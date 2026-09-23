Detectan plaga de garrapatas en La Granja VIP 2: prohíben el consumo de leche a los participantes

Las vacas de La Granja VIP quedaron bajo tratamiento veterinario luego de confirmarse una infestación de garrapatas. (Captura de pantalla )

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Los habitantes de La Granja VIP enfrentan una nueva prueba, y esta vez no fue de resistencia sino de salud animal.

La producción de TV Azteca prohibió de forma inmediata el consumo de la leche que se obtiene dentro del reality, luego de confirmar una infestación de parásitos en las vacas que abastecen la leche dentro del reality.

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La alerta la dio Daniela Alexis, La Bebeshita, quien durante la rutina diaria de cuidado animal detectó protuberancias extrañas en las orejas de las vacas.

Al presionar una de ellas, brotó sangre del tejido, el hallazgo generó inquietud entre los concursantes, que de inmediato pidieron ayuda a la producción.

El equipo de La Granja VIP solicitó la intervención de un veterinario para revisar el estado de los animales alojados en el rancho.

Confirmaron garrapatas en las vacas del reality

El veterinario llegó al granero acompañado de Tío Pepe, encargado del manejo de las instalaciones. Ambos revisaron a los ejemplares y confirmaron que las dos vacas tenían parásitos en la zona auricular: se trataba de garrapatas adheridas a la piel.

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El especialista indicó que aplicaría un tratamiento inmediato con antibióticos y antiparasitarios inyectables para eliminar a los insectos.

La intervención quedó grabada y circuló en redes sociales, donde el veterinario explicó a los concursantes que estos parásitos penetran el cuerpo de los animales y provocan puntos rojos visibles en la piel.

Pese al susto, el especialista aclaró que la zona donde se graba el reality no registra brotes frecuentes de este tipo de ácaros.

El veterinario confirmó la presencia de garrapatas adheridas a la piel de las vacas tras la revisión en el granero. (Captura de pantalla )

Por qué no se puede tomar la leche de las vacas de La Granja VIP

El tratamiento con medicamentos trajo una consecuencia directa: la leche que se ordeña en la hacienda quedó fuera de la mesa por un buen tiempo.

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El veterinario explicó que las sustancias aplicadas a las vacas tardan en eliminarse del organismo animal.

“Ya tenemos un problema presente y tenemos que revisar el tiempo del retiro del medicamento, puede llegar a la leche y eso no es deseable”, explicó el veterinario ante los concursantes durante la revisión.

El experto fue tajante: “Mientras tenga tratamiento, no se puede tomar la leche para consumo humano”.

La restricción no eximió a los habitantes de La Granja VIP de sus tareas: deben seguir ordeñando a diario, ya que dejar de hacerlo puede causar congestión en la ubre o mastitis en las vacas.

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Esa leche, aclaró el especialista, se debe desechar por completo mientras dure el tratamiento.

La leche ordeñada durante el tratamiento debe desecharse por completo, según indicó el veterinario. (Captura de pantalla )

Qué son las garrapatas y por qué representan un riesgo

Las garrapatas son arácnidos que se alimentan de sangre de mamíferos, aves y otros vertebrados. No tienen alas y usan piezas bucales especializadas para fijarse a la piel de sus huéspedes.

Suelen esperar en pastizales o vegetación alta hasta engancharse al pelaje de algún animal, y una vez instaladas, aumentan de tamaño de forma notable.

La picadura de estos parásitos representa un riesgo tanto para animales como para personas, pues actúan como vectores de enfermedades bacterianas y virales.

Entre los padecimientos asociados destacan la enfermedad de Lyme, la rickettsiosis y la fiebre maculosa, todas con tratamiento antibiótico específico.

Por eso los especialistas recomiendan revisiones corporales constantes en animales domésticos y de granja, y una extracción rápida en caso de detección, con técnicas que eviten la liberación de fluidos infectados.

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La picadura de garrapata puede derivar en padecimientos como la enfermedad de Lyme o la fiebre maculosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina en La Granja VIP sigue bajo protocolo

Las tareas de la hacienda siguieron recayendo en figuras como Niurka Marcos, Mario “Mono” Osuna, Fernando Lozada y Pablo Montero, quienes se turnaron la limpieza, el ordeño y la alimentación del ganado.

Mario Osuna, elegido Capataz de la semana, coordinó los trabajos de limpieza y supervisión, con el objetivo de que se cumpliera al pie de la letra el esquema de medicación indicado por el veterinario.

El episodio de las vacas llegó horas después de que Niurka Marcos viviera un susto durante la rutina matutina: intentaba ordeñar a una de las vacas cuando el animal se soltó y comenzó a lanzar patadas dentro del establo.

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Niurka Marcos vivió un susto durante el ordeño matutino cuando una de las vacas se soltó dentro del establo. (Captura de pantalla )

La producción ajustó las raciones alimenticias de los concursantes para compensar la falta de leche durante las semanas de tratamiento, mientras el veterinario continuó las revisiones periódicas hasta dar el alta definitiva a las vacas.