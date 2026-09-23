México

Cinco flores ideales para llenar tu terraza de color y que son fáciles de cuidar

Sin duda estas flores darán nueva vida a este espacio de tu hogar

Balcón rústico con macetas de barro llenas de flores multicolores, una puerta de madera, una regadera y edificios de un pueblo al fondo.
Una terraza de estilo rústico reúne macetas con petunias, geranios, cempasúchil, vincas y verdolagas frente a las viviendas de un pueblo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cinco flores llenan una terraza de color con cuidados básicos: petunias, geranios, cempasúchil, vincas y verdolagas de flor se adaptan bien a macetas, reciben varias horas de sol y requieren riego controlado para mantenerse sanas.

La elección depende de la cantidad de luz que recibe el espacio. Las terrazas con sol directo durante buena parte del día favorecen una floración más constante, mientras que los sitios con sombra intensa limitan el número de flores y aumentan el riesgo de humedad en las raíces.

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Una maceta con orificios de drenaje, tierra suelta y un plato que no acumule agua basta para iniciar. El exceso de riego suele causar más problemas que unos días con el sustrato ligeramente seco.

Macetas de barro con flores de colores en el muro de una terraza junto a un cartel de madera con texto.
Varias macetas con petunias, geranios, cempasúchil, vincas y verdolagas decoran el pretil de una terraza expuesta al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1.Las petunias florecen durante meses con sol y poda ligera

Las petunias son una opción para terrazas soleadas porque producen flores en tonos morados, rosas, blancos, rojos y combinaciones bicolores. Funcionan en macetas, jardineras y recipientes colgantes, donde sus tallos pueden caer por los bordes.

Cuidados:

Necesitan al menos cinco horas de sol directo al día. El riego debe llegar a la tierra, no a las flores ni a las hojas, para evitar hongos. En temporada de calor conviene revisar el sustrato a diario y agregar agua cuando la capa superior se sienta seca.

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Retirar las flores marchitas ayuda a que la planta concentre energía en nuevos botones. Una aplicación de fertilizante para plantas con flor cada 15 o 20 días mantiene la producción durante primavera y verano.

Ilustración en acuarela de varias macetas alargadas sobre la baranda de un balcón con petunias moradas, blancas y rosadas.
Unas jardineras instaladas en la barandilla de un balcón albergan petunias de diversos colores junto a plantas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2.Los geranios soportan el sol y piden poca agua

Los geranios se mantienen entre las flores más usadas en balcones y terrazas. Sus ramilletes rojos, rosas, blancos, naranjas o lilas dan color durante varios meses, siempre que reciban buena luz y no permanezcan con las raíces encharcadas.

Cuidados:

La planta requiere entre cuatro y seis horas de sol. En zonas con temperaturas muy altas, agradece luz directa por la mañana y sombra ligera durante la tarde. Esta medida evita que las hojas se quemen en los días más calurosos.

El riego puede hacerse dos o tres veces por semana, según el clima. Antes de añadir agua, conviene tocar la tierra: si aún conserva humedad, es mejor esperar. Las flores secas y las hojas amarillas deben retirarse con tijeras limpias.

Geranios. (Macetaman)
Geranios. (Macetaman)

3.El cempasúchil da color y resiste en macetas

El cempasúchil ofrece flores amarillas y anaranjadas que destacan en terrazas pequeñas. Aunque suele relacionarse con el Día de Muertos, también puede cultivarse como planta de temporada durante los meses cálidos si recibe sol suficiente.

Se adapta a macetas medianas con tierra fértil y drenaje. Requiere sol directo y riego moderado. La tierra debe permanecer húmeda, pero no lodosa. Si las hojas se ven caídas durante una tarde de calor, es preferible revisar el sustrato antes de volver a regar.

Cuidados:

Las flores secas se retiran para prolongar la temporada. El cempasúchil también atrae abejas y otros polinizadores, por lo que conviene evitar insecticidas de uso general cerca de la planta.

Maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil sobre una mesa de madera, con un patio de piedra y papel picado al fondo.
Una maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil permanece sobre una mesa de madera en un patio decorado con papel picado y un altar tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4.Las vincas mantienen sus flores en días de calor

Las vincas son útiles para personas que buscan una planta resistente al calor. Sus flores aparecen en blanco, rosa, morado, rojo y tonos combinados. La variedad común crece de forma compacta y ocupa poco espacio en macetas individuales.

Necesita mucho sol, aunque también tolera semisombra. Su principal cuidado consiste en no excederse con el agua. La vinca soporta periodos cortos con el sustrato seco, pero puede enfermar si permanece húmeda de forma constante.

Cuidados:

Una maceta con buen drenaje y tierra ligera es suficiente. No requiere poda frecuente, aunque retirar hojas secas mejora su aspecto. Si recibe fertilizante una vez al mes, puede mantener la floración durante buena parte de la temporada cálida.

Una maceta de arcilla con flores de vincas rosadas y moradas en una terraza junto a una barandilla, con el mar al fondo.
Una maceta de arcilla con flores de vincas en tonos rosas y violetas adorna una terraza con baldosas que mira hacia la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5.La verdolaga de flor requiere sol y riego espaciado

La verdolaga de flor es una alternativa para terrazas con muchas horas de sol y poco tiempo para el mantenimiento. Sus flores pueden ser amarillas, rosas, naranjas, rojas, blancas o fucsias, y suelen abrirse con mayor intensidad en días luminosos.

Cuidados:

Esta planta necesita tierra arenosa o muy suelta. El agua debe aplicarse solo cuando el sustrato esté seco. Sus tallos y hojas carnosas almacenan humedad, por lo que el riego frecuente puede pudrir las raíces.

La verdolaga crece bien en macetas bajas, jardineras y recipientes colgantes. Una ubicación soleada, una capa de tierra con drenaje y riegos espaciados permiten que conserve flores durante los meses de mayor calor.

Maceta de barro con flores de verdolaga multicolores sobre una mesa de madera en una terraza con vista al mar.
Una maceta con flores de verdolaga adorna la mesa de una terraza con vistas al mar y a un pueblo costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda estas flores son ideales para dar un toque de vida y color a tu terraza sin grandes complicaciones.

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