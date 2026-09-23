David Faitelson demeritó la iniciativa del Senado para que regrese el ascenso y descenso en la Liga MX: “Los políticos no lo van a regresar”

Presentaron en el Senado propuesta de ley para regularizar el ascenso y descenso en Liga MX (X/ @LeonesNegrosCF)

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El debate por el ascenso y descenso en el futbol mexicano llegó hasta el Senado de la República Mexicana, este miércoles 23 de septiembre, Clemente Castañeda, senador por el partido Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa de ley para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para así establecer legalmente los estatutos para el ascenso y descenso en categorías deportivas profesionales como lo es el futbol en la Liga MX.

La propuesta surgió luego del conversatorio Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?, mismo en el que participaron expertos, futbolistas, directores técnicos de la Liga de Expansión, así como periodistas.

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Pese a que la propuesta motiva el análisis para mejorar las condiciones de competencia del deporte mexicano, y del futbol principalmente, David Faitelson menospreció la iniciativa del Senado. A pesar de que el periodista de TUDN participó en el conversatorio y sentenció que el manejo del futbol es “una vergüenza”, el comentarista compartió su controversial postura sobre la iniciativa.

¿Qué dijo Faitelson de la iniciativa del Senado para regresar el ascenso y descenso en Liga MX?

Senador de MC presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte y así regresar el ascenso y descenso en Liga MX

Fue por medio de su cuenta de X que el comentarista deportivo lanzó un ácido comentario en el que evidenció en quién cae la responsabilidad de que mejore el modelo de competencia en la Primera y Segunda División del futbol mexicano.

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A pesar de la propuesta que ya está en el Senado, Faitelson lanzó la indirecta a los directivos y dueños que forman parte del modelo de negocio y competencia que integran actualmente el futbol, por ello responsabilizó a estas personas como las únicas encargadas de revertir la decisión de desaparecer el descenso en Liga MX.

“Los políticos no van a regresar el ascenso y el descenso. El futbol sigue siendo el único que puede hacerlo…“, fue su reacción que compartió en redes.

¿En qué consiste la iniciativa de ley para el ascenso y descenso en el futbol mexicano?

La reforma plantea incorporar expresamente el mérito deportivo entre los principios que deben cumplir las asociaciones deportivas nacionales. El desempeño dentro de la cancha sería el criterio central para definir si un club puede ascender, descender, mantenerse o participar en determinada división.

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Faitelson critica iniciativa de ley para regresar el ascenso y descenso (X/ @DavidFaitelson_)

Además, se establece que las reglas no podrían cambiar mientras estén vigentes. También busca impedir barreras de acceso que bloqueen sin justificación la incorporación de nuevos competidores o que otorguen ventajas permanentes a los equipos ya instalados en una categoría profesional.

Aunque la modificación abarcaría distintas disciplinas, su efecto a falta de su aprobación e implementación sería más visible sería en el futbol mexicano, cuya estructura reúne a la Liga MX y la Liga Expansión MX.

La propuesta no modifica de inmediato el sistema de la Liga MX ni define qué clubes subirían o bajarían. Antes debe ser analizada por las comisiones del Senado y avanzar en el proceso legislativo; después, las asociaciones deportivas tendrían que diseñar sus reglas específicas conforme a los principios que marque la ley.

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La propuesta reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte y plantea que los resultados en la cancha sean el criterio principal para que un club pueda subir, bajar o conservar su categoría. Las federaciones también tendrían prohibido imponer obstáculos injustificados a nuevos competidores o ventajas permanentes para los equipos ya establecidos.

La iniciativa adiciona una fracción al Artículo 50 de la ley para incluir el mérito deportivo entre los principios que deben regir a las asociaciones deportivas nacionales. Esa disposición se sumaría a la democracia, la transparencia y la igualdad sustantiva previstas actualmente en la legislación.

Senado buscará reglamentar ascenso y descenso en la Liga MX (Foto: Senado de México)

La fracción IV establece que, cuando una estructura competitiva profesional tenga dos o más categorías, las asociaciones deberán crear un mecanismo que permita y garantice la promoción y el descenso de equipos. La obligación abarcaría “todas las divisiones, sin excepción alguna”.

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El decreto plantea dos condiciones para ese mecanismo. La primera es que el mérito deportivo determine principalmente el derecho de un club a ascender, descender o permanecer en determinada categoría.

La segunda exige reglas objetivas, claras, transparentes y públicas. Una vez aprobadas, esas disposiciones no podrían modificarse antes de que concluya el periodo de vigencia fijado para ellas.

La fracción V precisa que el ascenso y descenso deberán definirse al término de cada campeonato, torneo o temporada a partir de los resultados deportivos. La propuesta busca impedir que criterios ajenos a la competencia definan la permanencia de los equipos en una división profesional.

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Si el decreto es aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, entraría en vigor al día siguiente. Las asociaciones deportivas nacionales tendrían 90 días para adecuar sus estatutos y reglamentos a las nuevas disposiciones.

Para la temporada 2026-2027, la máxima categoría se mantiene sin descenso y la división de desarrollo sin posibilidad de ascenso tras la publicación del Reglamento de Competencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Actualmente la FMF conserva reglamentos separados para ambas competencias. El último ascenso deportivo a primera división fue el del Atlético de San Luis en 2019, mientras que Jaguares de Chiapas protagonizó el último descenso definido por resultados, en 2017.

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