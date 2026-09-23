México

Sujetos disparan contra autoridades tras intentar robar una camioneta de alta gama en Culiacán: hay dos detenidos

La unidad involucrada fue una Land Rover Defender de cuatro puertas

La unidad involucrada en el robo fue una camioneta Land Rover Defender. Crédito: Redes Sociales

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Dos sujetos fueron detenidos este martes 22 de septiembre luego de que dispararon contra elementos del Grupo Interinstitucional, integrado por autoridades estatales y federales, que los sorprendieron cuando intentaban despojar con violencia una camioneta Land Rover Defender de cuatro puertas sobre la avenida Venustiano Carranza, en Culiacán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informaron el hecho en un comunicado conjunto.

La agresión derivó en la volcadura de la unidad de alta gama y dejó, de manera preliminar, dos personas lesionadas, de acuerdo con el reporte previo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP), que en ese momento no confirmó detenciones. Un comunicado posterior de las autoridades federales precisó que los dos sujetos fueron aprehendidos en el lugar.

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Dispararon contra el personal operativo al notar la presencia de las autoridades

Según datos oficiales, elementos de la SSPC y de la Defensa realizaban labores de supervisión y vigilancia sobre la avenida Venustiano Carranza cuando identificaron a dos sujetos que intentaban despojar a una persona de la Land Rover Defender, una camioneta de cuatro puertas cuyo precio en el mercado mexicano arranca desde los 2 millones 195 mil pesos, según el catálogo oficial de la marca. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sujetos abrieron fuego contra el personal operativo.

Imágenes de la camioneta volcada tras el intento de robo en la capital sinaloense. Crédito: X - @adiscusion
Imágenes de la camioneta volcada tras el intento de robo en la capital sinaloense. Crédito: X - @adiscusion

Los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación establecidos. Durante el enfrentamiento, la camioneta terminó volcada sobre la vialidad, según se documentó en imágenes del lugar difundidas tras el operativo. Una vez controlada la situación, los dos sujetos fueron detenidos en el sitio. Uno de ellos resultó lesionado durante el intercambio de disparos y recibió atención médica correspondiente, según el mismo comunicado.

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Imágenes compartidas por testigos mostraron a la Land Rover Defender de color negro volcada sobre la avenida, con la parte baja y las llantas expuestas a un costado. Elementos de la policía estatal y del Ejército Mexicano resguardaban el perímetro con armas largas, mientras una persona lesionada permanecía tendida en el pavimento junto a la unidad siniestrada. En el lugar también se observaron otros vehículos particulares estacionados cerca de la escena.

En otro registro visual se observó a un hombre con las manos en la nuca, custodiado por un elemento armado, frente a una camioneta pick-up. La escena corresponde al momento en que los detenidos fueron sometidos por los agentes tras el intercambio de disparos, de acuerdo con las imágenes disponibles del lugar.

Autoridades aseguraron dos armas de fuego, tres cargadores y 72 cartuchos útiles

Durante la acción, las autoridades federales aseguraron dos armas de fuego, tres cargadores y 72 cartuchos útiles, de acuerdo con el comunicado conjunto de la SSPC y la Defensa. El armamento fue puesto a disposición junto con los dos detenidos y forma parte de las evidencias que se integran a la carpeta de investigación del caso.

Detenido tras el ataque armado. Crédito: Gabinete de Seguridad
Detenido tras el ataque armado. Crédito: Gabinete de Seguridad

Fuerzas federales informaron que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley, tras lo cual fueron trasladadas junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias completas del intento de robo.

Rifle tipo Ak-47 asegurado tras la agresión. Crédito: Gabinete de Seguridad
Rifle tipo Ak-47 asegurado tras la agresión. Crédito: Gabinete de Seguridad

El primer reporte de la SSPSinaloa había señalado que el intento de despojo de la Land Rover Defender fue atendido de manera inmediata por el Grupo Interinstitucional, sin precisar en ese momento si hubo detenciones. La corporación estatal ubicó el hecho en la Colonia Centro, mientras que el comunicado federal lo situó en la colonia Las Vegas, ambas referencias correspondientes a distintos tramos de la misma avenida Venustiano Carranza.

La vialidad permaneció cerrada por trabajos periciales tras el operativo

Como consecuencia del operativo, la vialidad sobre la avenida Venustiano Carranza permaneció completamente cerrada, derivado de los trabajos preventivos y periciales que realizaron las corporaciones correspondientes en el punto donde quedó volcada la camioneta de alta gama, de acuerdo con el primer reporte de la SSPSinaloa.

Las autoridades estatales solicitaron a la ciudadanía tomar vías alternas mientras se desarrollaban las labores de investigación en la zona. La situación se mantuvo bajo control, según el mismo comunicado, mientras el personal de seguridad realizaba las diligencias correspondientes alrededor de la Land Rover Defender siniestrada y aseguraba el área para las labores periciales.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer las labores de vigilancia para prevenir actos delictivos, proteger a la población y contribuir a garantizar condiciones de seguridad en Sinaloa, señaló el comunicado conjunto de la SSPC y la Defensa.

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