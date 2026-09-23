El músculo que muchos olvidan en el gimnasio: cómo trabajar las pantorrillas sin sobrecargar el tendón de Aquiles

Entrenar pantorrillas puede proteger el tendón de Aquiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pantorrillas y el tendón de Aquiles deben entrenarse con una carga progresiva para ganar fuerza sin agravar molestias. Esto aplica a usuarios de gimnasio, corredores y deportistas, especialmente cuando hay dolor o rigidez.

La clave es combinar ejercicios de pie y sentados, controlar el rango de movimiento y aumentar el volumen de forma gradual.

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El trabajo debe sostenerse durante semanas, no concentrarse en sesiones aisladas.

Las pantorrillas impulsan la marcha, la carrera y los saltos porque el gastrocnemio y el sóleo transmiten su fuerza al calcáneo a través del tendón de Aquiles. Si la exigencia supera la capacidad de adaptación del tejido, puede aparecer tendinopatía.

Trabajar las pantorrillas de forma segura significa fortalecer el gastrocnemio y el sóleo con ejercicios adaptados a cada persona, sin saltos bruscos de carga ni dolor intenso.

Las elevaciones de talón, los descensos controlados y los ejercicios isométricos pueden mejorar la tolerancia del tendón, siempre que se ajusten al dolor y a la recuperación posterior.

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El gastrocnemio y el sóleo requieren ejercicios con distinta posición de rodilla

El tríceps sural está formado por el gastrocnemio, conocido como gemelo, y el sóleo. Ambos músculos se unen al tendón de Aquiles, aunque no trabajan de igual manera en todos los ejercicios.

El gastrocnemio cruza la rodilla y el tobillo. Por esa razón, gana protagonismo cuando la rodilla permanece extendida, como ocurre en las elevaciones de talón de pie o en una máquina de gemelos vertical.

El sóleo se encuentra bajo el gastrocnemio y actúa solo sobre el tobillo. Su trabajo aumenta cuando la rodilla está flexionada, como en las elevaciones de talón sentado con una máquina o con peso sobre los muslos.

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Incluir ambas variantes evita que el entrenamiento se limite al músculo más visible de la pantorrilla. También mejora la capacidad del tobillo para sostener cargas repetidas durante la carrera, las caminatas largas o los deportes con cambios de dirección.

Las guías de rehabilitación citadas en el material recomiendan fortalecer los dos músculos. El objetivo no es descargar por completo el Aquiles, sino elevar gradualmente su capacidad para soportar fuerza.

El sóleo se encuentra bajo el gastrocnemio y actúa solo sobre el tobillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American College of Sports Medicine propone progresar la carga y el volumen

La American College of Sports Medicine recomienda que los adultos realicen entrenamiento de resistencia al menos dos veces por semana para los principales grupos musculares. En el caso de las pantorrillas, esa pauta debe adaptarse a la respuesta del tendón de Aquiles.

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Una referencia razonable para personas sin dolor es acumular entre ocho y 12 series semanales, repartidas en dos o tres sesiones. Se pueden alternar jornadas de cargas moderadas y más repeticiones con otras de mayor peso y menor número de movimientos.

Quienes tienen antecedentes de tendinopatía necesitan un inicio más prudente. Las elevaciones bilaterales en suelo plano, los isométricos y los descensos lentos suelen permitir una entrada menos agresiva que los saltos o las repeticiones unilaterales pesadas.

La carga alta exige más recuperación. Las variantes a una pierna, los descensos excéntricos en escalón y los ejercicios pliométricos pueden demandar al menos 48 horas antes de volver a someter al tendón a un estímulo semejante.

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La progresión no debe depender solo del calendario. El dolor durante el entrenamiento, la rigidez matutina y la respuesta del tendón al día siguiente son datos más útiles para decidir si corresponde avanzar, mantener o reducir el trabajo.

Las guías del NHS fijan el dolor tolerable en 4 sobre 10

Una guía del National Health Service británico incluida entre las fuentes plantea que el dolor durante los ejercicios de Aquiles no debería superar 4 sobre 10. La escala permite distinguir una molestia tolerable de una señal de que la carga excede la capacidad actual del tendón.

Un aumento leve de las molestias al iniciar el programa puede ocurrir. El problema aparece cuando el dolor se vuelve intenso, persiste después de la sesión, empeora al día siguiente o dificulta caminar, subir escaleras y realizar actividades habituales.

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La rigidez al levantarse por la mañana también requiere atención. Si el tendón se muestra cada vez más sensible, conviene reducir repeticiones, acortar el rango de movimiento o volver a una variante menos exigente durante algunos días.

La sensación muscular de esfuerzo no equivale a dolor tendinoso. La primera suele localizarse en la pantorrilla y disminuye con el descanso; la segunda puede concentrarse sobre el recorrido del Aquiles o en su inserción sobre el talón.

Un chasquido, una pérdida súbita de fuerza o la imposibilidad de impulsar el pie no deben tratarse como una molestia de gimnasio. Esos síntomas requieren una valoración profesional antes de retomar los ejercicios de pantorrilla.

