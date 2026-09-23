México Deportes

El Piojo Alvarado se conmueve al recordar a la afición mexicana durante el Mundial: “Me daban ganas de llorar”

El atacante rojiblanco se sinceró y abrió sus emociones al recordar su paso por el Mundial 2026

Alvarado se destacó por su gran actuación durante el Mundial. REUTERS/Raquel Cunha
Alvarado se destacó por su gran actuación durante el Mundial. REUTERS/Raquel Cunha
Guardar

El Mundial 2026 dejó distintas historias alrededor de la Selección Mexicana, pero también momentos que los propios futbolistas comenzaron a dimensionar después de la competencia.

Uno de ellos fue Roberto “Piojo” Alvarado, quien tuvo participación con el Tricolor durante la Copa del Mundo y ahora, con el paso de las semanas, ha compartido algunos detalles de lo que significó vivir el torneo como seleccionado nacional.

PUBLICIDAD

En una charla con el podcast Cracks y Mortales, dónde participan distintos elementos de Chivas, el futbolista recordó una de las escenas que más lo marcaron durante aquella experiencia.

Piojo Alvarado revela qué momento del Mundial lo hizo querer llorar

Durante la conversación, el Piojo Alvarado fue cuestionado sobre si había sentido ganas de llorar durante el himno nacional antes de alguno de los partidos del Mundial.

El jugador explicó que, contrario a lo que podrían imaginar algunos aficionados, ese no fue precisamente el momento que más lo conmovió.

Alvarado relató que la emoción apareció mientras el equipo se dirigía al estadio en el autobús.

A las afueras del Estadio Banorte había muchos aficionados esperando. REUTERS/Luis Cortes
A las afueras del Estadio Banorte había muchos aficionados esperando. REUTERS/Luis Cortes

Desde las ventanas podía observar a los aficionados mexicanos que esperaban el paso de la Selección, muchos de ellos celebrando, gritando y mostrando su apoyo al equipo.

PUBLICIDAD

“Porque me preguntaban: ‘Oye, ¿no te dieron ganas de llorar en el himno y así?’. Y yo decía: ‘No’. O sea, a mí me dieron más ganas de llorar cuando en el camino y para ir al estadio, que veía a toda la gente así”, recordó el futbolista.

El jugador explicó que observar a los mexicanos emocionados por la presencia del Tricolor fue lo que realmente le hizo dimensionar la importancia del momento que estaba viviendo.

“Por la ventana del camión y toda la gente emocionada, toda la gente gritando. O sea, ahí me daban ganas de llorar”, agregó el Piojo, quien resumió aquella sensación con una expresión que reflejó su sorpresa por lo que estaba presenciando.

La experiencia también permitió al futbolista observar desde otra perspectiva la relación entre la afición mexicana y la Selección durante un Mundial disputado en casa.

Alvarado habló sobre el mundial en el podcast (captura de pantalla)
Alvarado habló sobre el mundial en el podcast (captura de pantalla)

El Piojo también confesó cómo llevó máscaras de Haaland para todo el equipo

La conversación también tuvo espacio para algunas de las anécdotas más particulares que dejó la concentración mexicana durante el Mundial 2026.

Una de ellas estuvo relacionada con unas máscaras del delantero noruego Erling Haaland, utilizadas por los integrantes del equipo como parte del ambiente interno.

Durante el podcast le preguntaron directamente al futbolista quién había conseguido aquellas máscaras.

Alvarado no dudó en asumir la responsabilidad y explicó que él mismo decidió pedirlas para repartirlas entre sus compañeros.

Alvarado hizo que el grupo se integrara (redes sociales)
Alvarado hizo que el grupo se integrara (redes sociales)

“Yo, carnal. La neta, yo las mandé a pedir y le compré a todos máscara de Haaland”, contó entre risas el futbolista.

De acuerdo con su relato, la dinámica no quedó limitada a los jugadores, pues incluso integrantes del cuerpo técnico participaron en el momento.

“O sea, eso estuvo chido porque hasta el cuerpo técnico entró en el cotorreo”, agregó el jugador de Chivas.

La anécdota muestra una faceta distinta de la concentración mundialista, más allá de los entrenamientos y los partidos, y refleja algunos de los momentos de convivencia que ayudaron al grupo durante la competencia.

Actualmente, Roberto Alvarado forma parte del nuevo ciclo de la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafael Márquez. El atacante fue incluido en la primera convocatoria del estratega rumbo al proceso de 2030 y se encuentra considerado para los próximos compromisos del Tricolor.

Temas Relacionados

Roberto AlvaradoPiojo AlvaradoSelección MexicanaLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU aún lo busca, pero Enrique Inzunza sigue en el Senado y vota por la “Ley antimemes”

El dictamen obtiene el respaldo de 25 legisladores, frente a 11 sufragios opositores y dos abstenciones

EEUU aún lo busca, pero Enrique Inzunza sigue en el Senado y vota por la “Ley antimemes”

Clima en México EN VIVO: Huracán Polo se mantiene en categoría 4 y se localiza a 240 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero

El SMN prevé lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Clima en México EN VIVO: Huracán Polo se mantiene en categoría 4 y se localiza a 240 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

Azalia dio una cachetada a Kevyn “El Bicolor” y el público exige su salida a la producción del reality de TV Azteca

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México

El jugador de 17 años llevará en su dorsal la camiseta más emblemática del futbol en el inicio de la era de Rafa Márquez como DT del Tri

Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 23 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 23 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Persecución termina con decomiso de 25 toneladas de cerveza robada en Guanajuato

Salomón Jara advierte que en Oaxaca “nadie estará por encima de la ley” tras detención del alcalde de Juchitán por vínculos con el CJNG

Alcalde de Juchitán operaba para Los Cromos, brazo del CJNG en Oaxaca: controlaba el cobro de piso, casas de seguridad y encubría sus delitos

Madres buscadoras destapan el horror que las autoridades no encontraron en Ensenada

ENTRETENIMIENTO

Biblioteca Vasconcelos celebra 20 años con más de 60 actividades gratis: fechas, conciertos, talleres y autores invitados a la Fiesta de los Libros

Biblioteca Vasconcelos celebra 20 años con más de 60 actividades gratis: fechas, conciertos, talleres y autores invitados a la Fiesta de los Libros

Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2

La música de Hans Zimmer llega a la UNAM: fecha y horario para escuchar los temas de Gladiador e Interstellar

Taylor Swift anuncia versión extendida de su álbum ‘The Life of a Showgirl‘ con cuatro nuevas canciones: cuándo será el lanzamiento en México

Jorge Losa reta a una pelea a Christian Estrada por una millonaria suma: “Anímate”

DEPORTES

Ventilan que Edson Álvarez deseaba grabar al Tri en su documental pero Javier Aguirre le puso un alto

Ventilan que Edson Álvarez deseaba grabar al Tri en su documental pero Javier Aguirre le puso un alto

Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México

Así es trabajar al lado de Canelo Álvarez según el Divino Espinoza

Rafa Márquez entrega la emblemática camiseta ’10′ a Gilberto Mora en su nueva faceta como entrenador del Tri

Rebeca Bernal anota doblete con el Manchester United dentro de la Players Cup