.

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“Güey, neta, ya quiero que salga Yahir para decirle: Güey, ¿Cuáles put*s seis paquetes de jamón, mam*n? ¿Cuáles put*s seis paquetes de jamón? O sea, no he visto la casa, pero la voy a ver”, afirmó la actriz en su Instagram.

Gala Montes sostuvo que no recordaba los eventos señalados por sus excompañeros dentro de la casa. Aseguró que sus visitas a la cocina respondieron únicamente a necesidades alimenticias cotidianas.

“Pero es que neta no me acuerdo. Yo me paro a comer, me da hambre y ahora ya digo: ‘Necesito hablar con Jair, porque, güey, neta, no me comí seis paquetes de jamón, mam*n’”, expresó la actriz.

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El paso de la actriz por la casa duró únicamente dos días, tiempo en el que se ganó la acusación de haberse terminado el jamón de toda la casa. (YouTube)

El origen de la acusación del jamón

La polémica arrancó cuando Yahir notó la reducción en la reserva del refrigerador y advirtió a sus compañeros sobre el riesgo de desabasto para los días siguientes de la competencia.

El cantante mencionó frente a cámaras que seis paquetes de jamón desaparecieron en cuestión de horas, justo durante la breve estancia de la actriz en la casa.

Videos captados por las cámaras del reality mostraron a Gala Montes comiendo en la cocina durante la madrugada, imágenes que circularon en redes sociales y alimentaron las sospechas entre los demás habitantes.

La producción y la conductora Galilea Montijo retomaron el señalamiento en una de las galas, lo que amplificó la acusación entre la audiencia.

Usuarios en redes sociales, sin embargo, aclararon que la versión original no partió de Yahir, sino del propio equipo de producción.

Gala Montes calificó el episodio como una exageración y remarcó que la cifra atribuida no correspondió a la cantidad real que consumió durante su paso por la casa.

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Videos captados por las cámaras del reality mostraron a Gala Montes comiendo en la cocina durante la madrugada. (Captura de pantalla )

Gala Montes precisó que consumió tres rebanadas de jamón por ayuno

En una transmisión en vivo con sus seguidores, la actriz detalló la cantidad exacta de alimento que ingirió durante su paso por el reality. Explicó que la ingesta ocurrió tras varias horas sin comer dentro de la casa.

“Yo estaba a toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huevos, boxeando, durmiendo mis horas, ¿6 paquetes de jamón Yahir?, no mam*s, no desayuné, no comí, o sea, me comí 3 rebanadas y me comí los panes que hizo Masad”, precisó la artista.

La actriz detalló la cantidad exacta de alimento que ingirió durante su paso por el reality. (X)

La estrategia de Gala Montes para eliminar a los hombres de La Casa de los Famosos México

Desde sus primeras horas en el reality, la actriz planteó una estrategia de juego en conversación con Cynthia Klitbo. La propuesta buscaba la eliminación progresiva de los participantes hombres para formar una final integrada únicamente por mujeres.

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Gala Montes buscó alianzas dentro de la casa y sostuvo enfrentamientos con los integrantes del equipo Tulum. Durante su estancia encaró al creador de contenido Ese Pérez por su relación con Flor Vigna, quien resultó la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México.

Los problemas de insomnio llevaron a la actriz a realizar rutinas de ejercicio nocturno. La celebridad practicó boxeo de madrugada y despertó a sus compañeros durante las horas de descanso.

Ante las cámaras, la actriz declaró que su ingreso al reality respondió al interés de trabajar y aprovechar la proyección en televisión.

Gala Montes y Cynthia Klitbo diseñaron una estrategia para llegar a una final integrada únicamente por mujeres. (Captura de pantalla )

Una solicitud de atención médica antecedió la salida de Gala Montes del reality

La salida de la actriz de la casa se generó tras un incidente en la zona del confesionario. Gala Montes rechazó las versiones sobre un retiro voluntario del concurso.

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“Yo me salí del confe porque me estaba bajando, me estaba bajando, entonces, se me estaba escurriendo la put* sangr* por la pierna y no me daban un put* tampón o lo que fuera... abrí la puta puerta y me salí de La Casa de los Famosos y les dije: ‘Jefa, un tampón’”, relató la actriz.

Gala Montes sostuvo que la producción del reality determinó su salida definitiva tras la solicitud de los productos de higiene femenina.

“Me regresé, ¿yo por qué me voy a querer salir si acababa de entrar?, yo no me quería salir, me sacaron”, puntualizó la actriz.

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Durante sus pláticas con otros participantes, la actriz abordó conflictos familiares con su madre, Crista Montes. Mencionó que su familiar intentó internarla en un centro de rehabilitación.

Gala Montes rechazó las versiones sobre un retiro voluntario de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Familiares de Yahir opinaron sobre la conducta de Gala Montes

Tristán, hijo mayor de Yahir, publicó un video para respaldar las observaciones de su padre. El joven cuestionó las declaraciones de la actriz tras dejar la casa.

El hijo del cantante sugirió a Gala Montes ingresar a un tratamiento de rehabilitación personal. Afirmó que las críticas de la actriz contra su padre carecieron de sustento.

“Si te metes con mi papá te metes conmigo”, advirtió Tristán en su publicación.

Tristán, hijo mayor de Yahir, publicó un video para respaldar las observaciones de su padre. (Captura de pantalla )

Mientras Gala Montes espera su cara a cara con Yahir, la polémica por el jamón se mantiene como uno de los temas más comentados entre los seguidores de La Casa de los Famosos México, quienes ya piden que la producción organice el reencuentro entre ambos.

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