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La American College of Sports Medicine recomienda que los adultos realicen entrenamiento de resistencia al menos dos veces por semana para los principales grupos musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios recomendados para fortalecer las pantorrillas y cuidar el tendón de Aquiles

Elevaciones de talón de pie con apoyo bilateral: de pie, elevar ambos talones y volver a bajar de forma lenta. Trabajan sobre todo el gastrocnemio y son una buena opción inicial.

Elevaciones de talón a una pierna: realizar el mismo movimiento con una sola pierna. Aumentan la exigencia muscular y tendinosa, por lo que conviene introducirlas cuando ya no haya molestias con el apoyo bilateral.

Elevaciones de talón sentado: con las rodillas flexionadas y peso sobre los muslos o en máquina, elevar los talones sin despegar la punta de los pies. Esta variante pone más énfasis en el sóleo.

Descensos excéntricos desde un escalón: subir a puntillas con ambas piernas y bajar despacio con una sola. Es un ejercicio de mayor demanda para el tendón y debe evitarse si el dolor se concentra en la inserción sobre el talón.

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Elevaciones isométricas sentadas: elevar los talones y sostener la posición durante varios segundos, sin movimiento. Puede ser útil cuando el tendón está sensible y se busca aplicar carga controlada.

Elevaciones de talón en máquina: usar una máquina de gemelos de pie o sentado, con una subida controlada y una bajada lenta. Permite aumentar el peso de forma progresiva.

Marcha de puntillas con carga moderada: caminar unos metros sobre la punta de los pies, con o sin mancuernas ligeras. Mejora la resistencia de las pantorrillas y la estabilidad del tobillo.

Step-ups con impulso de tobillo: subir a un escalón y terminar el movimiento elevando el talón de la pierna que apoya. Integra el trabajo de pantorrilla con la cadera y la rodilla.

Movilidad de tobillo con banda elástica: mover el pie contra la resistencia de una banda hacia arriba, abajo y los costados. Ayuda a preparar el tobillo antes de los ejercicios de fuerza.

Saltos cortos de tobillo o pogos: realizar pequeños rebotes con los pies juntos y las rodillas poco flexionadas. Deben reservarse para una etapa avanzada, cuando ya existe fuerza y buena tolerancia del tendón de Aquiles.

El protocolo de Alfredson se adapta a la zona dolorosa del Aquiles

El protocolo de Alfredson se utiliza como referencia para la tendinopatía de porción media. Consiste en subir a puntillas con ambas piernas y descender lentamente con la pierna afectada, lo que concentra la carga en la fase excéntrica.

El esquema clásico utiliza tres series de 15 repeticiones, con la rodilla extendida y flexionada, dos veces al día durante 12 semanas. Esa frecuencia pertenece a un contexto de rehabilitación y no debe trasladarse de forma automática a cualquier rutina recreativa.

La carga se incrementa a medida que el ejercicio se vuelve tolerable. Las revisiones citadas también señalan que la resistencia pesada lenta puede ofrecer mejoras comparables, con movimientos controlados durante la subida y la bajada.

En este enfoque, las elevaciones de talón se ejecutan con cargas altas y una velocidad baja. El músculo y el tendón reciben estímulo durante las fases concéntrica y excéntrica, sin depender de rebotes ni de la elasticidad del Aquiles.

La localización del dolor cambia el programa. La tendinopatía de porción media suele tolerar un descenso mayor del talón en escalón, mientras que la de inserción requiere evitar la dorsiflexión máxima por la compresión contra el calcáneo.

Recomendaciones para ejercitar las pantorrillas y cuidar el tendón de Aquiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic aconseja revisar carrera, saltos y calzado

La Mayo Clinic señala que muchas lesiones del tendón de Aquiles aparecen después de aumentos repentinos en la carga.

Una rutina de gemelos bien diseñada puede perder sus beneficios si se combina con más kilómetros de carrera, cuestas o saltos sin adaptación previa.

Las superficies duras o resbaladizas y las sesiones con muchos cambios de dirección pueden elevar la demanda sobre el tendón.

Alternar actividades de impacto con ciclismo o natación permite mantener la condición física mientras se reduce la exigencia acumulada.

El calzado también forma parte de la gestión de la carga. Unas zapatillas desgastadas o inadecuadas pueden modificar el apoyo y aumentar la tensión durante la carrera, sobre todo cuando ya existe rigidez en la pantorrilla.

El trabajo preventivo no termina cuando desaparece el dolor. Mantener dos o tres sesiones semanales de fuerza, con una variante de pie y otra sentada, ayuda a conservar la tolerancia del complejo formado por pantorrilla y tendón.

El músculo que muchos dejan para el final de la rutina necesita planificación. Entrenar las pantorrillas con técnica, recuperación y progresión puede mejorar la fuerza y el rendimiento sin convertir al tendón de Aquiles en el límite del programa.