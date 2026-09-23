El Piojo Alvarado se conmueve al recordar a la afición mexicana durante el Mundial: “Me daban ganas de llorar”

Alvarado se destacó por su gran actuación durante el Mundial. REUTERS/Raquel Cunha

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El Mundial 2026 dejó distintas historias alrededor de la Selección Mexicana, pero también momentos que los propios futbolistas comenzaron a dimensionar después de la competencia.

Uno de ellos fue Roberto “Piojo” Alvarado, quien tuvo participación con el Tricolor durante la Copa del Mundo y ahora, con el paso de las semanas, ha compartido algunos detalles de lo que significó vivir el torneo como seleccionado nacional.

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En una charla con el podcast Cracks y Mortales, dónde participan distintos elementos de Chivas, el futbolista recordó una de las escenas que más lo marcaron durante aquella experiencia.

Piojo Alvarado revela qué momento del Mundial lo hizo querer llorar

Durante la conversación, el Piojo Alvarado fue cuestionado sobre si había sentido ganas de llorar durante el himno nacional antes de alguno de los partidos del Mundial.

El jugador explicó que, contrario a lo que podrían imaginar algunos aficionados, ese no fue precisamente el momento que más lo conmovió.

Alvarado relató que la emoción apareció mientras el equipo se dirigía al estadio en el autobús.

A las afueras del Estadio Banorte había muchos aficionados esperando. REUTERS/Luis Cortes

Desde las ventanas podía observar a los aficionados mexicanos que esperaban el paso de la Selección, muchos de ellos celebrando, gritando y mostrando su apoyo al equipo.

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“Porque me preguntaban: ‘Oye, ¿no te dieron ganas de llorar en el himno y así?’. Y yo decía: ‘No’. O sea, a mí me dieron más ganas de llorar cuando en el camino y para ir al estadio, que veía a toda la gente así”, recordó el futbolista.

El jugador explicó que observar a los mexicanos emocionados por la presencia del Tricolor fue lo que realmente le hizo dimensionar la importancia del momento que estaba viviendo.

“Por la ventana del camión y toda la gente emocionada, toda la gente gritando. O sea, ahí me daban ganas de llorar”, agregó el Piojo, quien resumió aquella sensación con una expresión que reflejó su sorpresa por lo que estaba presenciando.

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La experiencia también permitió al futbolista observar desde otra perspectiva la relación entre la afición mexicana y la Selección durante un Mundial disputado en casa.

Alvarado habló sobre el mundial en el podcast (captura de pantalla)

El Piojo también confesó cómo llevó máscaras de Haaland para todo el equipo

La conversación también tuvo espacio para algunas de las anécdotas más particulares que dejó la concentración mexicana durante el Mundial 2026.

Una de ellas estuvo relacionada con unas máscaras del delantero noruego Erling Haaland, utilizadas por los integrantes del equipo como parte del ambiente interno.

Durante el podcast le preguntaron directamente al futbolista quién había conseguido aquellas máscaras.

Alvarado no dudó en asumir la responsabilidad y explicó que él mismo decidió pedirlas para repartirlas entre sus compañeros.

Alvarado hizo que el grupo se integrara (redes sociales)

“Yo, carnal. La neta, yo las mandé a pedir y le compré a todos máscara de Haaland”, contó entre risas el futbolista.

De acuerdo con su relato, la dinámica no quedó limitada a los jugadores, pues incluso integrantes del cuerpo técnico participaron en el momento.

“O sea, eso estuvo chido porque hasta el cuerpo técnico entró en el cotorreo”, agregó el jugador de Chivas.

La anécdota muestra una faceta distinta de la concentración mundialista, más allá de los entrenamientos y los partidos, y refleja algunos de los momentos de convivencia que ayudaron al grupo durante la competencia.

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Actualmente, Roberto Alvarado forma parte del nuevo ciclo de la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafael Márquez. El atacante fue incluido en la primera convocatoria del estratega rumbo al proceso de 2030 y se encuentra considerado para los próximos compromisos del Tricolor.