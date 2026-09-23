De la gloria a un severo accidente: el difícil recuerdo de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán

El mexicano perdió el pódium tras fuerte contacto con el español que conducía para Ferrari (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fórmula Uno con Sergio Checo Pérez como elemento de Cadillac F1, se mantiene firme en su segunda mitad de la temporada 2026 trayendo para su público una de las mejores carreras callejeras que remonta buenos y malos recuerdos al piloto tapatío de 36 años.

Sergio Michel Pérez Mendoza, bautizado como “El Rey de las calles”, por ostentar la marca de mayor número de carreras ganadas en Bakú, al igual que Max Emilian Verstappen, ambos con dos triunfos, regresa al circuito que, antes de su retorno, ensombreció una de sus mejores actuaciones con la escudería Red Bull Racing en su último año de competencia en 2024.

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Un fuerte accidente con el español, Carlos Sainz Jr., ocurrió el 15 de septiembre del 2024 a falta de una vuelta para culminar el Gran Premio de Azerbaiyán. Checo y Sainz, quien corría para la escudería Ferrari, lucharon rueda a rueda a la salida de la curva 2 y el mexicano lucía más rápido para soñar con una nueva victoria en la F1.

Sin embargo, el pódium se le escapó a Checo Pérez por ser víctima de una maniobra inexplicable de Carlos Sainz Jr. en la recta principal provocó que se estrellaran en el muro y ambos autos sufrieron severos daños que forzaron su abandono de la competición.

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El incidente provocó un Virtual Safety Car y aseguró el triunfo del australiano Oscar Piastri, seguido del monegasco Charles Leclerc y el británico George Russell heredó la tercera posición del pódium de triunfadores en Bakú, mientras que Pérez y Sainz se quedaron sin puntos.

¿Qué dijeron Checo Pérez y Carlos Sainz Jr. tras el accidente en Bakú?

Los pilotos hicieron contacto en la vuelta 50 de 51 en Bakú 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez reaccionó molesto por la radio y, al terminar la carrera, sostuvo que Carlos Sainz Jr. se movió hacia su bólido. El mexicano consideró que había espacio suficiente entre los dos vehículos antes del contacto. También lamentó el resultado porque Red Bull tenía ritmo para disputar la victoria o, al menos, un lugar en el pódium.

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Por su parte, Carlos Sainz Jr. dio una lectura distinta: explicó que siguió la línea que suelen usar los corredores después de la curva 2 y negó haber realizado una maniobra brusca sobre Checo Pérez. Señaló que el contacto fue desafortunado y que la situación ocurrió en segundos, mientras ambos luchaban por la posición.

El veredicto de los comisarios: sin sanciones en el GP de Azerbaiyán

Los autos impactaron contra el muro cerca del final en el GP de Azerbaiyán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), investigó el accidente que involucró a Checo Pérez y Carlos Sainz Jr. Decidió no sancionar a ninguno de los dos pilotos en Bakú. Los comisarios lo calificaron como un incidente de carrera: concluyeron que el competidor de España se desplazó ligeramente hacia un monoplaza que tenía visibilidad limitada, mientras Pérez Mendoza tenía mejor visión de la posición del Ferrari y pudo hacer más para evitar el impacto.

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La resolución señaló que ninguno manejó de forma errática. Por ello, la autoridad deportiva no encontró a un responsable predominante del choque que obligó a Sergio Pérez y Carlos Sainz Jr. quedar fuera del Gran Premio de Azerbaiyán en la vuelta 50 de 51 correspondientes.

¿Por qué era importante para Checo Pérez lograr un buen resultado en Bakú?

El mexicano fue despedido en 2024 tras cuatro años corriendo en Red Bull Racing, REUTERS/Bernadett Szabo

En aquel 2024, Sergio Pérez vivió una de las peores temporadas de su carrera como piloto de Red Bull Racing que la posible victoria o incluso el pódium liberaría parte de la presión que lo mermó durante el campeonato, hasta el anunció de su salida oficial el 18 de diciembre de ese año.

Ahora, en la presente campaña 2026, correrá en el trazado urbano con los colores institucionales de Cadillac F1, con motivos de hacer una conducción perfecta para conseguir los puntos que se han vuelto el camino más difícil para Checo en este 2026.

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Aunque la escudería realizó cambios en su administración y el tapatío destaca avances en su coche, en su última carrera en Fórmula Uno, problemas de refrigeración lo forzaron a abandonar la competencia en Madrid, España en el giro 32, siendo la quinta vez que no termina un gran premio este año.

Checo Pérez y Max Verstappen, los máximos ganadores en Bakú

Max Verstappen y Sergio Pérez. foto: Jovani Pérez

Antes de firmar el trato con Cadillac F1, el mexicano Sergio Pérez Mendoza corrió cuatro años seguidos para Red Bull Racing y con ellos logró cinco victorias en la Fórmula Uno, dos de ellas en el Gran Premio de Azerbaiyán en los años: 2021 y 2023.

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Checo y su antes compañero de equipo, Máx Verstappen, empatan con dos triunfos cada uno: el jalisciense se llevó las ediciones del Gran Premio de Bakú en 2021 y 2023, mientras que el neerlandés, cuatro veces campeón de la categoría, se impuso en 2022 y 2025.

El Ministro de Defensa comprende el antecedente de haberse consolidado como el primer bicampeón desde que la carrera en Bakú ingresó al calendario de la Fórmula Uno en 2016. Sergio Pérez conservó el récord en solitario entre abril de 2023 y septiembre de 2025.

¿Cuándo se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán?

El mexicano sufrió doble multa económica por exceder los límites de velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al calendario oficial de la Fórmula Uno, la competencia en Bakú se desarrollará el sábado 26 de septiembre. La carrera callejera en Azerbaiyán dará inicio a las 5:00 de la mañana (tiempo del centro de la República Mexicana).

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Antes de salir al ruedo, te compartimos los resultados parciales de Sergio Checo Pérez en su primera temporada con Cadillac Fórmula One Team:

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º puesto. Gran Premio de Miami: 16º sitio. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º casilla (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º ocupación, Gran Premio de Austria: Abandonó la competición. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º plaza. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la carrera. Gran Premio de Países Bajos: 15º cuó. Gran Premio de Italia: 18º escalón. Gran Premio de España: Abandonó el gran premio

Próximas carreras después de celebrar el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto Sergio Pérez listo para volver a la competencia tras concluir el parón de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las sedes que siguen pendientes para la celebración de la Fórmula Uno, el Gran Premio de la Ciudad de México destaca como escenario para ver el retorno de Sergio Checo Pérez, en el festejó de su carrera número 300 desde su debut en el Máximo Circuito en 2011.

Gran Premio de Singapur : 11 de octubre del 2026.

Gran Premio de Estados Unidos : 25 de octubre del 2026.

Gran Premio de México : 1 de noviembre del 2026 .

Gran Premio de Brasil : 8 de noviembre del 2026.

Gran Premio de Las Vegas : 21 de noviembre del 2026.

Gran Premio de Qatar : 29 de noviembre del 2026.

Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.