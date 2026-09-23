México

Persecución termina con decomiso de 25 toneladas de cerveza robada en Guanajuato

El tractocamión fue detectado en los límites de Guanajuato y Querétaro; el conductor intentó escapar y terminó chocando contra una barrera de contención

Camión blanco de carga con la parte trasera abierta llena de cajas y latas de cerveza en palés de madera.
Policías aseguraron un tractocamión con 25 toneladas de cerveza presuntamente robada en los límites de Guanajuato y Querétaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un tractocamión que transportaba 25 toneladas de cerveza presuntamente robada, con un valor estimado de 800 mil pesos, fue asegurado en los límites de Guanajuato y Querétaro, luego de que el conductor intentara escapar de policías estatales y municipales.

El operativo ocurrió durante la tarde del martes 22 de septiembre, después de que una llamada al 911 alertara sobre el robo de un tractocamión cargado con cerveza en territorio queretano.

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La unidad fue localizada cuando circulaba sobre la carretera estatal Charco Blanco, en la zona limítrofe entre ambos estados. Elementos de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato y de la Policía Municipal de Apaseo el Alto identificaron el vehículo y le marcaron el alto.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y aceleró para intentar escapar.

Tractocamión choca contra barrera durante persecución

Durante el intento de fuga, el conductor perdió el control del tractocamión y terminó recargando la pesada unidad contra una barrera de contención de la carretera.

Palés de madera cargados con latas metálicas sin etiquetar y envueltas en plástico en un almacén.
La cerveza asegurada tendría un valor estimado de 800 mil pesos y equivaldría a unas 67 mil piezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto provocó que el vehículo quedara detenido, por lo que los elementos de seguridad pudieron acercarse y realizar una inspección de la unidad.

Durante la revisión, los agentes encontraron el cargamento de bebidas alcohólicas y solicitaron a los dos tripulantes la documentación que acreditara la procedencia legal de la mercancía.

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Los ocupantes no pudieron presentar los documentos necesarios para demostrar el origen del cargamento. Además, los policías ya contaban con el reporte de robo de la unidad.

Ante esta situación, los agentes aseguraron tanto el tractocamión como la mercancía y detuvieron a los dos hombres que viajaban a bordo.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que el cargamento estaba compuesto por 25 toneladas de cerveza, equivalentes a aproximadamente 67 mil piezas.

Cerveza
Fueror recuperadas varias toneladas de cerveza.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Mauro González Martínez, indicó que los dos detenidos son originarios de Querétaro.

Las autoridades no dieron a conocer sus identidades. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Fiscalía investigará procedencia de las 25 toneladas

Además de determinar la responsabilidad de los detenidos, la Fiscalía estatal deberá esclarecer las circunstancias relacionadas con el robo del tractocamión y establecer cómo llegó el cargamento a manos de los dos hombres.

El aseguramiento ocurrió luego de que las autoridades recibieran el reporte del robo en Querétaro y desplegaran un operativo para ubicar la unidad.

La intervención permitió recuperar las 25 toneladas de cerveza antes de que el vehículo pudiera continuar su recorrido.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se suma a otros aseguramientos recientes realizados en Guanajuato relacionados con bebidas cuya procedencia o composición es investigada por las autoridades.

Apenas un día antes, el lunes 21 de septiembre, autoridades estatales informaron sobre el decomiso de 531 botellas de tequila adulterado durante un cateo realizado en la ciudad de León.

Guanajuato también decomisó tequila adulterado

Entre las bebidas aseguradas durante ese operativo se encontraban 102 botellas de 1800 Cristalino Añejo, distribuidas en 17 cajas; 216 botellas de Centenario Añejo, contenidas en 18 cajas, y 192 botellas de Maestro Dobel Diamante, distribuidas en 16 cajas.

También fueron aseguradas 13 botellas de Don Julio 70 Cristalino, cinco botellas de Don Julio Añejo, dos botellas de Siete Leguas y una botella de Buchanan’s.

A diferencia del caso del tractocamión, en el decomiso realizado en León las autoridades señalaron que se trataba de bebidas adulteradas, mientras que en el operativo de la carretera Charco Blanco el aseguramiento correspondió a un cargamento de cerveza relacionado con un reporte de robo.

En ambos casos, las autoridades aseguraron productos destinados al mercado de bebidas y dieron intervención a la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.

Por el momento, los dos hombres detenidos por el cargamento de cerveza permanecen a disposición de la autoridad ministerial, que deberá determinar su situación jurídica y avanzar en el esclarecimiento del robo reportado en Querétaro.

El aseguramiento de las 25 toneladas de cerveza, con un valor estimado de 800 mil pesos, fue resultado del operativo desplegado tras la llamada de emergencia y de la persecución que terminó cuando el tractocamión chocó contra la barrera de contención.

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