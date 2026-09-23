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En su llegada a Valencia, Javier Aguirre confiesa a qué jugador de la Selección Mexicana se llevaría a Europa

El mexicano se reunirá con el director deportivo Braulio Vázquez para revisar los recursos disponibles y el mercado antes de definir incorporaciones

El conjunto español se ubica en la parte baja de LaLiga, por lo que el Vasco buscará conocer a sus jugadores y las finanzas antes de proponer refuerzos. REUTERS/Eloisa Sanchez
El conjunto español se ubica en la parte baja de LaLiga, por lo que el Vasco buscará conocer a sus jugadores y las finanzas antes de proponer refuerzos. REUTERS/Eloisa Sanchez
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La llegada de Javier Aguirre a Valencia abrió la conversación sobre los jugadores mexicanos que podrían aparecer en su nuevo proyecto.

Antes de viajar desde la Ciudad de México, el técnico habló de Gilberto Mora, lo proyectó fuera de la Liga MX y dejó abierta la puerta a revisar opciones en el mercado.

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El director técnico prevé una reunión con Braulio Vázquez para revisar la plantilla y necesidades del club che. REUTERS/Henry Romero
El director técnico prevé una reunión con Braulio Vázquez para revisar la plantilla y necesidades del club che. REUTERS/Henry Romero

En pleno regreso a España, han surgido diferentes versiones sobre otros mexicanos que podrían acompañarlo en su nueva etapa. Mientras tanto, su mensaje va encaminado hacia las necesidades del equipo y las decisiones que comenzará a tomar en Mestalla.

Aguirre perfila a Gilberto Mora como el mexicano ideal para Europa

El exseleccionador nacional habló de “Morita” antes de abordar el vuelo rumbo a España. La declaración mostró la valoración que el “Vasco” mantuvo sobre el mediocampista de Xolos tras su paso por el Tri.

  • Aguirre calificó a Gilberto Mora como “un crack” y sostuvo que el juvenil tiene condiciones para salir de México en poco tiempo. El técnico no habló de una operación en marcha ni de un destino definido.
  • Merece irse a Europa, a un gran equipo, lo va a hacer seguramente”, afirmó el Vasco.
  • Aunque la frase alimentó la expectativa sobre el siguiente paso del futbolista, no representó una invitación formal al Valencia.
  • El entrenador también respaldó que Gil recibiera el dorsal 10 de la Selección Mexicana: “¿Quién mejor que él? No hay otro”.
El Vasco perfila a Gilberto Mora como un futbolista con gran capacidad para migrar al futbol de Europa. REUTERS/Paul Childs
El Vasco perfila a Gilberto Mora como un futbolista con gran capacidad para migrar al futbol de Europa. REUTERS/Paul Childs

Mora llega de ganar protagonismo con la Selección Mexicana durante el ciclo mundialista y asumir mayor responsabilidad con Xolos. Aguirre conoció su evolución de cerca, por lo que su elogio tuvo peso en medio de las versiones sobre una posible salida al futbol europeo.

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Aguirre exige tiempo para conocer las necesidades en Mestalla

La respuesta del técnico sobre los mexicanos que podrían llegar a España fue distinta. Aguirre evitó adelantar decisiones porque todavía no conoce a fondo el plantel, las necesidades deportivas y las posibilidades económicas del club.

El entrenador explicó que primero se reuniría con Braulio Vázquez, director deportivo de Valencia: “Veremos qué le hace falta al equipo, cómo está el presupuesto y el mercado y tomaremos decisiones”.

La frase dejó claro que no llega con una lista cerrada de futbolistas mexicanos. El técnico también reconoció que no podía adelantar incorporaciones.

Pol Lorente y Toni Amor integrarán el cuerpo técnico de Javier Aguirre en su nueva etapa en España. REUTERS/Eloisa Sanchez
Pol Lorente y Toni Amor integrarán el cuerpo técnico de Javier Aguirre en su nueva etapa en España. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, el Valencia está en la parte baja de la clasificación. Esa urgencia explica la cautela del mexicano: antes de comprometerse con nombres, necesita observar a sus nuevos jugadores, conocer la dinámica del club y revisar los recursos para reforzar la plantilla.

Aguirre además llegó acompañado por Pol Lorente y Toni Amor, dos colaboradores de confianza de su ciclo con la Selección Mexicana. El entrenador explicó que los eligió porque llevaban años de trabajo conjunto y conocían su forma de operar.

Lira, Vargas, Montes y Vásquez aparecieron como opciones mexicanas

Además de Mora, cuatro mexicanos han sido mencionados como posibles perfiles para el Valencia. Ninguno fue confirmado por Aguirre, por Braulio Vázquez ni por los clubes involucrados, pero ninguno suena descabellado ante las necesidades actuales del conjunto español.

  • Erik Lira: fue relacionado con el club por su cercanía con el Vasco. El mediocampista de Cruz Azul surge como una alternativa para dar recuperación, orden y circulación al medio campo, función que cumplió a la maravilla durante el Mundial 2026.
  • Obed Vargas: aparece como una posible transacción luego de que el Atlético de Madrid le buscara acomodo en otros clubes para sumar minutos. Su caso aparece ligado a la necesidad de encontrar continuidad en España y a la posibilidad de que Valencia explore un préstamo en invierno.
  • César Montes: colocado como un perfil para reforzar la defensa. Su experiencia previa con Espanyol y Almería lo convertiría en una alternativa por su conocimiento de LaLiga.
  • Johan Vásquez: también mencionado por razones defensivas y su necesidad de seguir creciendo. Su recorrido con Genoa en la Serie A lo coloca como un central con experiencia en Europa.
Erik Lira y César Montes aparecen entre los nombres mencionados para reforzar la escuadra por su proyección y recorrido en LaLiga, respectivamente. REUTERS/Eloisa Sanchez
Erik Lira y César Montes aparecen entre los nombres mencionados para reforzar la escuadra por su proyección y recorrido en LaLiga, respectivamente. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Javier Aguirre parte a Valencia con una certeza sobre Gilberto Mora y con varias preguntas sobre su nuevo plantel. La última palabra no estará en los rumores. Llegará cuando el Vasco se siente con Braulio Vázquez, revise el vestidor, haga cuentas y decida qué nombres pueden ayudar a Valencia a salir de su crisis en LaLiga.

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