Yolanda Andrade regresa a la televisión y conmueve con mensaje en vivo: “Me voy a morir” (Instagram/canalunicable)

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Yolanda Andrade regresó esta semana a la conducción de Montse & Joe junto a Montserrat Oliver, tras meses de ausencia por problemas de salud, y en el programa confesó ante cámaras: “Estoy enferma y me voy a morir”. La cadena Unicable difundió el momento en sus redes sociales.

Frente a Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, Andrade recordó algunas de las polémicas que protagonizó mientras estuvo alejada de la pantalla chica. Fiel a su estilo, aseguró entre risas que esas discusiones digitales “la mantienen viva”.

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¿Qué tiene Yolanda Andrade de enfermedad?

La conductora padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un padecimiento neurodegenerativo y neuromuscular progresivo que provoca la muerte de las neuronas motoras encargadas de controlar los músculos voluntarios.

Yolanda Andrade - (Instagram)

A ese diagnóstico se suma neuralgia del trigémino, trastorno crónico que afecta al nervio encargado de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro y que desencadena episodios de dolor facial intenso. Según su propio testimonio, un médico le dio un pronóstico de vida de entre uno y medio y cinco años.

Yolanda Andrade conmueve con sus palabras en vivo, así reaccionaron sus amigas

Durante su regreso a la pantalla chica, Yolanda Andrade provocó, fiel a su costumbre, algunas risas entre sus compañeras y el público del foro, pero después la conductora bajó el tono y volvió sobre el momento de salud que enfrenta. “Me mantiene viva (sus discusiones en redes). Bueno, estoy enferma y me voy a morir”, dijo.

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Montserrat Oliver le respondió que todas las personas eventualmente mueren y le recordó el caso de un conocido que perdió la vida antes de lo que todos esperaban. “Todos nos vamos a morir”, señaló Oliver.

Yolanda Andrade regresa a Montse y Joe (Instagram/montseyjoetv)

La conductora reveló en 2025 que le queda un año y medio de vida

El pronóstico más reciente que Andrade compartió con sus seguidores fue de un año y medio, según declaró en un mensaje difundido en sus redes. En esa publicación describió el avance físico de la enfermedad: “los músculos se van atrofiando”, además de dolor en los hombros, problemas de movilidad y resequedad en la boca, por lo que dijo mantenerse en constante hidratación.

Meses antes, en agosto de 2025, la conductora había dado una cifra distinta durante una entrevista con Telediario Ciudad de México. En ese encuentro reveló que contaba con dos diagnósticos incurables y que los médicos le habían advertido sobre una esperanza de vida de entre tres y cinco años.

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“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo entonces la conductora.

La conductora espera hablar con Gala Montes de forma privada (Captura de pantalla )

Andrade asegura que ya no le tiene miedo a la muerte

En esa misma etapa, la presentadora habló abiertamente sobre el proceso psicológico que atravesó al conocer la gravedad de su condición. Explicó que la enfermedad es degenerativa y que, con el tiempo, perderá la capacidad de caminar y de hablar.

“No le tengo miedo a la muerte, claro que no. Me he terapiado un chorro porque pues de todas maneras nos vamos a morir todos. Luego decía: ‘no sé cómo me voy a morir’, pero como ya me dijeron cómo, entonces ya no le tengo miedo. Ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla”, declaró la conductora ante los medios, a las afueras de una iglesia en la Ciudad de México.

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En octubre de 2025, tras su primer regreso a las grabaciones de Montse & Joe, Andrade confesó también haber atravesado un periodo de depresión. Reconoció que su mente está bien, pero que su cuerpo no siempre le responde, y que hay días en los que se siente apagada.

Yolanda Andrade regresa a la televisión (Instagram/montseyjoetv)

La conductora reflexionó sobre qué hacer antes de morir

En febrero, luego de la muerte del productor Pedro Torres, quien padecía la misma condición y con quien mantenía comunicación constante, Andrade habló sobre lo que le gustaría hacer antes de partir. Dijo que no se trata de experiencias extravagantes ni de viajes pendientes.

“Justo estaba hablando con Montserrat, ¿qué voy a hacer antes de morir? Por ejemplo, si es de cosas, de viajes o de lo que sea, dices: ‘ya lo hice, ya lo viví’, entonces solo sería ver a la gente que quiero”, expresó la conductora.

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Pese a las dificultades para moverse durante su más reciente reaparición en el foro, quienes estuvieron presentes coincidieron en que Andrade mantuvo el estilo de humor que la ha caracterizado a lo largo de su carrera. La conductora ha insistido en que planea seguir trabajando mientras pueda caminar y hablar.