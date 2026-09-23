“El Senado es el epicentro de la impunidad de los narcosenadores”, suelta Lilly Téllez tras mensaje de Trump

Lilly Téllez sostiene que las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre la violencia de los cárteles en México colocan al país ante una vergüenza pública .Crédito: X/@LillyTellez

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes 22 de septiembre a México como el “epicentro” de la violencia de los cárteles durante el debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y sostuvo que estas organizaciones deben ser “asesinadas, exiliadas o detenidas” por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Trump comparó a los cárteles del narcotráfico con el “ejército islámico del hemisferio occidental”. Su mensaje motivó un posicionamiento de la senadora del PAN, Lilly Téllez, desde la tribuna del Senado, donde acusó a Morena de encubrir a grupos criminales.

PUBLICIDAD

La legisladora afirmó que las declaraciones del mandatario estadounidense colocaban al país ante una “vergüenza internacional” y aseguró que el tema era discutido en otros países. “Hace apenas unas horas, en la Asamblea General de la ONU, el presidente de los Estados Unidos de América dijo que México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, expresó.

Téllez calificó el señalamiento como “brutal” y sin precedente en la historia nacional. También dijo que México debía recuperar el control de su territorio “de manos de los enemigos de la humanidad”.

Higinio Martínez pidió a Lilly Téllez ajustarse al dictamen

La senadora panista acusó a la bancada de Morena de terminar las sesiones anticipadamente para evitar debatir el narcotráfico. (Crédito: Cuartoscuro)

El senador de Morena y presidente de la Cámara de Senadores, Higinio Martínez, quien dirigía la sesión, interrumpió a Téllez para recordarle que el Senado discutía la aprobación o rechazo de un proyecto de decreto por el que se declara el 28 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la concientización del Síndrome Treacher Collins”. Le solicitó ceñirse al asunto en debate y le indicó que, al concluir ese punto, habría un apartado para que los senadores expusieran otros temas.

PUBLICIDAD

“Le suplicaría que se ajustara al tema respetuosamente”, pidió Martínez. La panista respondió que desde el Senado debían abordarse “los temas más importantes” y acusó a la bancada mayoritaria de intentar retirar de la agenda los asuntos relacionados con narcotráfico.

Téllez sostuvo que Morena buscaría terminar anticipadamente la sesión para evitar discutir el tema. “Ponen cualquier excusa para no trabajar, cerrar las sesiones para que no se pueda abordar estos temas”, dijo.

La senadora advirtió que utilizaría un megáfono si le retiraban el uso de la voz antes de cinco minutos. Martínez le respondió que no apagaría su micrófono, aunque reiteró el llamado a respetar el reglamento y a ceñirse al dictamen.

PUBLICIDAD

Lilly Téllez acusa a Morena de mantener un “narcopacto”

Lilly Téllez exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum romper el supuesto pacto con grupos criminales. | PAN

Durante su intervención, Téllez llamó “morenarcos” a integrantes de Morena y los acusó de querer ocultar lo dicho por Trump. También afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum debería “romper el narcopacto”, una acusación que presentó sin aportar pruebas durante su discurso.

“Mientras en la ONU se dijo hoy que México es el centro, el epicentro de la violencia de los cárteles, aquí en el Senado lo confirma el narco partido, porque el Senado es el epicentro de la impunidad de los narcopolíticos”, declaró.

La panista mencionó al senador Enrique Inzunza y a Adán Augusto López, a quienes acusó de salir del recinto cuando ella subía a tribuna. Los llamó “narcosenadores”, “criminales” y “cobardes”, señalamientos que formuló como parte de su posicionamiento político.

PUBLICIDAD

Téllez rechazó lo que denominó una “pax narca” propuesta por Sheinbaum en Sinaloa y afirmó que el país requiere “una paz verdadera”. También acusó a integrantes de Morena de haber entregado territorio, escaños, curules, gubernaturas y presidencias municipales a los cárteles.

“Los mexicanos merecemos paz y que se larguen ya a la cárcel estos narcopolíticos del narco partido”, concluyó la senadora.

Trump señala a México como epicentro de la violencia de los cárteles ante la ONU

TRUMP AFIRMA QUE TIENE UNA “MUY BUENA RELACIÓN” CON MÉXICO. (ONU)

El presidente de Estados Unidos, Trump, señaló este martes 22 de septiembre a México como el epicentro de la violencia de los cárteles durante el debate general de la ONU en Nueva York, aunque describió como “muy buena” su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Sostuvo el mandatario que esas organizaciones deben ser combatidas por las Fuerzas Armadas estadounidenses, mientras su gobierno mantiene negociaciones directas con Cuba y proyecta una mayor presencia militar en Groenlandia.

Trump habló ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, después de conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos y afirmar que su país es “más fuerte que nunca”. También defendió su política migratoria y aseguró que “cero migrantes” habían cruzado recientemente la frontera sur.

El mandatario reiteró que México concentra la violencia de los grupos dedicados al narcotráfico, pero afirmó que ambos gobiernos han avanzado en materia de seguridad. “México no quiere a los cárteles” en su territorio, dijo, y anticipó que la región será más segura cuando esas organizaciones dejen de operar.

PUBLICIDAD

Trump vuelve a comparar a los cárteles con un ejército terrorista

La retórica de guerra del mandatario, respaldada en ataques que han dejado más de treinta muertos, tensiona el marco legal de las intervenciones y cuestiona los límites del uso de la fuerza en el hemisferio

El presidente estadounidense recordó que, desde el inicio de su administración, designó a los cárteles de droga como organizaciones terroristas y ordenó al Ejército de Estados Unidos eliminarlos.

“Los cárteles de droga son el ejército islámico del hemisferio occidental. Son enemigos de la civilización. Utilizan la extorsión, el asesinato como instrumentos de terror”, expresó Trump.

El mandatario añadió que estas agrupaciones deben ser “asesinadas, exiliadas o detenidas como combatientes extranjeros, sin posibilidad de que vuelvan a tener la libertad”. También aseguró que Estados Unidos ha realizado decenas de ataques contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas y que esas operaciones redujeron de forma considerable el traslado de narcóticos por mar.

PUBLICIDAD

Los señalamientos de Trump retoman una postura que ya había expresado en marzo, durante la cumbre Escudo de las Américas, cuando también calificó a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles”.

Sheinbaum respondió entonces que México sostiene cooperación de seguridad e inteligencia con Washington, aunque rechazó cualquier intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional: “Orgullosamente seguimos diciendo que no”.