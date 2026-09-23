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Gala Montes se engancha con Dani Flow por opinar sobre su salud mental: lo tacha de “idiota” e “ignorante”

La actriz reaccionó a las declaraciones de Dani Flow sobre sus polémicas recientes y su salud mental

Gala Montes se engancha con Dani Flow por opinar sobre su salud mental: lo tacha de “idiota” e “ignorante”
Gala Montes se engancha con Dani Flow por opinar sobre su salud mental: lo tacha de “idiota” e “ignorante”
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Gala Montes no dejó pasar las recientes declaraciones del cantante Dani Flow, quien fue cuestionado por los medios de comunicación por las recientes polémicas de la actriz y del músico Aleks Syntek.

El reguetonero se limitó a señalar que la actriz debería atender el tema de la salud mental, y evitar caer en el juego del entretenimiento mientras está pasando por esa situación, algo que no le gustó a Gala Montes, quien ha reiterado que no tiene ningún tipo de problema.

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La actriz lo llamó “idiota” e “ignorante” por hablar de su salud mental, desacreditando su opinión a través de sus historias en Instagram.

La respuesta de Gala Montes a Dani Flow en redes sociales

Respuesta de Gala Montes a Dani Flow (Instagram/galamontes)
Respuesta de Gala Montes a Dani Flow (Instagram/galamontes)

Gala Montes llama “idiota” e “ignorante” a Dani Flow luego de que el cantante hablara de su salud mental en un encuentro con medios retomado por el programa Gente Regia.

La actriz respondió a través de sus historias de Instagram: “Un ignorante hablando de ‘salud mental’, ¿ahora eres psicólogo? Como siempre un idiota, no esperábamos nada de él y aún así nos decepciona”.

Dani Flow pidió tratar el tema como asunto de salud, no de entretenimiento

Durante el encuentro con la prensa, Dani Flow se dijo preocupado por la salud de Aleks Syntek tras su presentación en la Ciudad de México, donde el cantante criticó al género urbano y en particular la canción “Martillazo”. El reguetonero se mostró dispuesto a colaborar con Syntek, pero no con Montes, a quien también dedicó comentarios.

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Dani Flow anuncia su retiro tras fracasar en el poliamor y casarse con una de sus novias; esto dijo ‘El Rey del Morbo’ (Foto: Instagram)
Dani Flow anuncia su retiro tras fracasar en el poliamor y casarse con una de sus novias; esto dijo ‘El Rey del Morbo’ (Foto: Instagram)

“No conozco mucho de ella más que lo que se ve de viral. Si son temas mentales que se traten ya porque no es bueno jugar con eso para entretener a la gente. Si la persona no se ve bien mentalmente eso ya queda a un lado, más bien hay que preocuparnos por el bienestar de la persona”, dijo el cantante.

La actriz atraviesa un periodo marcado por señalamientos sobre su salud mental

La respuesta de Montes llega en medio de un periodo de exposición mediática que arrancó cuando la actriz abandonó La Casa de los Famosos México apenas 48 horas después de haber ingresado. La producción confirmó su ingreso a la competencia el 6 de septiembre, tras la salida del estilista Aldo Rendón, pero Montes salió del reality luego de una discusión con la producción por la falta de un tampón durante el encierro.

Tras su salida, mostró en redes un cambio de imagen radical: los costados de la cabeza rapados y un microfleco. Las fotos generaron burlas y comentarios sobre su estado emocional, lo que llevó al comediante Ricardo O’Farrill a pedir empatía y a vincular el cambio estético con un posible episodio de salud mental, recordando que él atravesó episodios de desestabilidad en el pasado.

La actriz aseguró ser accionista de un restaurante en la Ciudad de México.
La actriz aseguró ser accionista de un exclusivo restaurante en la Ciudad de México. (Captura de pantalla )

Gala Montes niega estar en riesgo y descarta un brote psicótico

En un video difundido el 14 de septiembre, la actriz respondió con insultos a las críticas sobre su aspecto y afirmó que existe una campaña para desacreditarla. “Esta gente es culera. Entonces, se están uniendo para denigrarme”, expresó frente a la cámara.

En el mismo mensaje, Montes reconoció atravesar un episodio de depresión, aunque descartó estar en riesgo: “Sí estoy deprimida, sí, sí estoy, pero normal, ya he estado. O sea, no me voy a morir”. También abordó de forma directa las versiones sobre un posible brote psicótico: “Yo estoy... difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, güey, ojalá”.

Gala Montes rechaza las versiones sobre consumo de drogas (RS)
Gala Montes rechaza las versiones sobre consumo de drogas (RS)

La actriz negó además los señalamientos sobre un supuesto consumo de sustancias: “Nuevamente, no me meto cricos”, dijo, al tiempo que aseguró que su situación económica desmiente esas versiones. La controversia coincidió con la suspensión indefinida de su participación en Malinche, El Musical, producción encabezada por Nacho Cano.

La actriz defendió a Aleks Syntek pese a la polémica cruzada con Dani Flow

Pese al enfrentamiento con Dani Flow, Montes salió en defensa de Syntek en un video difundido en redes sociales, donde le pidió al cantante que no se mude a Inglaterra tras las críticas por su comportamiento en el concierto del 15 de septiembre. “Yo no sé qué pedo con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo”, expresó la actriz, quien también le dijo estar “hasta celosa” de la atención mediática que Syntek le había robado.

Gala Montes/Instagram

Este 23 de septiembre, Montes también arremetió contra el cantante Yahir, quien la acusó de comer seis paquetes de jamón durante su estancia en La Casa de los Famosos México. La actriz reaccionó entre risas y molestia ante los señalamientos por la desaparición de comida en el reality show y pidió hablar con él frente a frente para desmentir la versión.

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