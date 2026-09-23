Diputada del PT amaga con huelga de hambre en apoyo a trabajadores sindicalizados de San Lázaro

La diputada del PT Margarita García alista una huelga de hambre en la Cámara de Diputados. Crédito: X / @DiputadosPTmx

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Este martes, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, informó que dará paso a una huelga de hambre si un grupo de trabajadores sindicalizados no es restituido en sus puestos.

Lo anterior, después de que, según la petista, fueron puestos a disposición de Recursos Humanos sin causa y se les violaran sus derechos laborales.

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Diputada del PT alista huelga en apoyo a trabajadores sindicalizados

Emplazó al coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, a tomar las medidas correspondientes. De lo contrario, advirtió, este miércoles 23 de septiembre comenzará la huelga de hambre.

También invitó a los trabajadores de la Cámara Baja a sumarse a la protesta y defender sus derechos. Pues, denunció la legisladora, su dirigente sindical “se ha vendido”.

“Diputado Monreal, que es el responsable ahorita del funcionamiento de la Cámara, decirte, compañero Farah, que damos un lapso de aquí a este día para que se reinstalen los compañeros a su lugar de trabajo.

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“De lo contrario, lo quiero decir fuerte y claro, mañana consensaremos en un rato más esto, pero de entrada, Margarita García García se pondrá en huelga de hambre, en representación de todos los que quieran, en representación de todos y de todas las compañeras que están sufriendo esta violencia”, expresó la legisladora de Oaxaca.

Monreal y legisladores acuden a velorio de Zenyazen Escobar en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro)

Se lanza contra liderazgos del sindicato de San Lázaro

Además, se lanzó contra la secretaria general del sindicato de la Cámara de Diputados, Irma Sánchez Aguilar, a quien acusó de actuar como “líder charro” por, afirmó, actuar en contra de los trabajadores en lugar de velar por su intereses.

Expuso que se han cometido actos violatorios en materia laboral que no deben continuar en la Cámara Baja, donde, sostuvo, debe existir un ambiente respetuoso para los trabajadores.

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La legisladora afirmó que un grupo de empleados ha sido víctima de acoso y persecución luego de exigir el respeto a las prestaciones laborales a las que tienen derecho los trabajadores jubilados.

Cita casos de trabajadores afectados

Citó los casos de los trabajadores sindicalizados Ricardo Arenas, Eugenio Rubio y Felipe Ortiz, quienes, dice, fueron puestos a disposición de Recursos Humanos sin que se les presentara una justificación.

Señaló que actualmente permanecen en Recursos Humanos a la espera de que se les informe la causa de su remoción y cuál será su situación laboral.

“¿Por qué los ponen ahí? Por eso les digo, están aplicando la ley del porfiriato, la ley del garrote, la ley de ‘aquí ustedes obedecen y aquí yo soy la capataz, porque estoy al lado del jefe que hoy me protege’. Ese es el tema, por eso es que estos actos intimidatorios que no cesan en contra de los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes relaciones laborales”, agregó.

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Recursos Humanos acosa a trabajadores

Asimismo, acusó a Susana Saldaña, funcionaria de Recursos Humanos, de ejercer acoso contra trabajadores sindicalizados que, según dijo, han denunciado violaciones a sus prestaciones laborales.

“Dicen no hay recursos y nosotros aprobamos el presupuesto de la Cámara de Diputados, no puede ser que sigan engañados y a los compañeros jubilados los tienen afuera y no les permiten entrada.

“¿Dónde está la congruencia en la Cámara de Diputados? ¿En qué país estamos viviendo? ¿En qué mundo de la Cuarta Transformación se quedaron aquellos de no mentir, no robar y no traicionar?”, cuestionó.

Las encuestas para elegir a las "corcholatas", lo que rompe la coalición Morena-PT: este es el método que los divide. (Fotos: redes sociales)

Recomienda que reasignen a trabajadores

La legisladora consideró que la Cámara de Diputados debe evaluar el perfil de los trabajadores removidos para asignarlos a un área en la que puedan desempeñarse mejor y en un ambiente libre de violencia y acoso laboral.

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Finalmente, llamó a la secretaria general del sindicato de San Lázaro a ponerse del lado de sus representados y no del patrón, pues, dijo, los diputados concluirán su encargo, mientras que los integrantes del sindicato permanecerán y deberán responder por su actuación.